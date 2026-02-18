Η Μυρτώ Αλικάκη, αποκάλυψε πως βρίσκεται σε σχέση και μίλησε για το διαζύγιό της με τον Πέτρο Λαγούτη.

Μία σπάνια αναφορά στην προσωπική της ζωή έκανε η Μυρτώ Αλικάκη, η οποία βρέθηκε σήμερα, Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου, καλεσμένη στην εκπομπή «Happy Day».

Πιο συγκεκριμένα, η γνωστή ηθοποιός, αποκάλυψε πως βρίσκεται σε σχέση τα τελευταία χρόνια, ενώ υπογράμμισε πως δεν προσπαθεί να κρυφτεί από τα φώτα της δημοσιότητας, ωστόσο επιλέγει να απέχει και να μην δίνει περαιτέρω λεπτομέρειες.

Μεταξύ άλλων, απάντησε στα ερωτήματα της Σταματίνας Τσιμτσιλή, αναφορικά με το διαζύγιό της από τον Πέτρο Λαγούτη, εξηγώντας πως τόσο στην κοινή ζωή τους, όσο και πέρα από αυτή, υπήρξε αλληλοσεβασμός:

«Υπάρχουν πολλά βελούδινα διαζύγια. Δεν είναι πάντα εύκολα τα πράγματα από την αρχή, αν όμως οι δύο άνθρωποι δουλέψουν με τον εαυτό τους και δεν προσβάλλουν ο ένας τον άλλον, γίνεται. Με τον Πέτρο, δεν προσβάλαμε ποτέ ο ένας τον άλλον. Φυσικά, πάντα τα παιδιά, είναι το ύψιστο κίνητρο για να έχεις μία ουσιαστική σχέση και να ξανά αγαπήσεις αυτόν τον άνθρωπο με διαφορετικό τρόπο».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dghx6ixlap4p?integrationId=40599y14juihe6ly}

Μυρτώ Αλικάκη: Η αποκάλυψη για την προσωπική της ζωή

Σε άλλο σημείο της συζήτησης, η ηθοποιός αποκάλυψε πως διανύει μία όμορφη περίοδο στη ζωή της καθώς διατηρεί μία προσωπική σχέση που της είναι ιδιαίτερα σημαντική:

«Έχω μία σχέση, η οποία είναι πολλά χρόνια και είναι πολύ σημαντική για εμένα, απλά εγώ δεν θέλω καθόλου να συζητάω αυτά τα πράγματα. Δεν κρύβομαι, αλλά δεν βρίσκω λόγο και να τα συζητάω. Εμένα δεν με απασχολούσε ποτέ η προσωπική ζωή των άλλων ανθρώπων. Το λέω με μεγάλη περηφάνια, δεν είμαι καθόλου κουτσομπόλα. Δεν ασχολούμαι καθόλου και δεν ξέρω τίποτα, οπότε δεν θέλω και εγώ να ασχολούνται οι άλλοι μαζί μου. Θα έλεγα ότι είμαι αρκετά χρόνια με έναν άνθρωπο».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dghx9dwb6gwx?integrationId=40599y14juihe6ly}