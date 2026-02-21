Τι να προσέξουμε για να μην ξεφύγουμε σε θερμίδες και φουσκώσουμε μετά το σαρακοστιανό τραπέζι της Καθαράς Δευτέρας.

Η Καθαρά Δευτέρα είναι η έναρξη της νηστείας και αποτελεί μία από τις πιο χαρακτηριστικές γιορτές της ελληνικής παράδοσης, με το σαρακοστιανό τραπέζι να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο. Θαλασσινά, λαγάνα, ταραμοσαλάτα, όσπρια, ελιές, χαλβάς και συνοδευτικά γεμίζουν το τραπέζι και δημιουργούν ένα πλούσιο γευστικό σκηνικό. Αν και τα περισσότερα από αυτά τα τρόφιμα διαθέτουν υψηλή διατροφική αξία και προσφέρουν βιταμίνες, ιχνοστοιχεία και ωφέλιμα λιπαρά, η υπερβολική κατανάλωσή τους μπορεί να οδηγήσει σε αυξημένη πρόσληψη θερμίδων, λιπαρών και αλατιού, προκαλώντας φούσκωμα και δυσφορία. Το «κλειδί» για να απολαύσετε την ημέρα χωρίς τύψεις είναι το μέτρο και η σωστή κατανομή των μερίδων.

Το πρώτο και βασικό βήμα για να διατηρήσεις ισορροπία είναι να ξεκινήσεις το γεύμα σου με μια μεγάλη σαλάτα ή βραστά χόρτα. Οι φυτικές ίνες συμβάλλουν στον κορεσμό και βοηθούν να ελέγξεις καλύτερα τις μερίδες στα υπόλοιπα πιάτα εξηγεί η διατροφολόγος Φλώρα Λουκιανού.

Στα ορεκτικά χρειάζεται μέτρο. Ντολμαδάκια, κολοκυθοκεφτέδες και ντοματοκεφτέδες έχουν την τιμητική τους, ωστόσο καλό είναι να μην ξεπεράσεις συνολικά τα 4-5 κομμάτια, ιδιαίτερα αν είναι τηγανητά. Όπου είναι εφικτό, προτίμησε ψητές ή φούρνου εκδοχές για λιγότερα λιπαρά.

Το τουρσί, όπως και ο ταραμάς, περιέχει μεγάλη ποσότητα αλατιού. Καλό είναι να καταναλώνεται σε περιορισμένη ποσότητα και με προσοχή ειδικά από άτομα που έχουν υπέρταση.

Η ταραμοσαλάτα αποτελεί κλασικό συνοδευτικό, όμως περιέχει αρκετές θερμίδες και σημαντική ποσότητα αλατιού. Μία έως δύο κουταλιές της σούπας είναι αρκετές για να απολαύσεις τη γεύση της χωρίς υπερβολές, ιδίως αν προσέχεις την αρτηριακή σου πίεση. Προτίμησε να τη συνδυάσεις με λαχανικά αντί για μεγάλες ποσότητες λαγάνας.

Η λαγάνα, το παραδοσιακό ψωμί της ημέρας, δεν διαφέρει θερμιδικά από το κοινό ψωμί. Μία με δύο μέτριες φέτες είναι αρκετές για να συνοδεύσουν το γεύμα. Αν υπάρχει επιλογή, προτίμησε λαγάνα ολικής άλεσης ή πολύσπορη για μεγαλύτερο κορεσμό. Να θυμάστε μια μεγάλη φέτα λαγάνα μπορεί να περιέχει 100 θερμίδες.

Τα θαλασσινά αποτελούν τη βάση του σαρακοστιανού τραπεζιού και είναι πλούσια σε πρωτεΐνες υψηλής βιολογικής αξίας, βιταμίνες του συμπλέγματος Β, ασβέστιο, φώσφορο, σελήνιο και πολύτιμα ω-3 λιπαρά οξέα που συμβάλλουν στην καλή καρδιαγγειακή και εγκεφαλική λειτουργία. Ωστόσο, η διατροφική τους αξία μπορεί να «χαθεί» αν καταναλωθούν τηγανητά ή σε μεγάλες ποσότητες. Προτίμησε ψητά, αχνιστά ή μαγειρευτά θαλασσινά και έλεγξε την ποσότητα του ελαιολάδου που χρησιμοποιείται.

