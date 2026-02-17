Βήμα βήμα η διαδικασία για να φτιάξουμε την παραδοσιακή λαγάνα της Καθαράς Δευτέρας.

Καθαρά Δευτέρα χωρίς λαγάνα δεν γίνεται! Είναι ο άζυμος άρτος που είναι άρρηκτα γαστρονομικά συνυφασμένος με το σαρακοστιανό τραπέζι ανήμερα Καθαράς Δευτέρας. Η λαγάνα τ αποτελεί το πιο χαρακτηριστικό έδεσμα της ημέρας, συνοδεύοντας παραδοσιακά νηστίσιμα πιάτα όπως ντολμαδάκια, ταραμοσαλάτα, χαλβά, φασολάδα, τουρσί και θαλασσινά.

Πρόκειται για ένα γαστρονομικό έθιμο που οι ρίζες του χάνονται στα βάθη των αιώνων. Στην Ιστορία των Ισραηλιτών, ο άζυμος άρτος χρησιμοποιήθηκε κατά την έξοδο από την Αίγυπτο. Στην ορθόδοξη παράδοση, η λαγάνα συμβολίζει τα «άζυμα», δείχνοντας φιλοξενία και πνευματική καθαρότητα. Αρχαία κείμενα, όπως οι Εκκλησιάζουσες του Αριστοφάνη, αναφέρουν τη φράση «Λαγάνα πέττετται», ενώ ο Οράτιος την ονομάζει «το γλύκισμα των φτωχών».

Η παρασκευή της λαγάνας απαιτεί τεχνική και μεράκι. Τα παραδοσιακά αρτοποιεία γεμίζουν ουρές την Καθαρά Δευτέρα, καθώς όλοι θέλουν να προμηθευτούν το αυθεντικό, φρέσκο και αφράτο ψωμί που θα συνοδεύσει τα νηστίσιμα εδέσματα. Όμως πολλοί επιλέγουν να την φτιάξουν με τα χεράκια τους. Στις μέρες μας η λαγάνα παρασκευάζεται κυρίως με μαγιά ή προζύμι, καθώς ο παραδοσιακός άζυμος άρτος σπανίζει. Παρ’ όλα αυτά, το παραδοσιακό της σχήμα παραμένει αναλλοίωτο. Ακόμα και όταν φουσκώνει η ζύμη, την πιέζουμε και την ανοίγουμε με τον πλάστη για ένα δεύτερο, μικρότερο φούσκωμα. Στη συνέχεια, βυθίζουμε τα δάχτυλα ή ένα μυτερό εργαλείο στο ζυμάρι, ώστε η λαγάνα να παραμείνει λεπτή και επίπεδη κατά το ψήσιμο. Αυτή η τεχνική είναι που δίνει στη λαγάνα τη χαρακτηριστική της επίπεδη υφή και αφράτη εσωτερική σάρκα, διατηρώντας παράλληλα την παραδοσιακή εμφάνιση και γεύση που αγαπάμε κάθε Καθαρά Δευτέρα.

{https://exchange.glomex.com/video/v-czw75uza9krt?integrationId=40599y14juihe6ly}

Η συνταγή για πανεύκολη αφράτη λαγάνα χωρίς ζύμωμα

Μοιραζόμαστε μαζί σας την ιδανική συνταγή για αφράτη πεντανόστιμη λαγάνα. Το μυστικό είναι η μακρά ξεκούραση της ζύμης, που επιτρέπει στη μαγιά να δουλέψει αργά και να δημιουργήσει την τέλεια αφράτη υφή. Το αποτέλεσμα; Μια χρυσαφένια λαγάνα με τραγανή κρούστα και μαλακή ψίχα, ιδανική για το μενού στο σαρακοστιανό τραπέζι.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Υλικά

500 γρ. αλεύρι σκληρό για ψωμί

1 φακελάκι μαγιά ξερή ή 25 γρ. νωπή μαγιά

300 ml χλιαρό νερό

50 ml ελαιόλαδο

1 κ.σ. κοφτή αλάτι

1 κ.τ.γ. ζάχαρη

Για το τελείωμα:

2 κ.σ. νερό

100 γρ. σουσάμι

Εκτέλεση

Σε ένα μεγάλο μπολ ανακατεύουμε όλα τα υλικά εκτός από το σουσάμι μέχρι να σχηματιστεί μπάλα ζύμης. Αφήνουμε τη ζύμη να ξεκουραστεί τουλάχιστον 12 ώρες σε θερμοκρασία δωματίου. Την επόμενη μέρα, αλευρώνουμε ελαφρά τον πάγκο και ανοίγουμε τη ζύμη σε ορθογώνιο ή στρογγυλό σχήμα λαγάνας. Μεταφέρουμε τη ζύμη σε ταψί στρωμένο με αντικολλητικό χαρτί.

Αλείφουμε την επιφάνεια με λίγο νερό και πασπαλίζουμε με σουσάμι. Σκεπάζουμε με πετσέτα και αφήνουμε να ξεκουραστεί 40 λεπτά. Ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 200°C για 25-30 λεπτά, μέχρι να πάρει χρυσαφένιο χρώμα. Αφήνουμε να κρυώσει ελαφρά, κόβουμε σε κομμάτια και σερβίρουμε.

{https://exchange.glomex.com/video/v-czw1zmzegach?integrationId=40599y14juihe6ly}

Τα μυστικά για την πιο αφράτη λαγάνα

Επιλογή αλευριού:

Το καλό αλεύρι είναι το κλειδί για αφράτη λαγάνα. Μπορείτε να αναμείξετε διαφορετικά είδη, π.χ. σταρένιο με χαρούπι ή αλεύρι ζέας, για πιο πλούσια γεύση και υφή.

Λάδι ή ταχίνι:

Κλασικές συνταγές δεν βάζουν καθόλου λάδι και το αντικαθιστούν με ταχίνι. Το λάδι προσφέρει ελαστικότητα και απαλότητα στη ζύμη, ενώ το ταχίνι δίνει πιο έντονη γεύση.

Αρωματικά:

Μπορείτε να προσθέσετε γλυκάνισο ή άλλα μπαχάρια στη ζύμη. Το σουσάμι καλύπτει την τραγανή κόρα, αλλά μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και διάφορα σπόρια ή δημητριακά για πιο ιδιαίτερο αποτέλεσμα.

Έλεγχος ψησίματος:

Για να βεβαιωθείτε ότι η λαγάνα ψήθηκε σωστά, ανασηκώστε την από το ταψί και ελέγξτε αν έχει πάρει χρώμα και από την κάτω πλευρά.

{https://exchange.glomex.com/video/v-czvv7tybcvqh?integrationId=40599y14juihe6ly}