Η Καθαρά Δευτέρα αποτελεί μια ημέρα η οποία χαρακτηρίζεται από πληθώρα εθίμων ανά την χώρα με επικρατέστερο το να πετάς χαρταετό! Μικροί και μεγάλοι, λατρεύουν αυτή την διαδικασία αφού τα χρώματα εντυπωσιάζουν και το παιχνίδι στη φύση ολοκληρώνει την ημέρα.

Η Καθαρά Δευτέρα αποτελεί μία από τις πιο αγαπημένες παραδόσεις του ελληνικού λαού. Είναι η ημέρα που σηματοδοτεί την έναρξη της Σαρακοστής, μιας περιόδου νηστείας και πνευματικής προετοιμασίας πριν από το Πάσχα. Ανάμεσα στα νηστίσιμα εδέσματα, τις οικογενειακές εξορμήσεις και το γιορτινό κλίμα, ξεχωρίζει ένα έθιμο που γεμίζει τον ουρανό με χρώματα: το πέταγμα του χαρταετού.

Με βαθιές ρίζες στον χρόνο, το πέταγμα του χαρταετού συμβολίζει την πνευματική ανάταση και την απομάκρυνση από την καθημερινότητα και τους έντονους προβληματισμούς.

Φέτος, η Καθαρά Δευτέρα, γιορτάζεται στις 23 Φεβρουαρίου και για πολλούς είναι πρώτη ανάσα μετά από τις Χριστουγεννιάτικες διακοπές. Το θέαμα των πολύχρωμων χαρταετών που στολίζουν τον ουρανό, αποτελεί αφορμή ια να περάσετε τη μέρα σας με φίλους στη φύση και να απολαύσετε τα νηστίσιμα εδέσματα.

Πώς να δημιουργήσετε τον δικό σας χαρταετό

Αφού λοιπόν το πέταγμα του χαρταετού, θεωρείται μία από τις αγαπημένες ασχολίες μικρών και μεγάλων, αποτελεί και την ιδανική στιγμή για να δημιουργήσετε βήμα – βήμα τη δική σας κατασκευή στα χρώματα που επιθυμείτε και στα σχέδια που σας αρέσουν.

Στο βίντεο που ακολουθεί από το κανάλι «Greek Village Life», περιγράφονται αναλυτικά οι οδηγίες.

Για την κατασκευή του χαρταετού θα χρειαστείτε:

3 ξύλινα πηχάκια ή λεπτά ξυλάκια

Χαρτί ή ριζόχαρτο

Κόλλα ή ταινία

Σπάγκο

Κορδέλες και χαρτιά ή λωρίδες από σακούλα για ουρά

Ψαλίδι

Πώς να ξεκινήσετε:

Για την κατασκευή του σκελετού:

Τοποθετήστε τα τρία ξυλάκια το ένα πάνω στο άλλο για να δημιουργηθεί ένα νοητό πολύγωνο (όπως ο παραδοσιακός χαρταετός). Δέστε σφιχτά στο σημείο που ενώνονται για να εξασφαλίσετε σταθερότητα.

Στη συνέχεια, σε κάθε πηχάκι δημιουργήστε μικρές εγκοπές στις άκρες και περάστε τον σπάγκο περιμετρικά, δένοντάς τον καλά. Έτσι σχηματίζεται το βασικό πλαίσιο που θα κρατήσει τεντωμένο το χαρτί.

Για την επένδυση με χαρτί:

Απλώστε τον σκελετό πάνω στο χαρτί και σχεδιάστε το περίγραμμα. Κόψτε αφήνοντας περιθώριο 2–3 εκατοστών. Διπλώστε το χαρτί πάνω από τα ξυλάκια και στερεώστε το καλά με κόλλα ή ταινία, ώστε να παραμείνει τεντωμένο.

Διπλώστε προς τα μέσα το χαρτί που περισσεύει, περνώντας το πάνω από τον σπάγκο, και κολλήστε το στο εσωτερικό για μεγαλύτερη αντοχή. Στο κέντρο της κατασκευής ανοίξτε μια μικρή τρύπα με το ψαλίδι, όπου αργότερα θα στερεωθούν τα «ζύγια».

Για την τοποθέτηση του σπάγκου – τα «ζύγια»:

Στην «βάση» του αετού, δέστε τον σπάγκο στα δύο αντίρροπα πηχάκια. Περάστε και δέστε ένα μικρό κομμάτι σπάγκου ανάμεσά τους. Στο κέντρο αυτού του κομματιού δέστε τον μεγάλο σπάγκο που θα κρατάτε. Το σωστό μήκος και δέσιμο σε αυτό το σημείο είναι καθοριστικό για την ισορροπία κατά την πτήση.

Αν ο χαρταετός πέφτει προς τα πίσω, μικρύνετε λίγο το επάνω μέρος του ζυγίου.

Η ουρά:

Στη βάση του χαρταετού δέστε ένα κομμάτι σπάγκου που θα αποτελέσει τον κορμό της ουράς. Στο κάτω άκρο στερεώστε κορδέλες ή λωρίδες από σακούλα που έχετε ήδη κόψει. Η ουρά συμβάλλει σημαντικά στη σταθερότητα του χαρταετού και μπορεί να διακοσμηθεί για πιο εντυπωσιακό αποτέλεσμα.

Η κατασκευή και το πέταγμα του χαρταετού την Καθαρά Δευτέρα δεν αποτελούν απλώς μια ευχάριστη δραστηριότητα, αλλά μια ζωντανή συνέχεια της παράδοσής.

{https://www.youtube.com/watch?v=g2zDSSo_Y4Y}