Τα όσπρια, όπως φάβα, ρεβίθια, μαυρομάτικα φασόλια και φακές, αποτελούν εξαιρετική πηγή φυτικών ινών και φυτικής πρωτεΐνης. Συνδυάζονται ιδανικά με σαλάτα και λίγα θαλασσινά, δημιουργώντας ένα πιο ισορροπημένο πιάτο. Και εδώ, όμως, χρειάζεται προσοχή στο ελαιόλαδο που προστίθεται κατά το μαγείρεμα.

Οι ελιές, παρότι πλούσιες σε μονοακόρεστα λιπαρά και βιταμίνη Ε, περιέχουν αρκετό αλάτι και θερμίδες, γι’ αυτό καλό είναι να καταναλώνονται με μέτρο. Αν επιλέξεις πατάτες ως συνοδευτικό, προτίμησε τις ψητές ή βραστές αντί για τηγανητές, ώστε να περιορίσεις τα επιπλέον λιπαρά.

Ο χαλβάς είναι το γλυκό που δεν λείπει από το τραπέζι της ημέρας. Παρότι θρεπτικός χάρη στο ταχίνι και τα καλά λιπαρά που περιέχει, είναι θερμιδικά πυκνός. Μόλις 30 γραμμάρια χαλβά αποδίδουν περίπου 150 θερμίδες, επομένως ένα μικρό κομμάτι αρκεί για να ικανοποιήσει την επιθυμία για γλυκό χωρίς υπερβολές. Προτίμησε απλές εκδοχές, χωρίς προσθήκη σοκολάτας ή επιπλέον ζάχαρης.

Το αλκοόλ επίσης χρειάζεται μέτρο. Ένα έως δύο ποτήρια κρασί, ούζο ή μπύρα είναι αρκετά για να συνοδεύσουν το γεύμα χωρίς να επιβαρύνουν σημαντικά το θερμιδικό ισοζύγιο. Παράλληλα, η καλή ενυδάτωση με νερό θα βοηθήσει στην καλύτερη πέψη.

Σημαντικό είναι να υπάρχει ποικιλία από τα εδέσματα στο πιάτο χωρίς όμως υπερβολές. Ο έλεγχος χάνεται όταν υπάρχει υπερβολική κατανάλωση τροφίμων και όχι στα διαφορετικά εδέσματα ή στην υψηλή θερμιδική αξία τους.

Η «αρχιτεκτονική» του ιδανικού πιάτου της Καθαράς Δευτέρας

Για να απολαύσεις το γεύμα χωρίς τύψεις και φούσκωμα, η μέθοδος του «ιδανικού πιάτου» είναι ο καλύτερος οδηγός. Το μισό πιάτο πρέπει να καλύπτεται από λαχανικά, φρέσκα, ψητά, βραστά ή και τουρσί. Όσο πιο χρωματιστά είναι τα λαχανικά, τόσο περισσότερες βιταμίνες και αντιοξειδωτικά προσφέρουν. Τα λαχανικά θα σου δώσουν κορεσμό και θα περιορίσουν την υπερβολική κατανάλωση των θερμιδικά πυκνών τροφών. Στο ¼ του πιάτου τοποθετούμε την πρωτεΐνη, δηλαδή τα σαρακοστιανά θαλασσινά όπως γαρίδες, καλαμάρι, χταπόδι ή σουπιές. Το τελευταίο ¼ του πιάτου προορίζεται για τα αμυλούχα συνοδευτικά: λαγάνα, πατάτα, ρύζι, ζυμαρικά ή όσπρια.

Τέλος, μην παραλείψεις την κίνηση. Μια βόλτα, μια μικρή εκδρομή ή το παραδοσιακό πέταγμα του χαρταετού θα συμβάλουν στην ευεξία σου και θα σε βοηθήσουν να νιώσεις πιο ελαφρύς μετά το γεύμα. Η Καθαρά Δευτέρα είναι ημέρα γιορτής και παράδοσης. Με σωστές επιλογές και ελεγχόμενες μερίδες μπορείς να απολαύσεις το σαρακοστιανό τραπέζι χωρίς φούσκωμα και χωρίς διατροφικές ενοχές.