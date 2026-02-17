Η εθνική γιορτή του Μαρτίου φέρνει διήμερη «ανάσα» από τα μαθήματα, όλες οι ημερομηνίες με κλειστά σχολεία για Καθαρά Δευτέρα και Πάσχα 2026.

Η Καθαρά Δευτέρα 2026 σηματοδοτεί την έναρξη της Σαρακοστής και φέρνει μαζί της το πρώτο μεγάλο ανοιξιάτικο τριήμερο με τους μαθητές αλλά και τους εργαζομένους να μετράνε αντίστροφα για την τριήμερη ανάπαυλα άνευ υποχρεώσεων. Το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας αποτελεί μια από τις πιο αγαπημένες «ανάσες» πριν από την τελική ευθεία προς το Πάσχα με τις αποδράσεις σε κοντινούς και τις εκδρομές σε μικρή απόσταση από την Αθήνα να έχουν την τιμητική τους. Είτε προτιμάτε βουνό και φύση είτε θάλασσα και χαλαρές βόλτες, μπορείτε να οργανώσετε ακόμα και μια μονοήμερη εκδρομή για τα παραδοσιακά Κούλουμα χωρίς μεγάλη ταλαιπωρία.

25η Μαρτίου: Η εθνική εορτή που φέρνει σχολική αργία και διήμερο άνευ μαθημάτων

Η αμέσως επόμενη σχολική αργία μετά την Καθαρά Δευτέρα είναι η 25η Μαρτίου, που φέτος «πέφτει» Τετάρτη. Βέβαια για τους μαθητές συνοδεύεται από διήμερο άνευ μαθημάτων αλλά με υποχρεωτική παρουσία στα σχολεία παραμονές της εθνικής εορτής για τον καθιερωμένο σχολικό εορτασμό. Οι σχολικές βαθμίδες τόσο της Πρωτοβάθμιας όσο και της Δευτεροβάθμιας θα γιορτάσουν την εθνική και θρησκευτική γιορτή της 25ης Μαρτίου με κλειστά σχολεία ανήμερα και τιμητικές εκδηλώσεις παραμονές της διπλής γιορτής. Τα σχολεία είθισται να τιμούν την εθνική και θρησκευτική με όλες τις απαραίτητες τιμές. Θρησκευτική, γιατί γιορτάζουμε τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου, και εθνική, καθώς σηματοδοτεί την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης κατά της οθωμανικής κυριαρχίας το 1821.

Την Τρίτη 24 Μαρτίου, οι μαθητές θα παρουσιάσουν αφιερώματα, θεατρικές παραστάσεις και δρώμενα που αναδεικνύουν τα κρίσιμα γεγονότα, τους πρωταγωνιστές και τις σημαντικές πτυχές της Επανάστασης ενάντια στην τουρκική σκλαβιά, η οποία κράτησε την Ελλάδα δέσμια για 400 χρόνια. Μέσα από αυτά τα σχολικά αφιερώματα, αναδεικνύεται ο αγώνας για την Ανεξαρτησία, που ξεκίνησε από τη δίψα των Ελλήνων για ελευθερία και άντεξε χάρη στην πίστη και την αφοσίωση των επαναστατών. Απέναντι στην αριθμητική και υλική υπεροπλία της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, οι Έλληνες αντιτάχθηκαν με θάρρος, αυτοθυσία, προσήλωση στον στόχο και εφευρετικότητα στο πεδίο της μάχης, πετυχαίνοντας τελικά τη γέννηση του νέου Ελληνικού Κράτους το 1830. Οι σχολικές εκδηλώσεις για την 25η Μαρτίου αποτελούν σημαντικό μέσο για να κατανοήσουν οι μαθητές την ιστορική και πολιτισμική αξία της ημέρας, ενώ ενισχύουν το αίσθημα της συλλογικής μνήμης και του πατριωτισμού.

Πότε θα κλείσουν τα σχολεία για τις διακοπές του Πάσχα

Από εκεί και πέρα, οι μαθητές θα περιμένουν τις διακοπές του Πάσχα, οι οποίες παραδοσιακά ξεκινούν τη Μεγάλη Εβδομάδα.Σύμφωνα με τον καθιερωμένο ετήσιο προγραμματισμό, η τελευταία ημέρα μαθημάτων πριν από τις πασχαλινές διακοπές θα είναι η Παρασκευή 3 Απριλίου 2026. Εκείνη την ημέρα τα σχολεία όλων των βαθμίδων, από τα Νηπιαγωγεία και τα Δημοτικά έως τα Γυμνάσια και τα Λύκεια θα λειτουργήσουν κανονικά και με το σχόλασμα θα ξεκινήσει ουσιαστικά η πασχαλινή ανάπαυλα. Οι διακοπές αρχίζουν επίσημα από τη Μεγάλη Δευτέρα, 6 Απριλίου και διαρκούν έως και την Κυριακή 19 Απριλίου, δηλαδή την Κυριακή του Θωμά. Η επιστροφή μαθητών και εκπαιδευτικών στις σχολικές αίθουσες θα γίνει τη Δευτέρα 20 Απριλίου όταν και θα χτυπήσει το πρώτο κουδούνι μετά τις γιορτές. Συνολικά, η πασχαλινή ανάπαυλα διαρκεί 16 ημέρες, προσφέροντας στους μαθητές μια σημαντική «ανάσα» ξεκούρασης πριν από την τελική ευθεία της σχολικής χρονιάς.