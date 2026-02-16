Γυμνάσια και Λύκεια του νομού καλούνται να επισκεφθούν το Ιερό Λείψανο της Σεπτής Χειρός του Μεγάλου Βασιλείου που θα εκτίθεται σε προσκύνημα μέχρι τις 24/2.

Αίσθηση έχει προκαλέσει στη Λάρισα η ενημέρωση κάλεσμα προς τα Γυμνάσια και τα Λύκεια του νομού να επισκεφθούν το Ιερό Λείψανο της Σεπτής Χειρός του Μέγας Βασίλειος, το οποίο θα φιλοξενηθεί στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Αχιλλίου Λάρισας από σήμερα 16 Φεβρουαρίου έως και την επόμενη Τρίτη 24 Φεβρουαρίου.

Ειδικότερα με οδηγία της, η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας προτείνει σε εκπαιδευτικούς να αδράξουν την ευκαιρία και να διοργανώσουν επίσκεψη με τους μαθητές στο Λείψανο καθώς μια τέτοια δραστηριότητα αποτελεί ευκαιρία βιωματικής προσέγγισης της εκκλησιαστικής παράδοσης και της ιστορικής συνέχειας της Ορθοδοξίας.

Όπως σημειώνεται και στο κάλεσμα για τα σχολεία «αποτελεί ευκαιρία για τους μαθητέςτων σχολείων μιας βιωματικής προσέγγισης στην υγιή παράδοση της Εκκλησίας μας περί σεβασμού και τιμής προς τα Ιερά Λείψανα, αλλά και διαπίστωσης της ιστορικής συνέχειας των πρακτικών των προγόνων μας, οι οποίοι πάντα ήξεραν να επικαλούνται τη Χάρη των Αγίων Λειψάνων υποστηρικτικά στη κάθε δυσκολία της ζωής τους.»

Ωστόσο, η πρωτοβουλία έχει προκαλέσει ερωτήματα. Αρκετοί εκφράζουν προβληματισμό σχετικά με τον χαρακτήρα της ενημέρωσης, θέτοντας ζητήματα που άπτονται της διάκρισης ρόλων μεταξύ εκπαιδευτικών δομών και εκκλησιαστικών φορέων. Κάνουν λόγο για την ανάγκη σαφούς διαχωρισμού ανάμεσα στην ενημέρωση και σε πιθανή προτροπή συμμετοχής, υπογραμμίζοντας ότι οποιαδήποτε επίσκεψη θα πρέπει να είναι απολύτως προαιρετική. Από την άλλη πλευρά, εκκλησιαστικοί κύκλοι επισημαίνουν ότι τέτοιες δράσεις εντάσσονται στο πλαίσιο της πολιτιστικής και θρησκευτικής παράδοσης του τόπου, τονίζοντας ότι η τιμή προς τα Ιερά Λείψανα αποτελεί στοιχείο της ορθόδοξης ταυτότητας και μέρος της ιστορικής κληρονομιάς της χώρας.

Το κάλεσμα της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας

Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας σε συνεργασία με την Ιερά Μητρόπολη Λαρίσης και Τυρνάβου ενημερώνουν τις σχολικές μονάδες ότι το Ιερό Λείψανο της Σεπτής Χειρός του εν Αγίοις Πατρός ημών Βασιλείου, Αρχιεπισκόπου Καισαρείας της Καππαδοκίας, Ουρανοφάντορος του Μεγάλου, που μόνιμα φυλάσσεται στα γραφεία της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, θα βρίσκεται στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Αχιλλίου Λαρίσης από τις 16 έως τις 24 Φεβρουαρίου 2026.

Κατά τη διάρκεια της παραμονής του Ιερού Λειψάνου στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό, θα πραγματοποιούνται καθημερινά ιερές Ακολουθίες με κορυφαίες τον Όρθρο και τη Θεία Λειτουργία κάθε πρωί, και την τέλεση της Ιεράς Παρακλήσεως του Αγίου κάθε μέρα στις 12 το μεσημέρι.

Η άφιξη και η παραμονή του Ιερού Λειψάνου του δεξιού Βραχίονος του Μεγάλου Βασιλείου στην πόλη της Λάρισας αποτελεί ευκαιρία για τους μαθητές και μαθήτριες των σχολείων μιας βιωματικής προσέγγισης στην υγιή παράδοση της Εκκλησίας μας περί σεβασμού και τιμής προς τα Ιερά Λείψανα, αλλά και διαπίστωσης της ιστορικής συνέχειας των πρακτικών των προγόνων μας, οι οποίοι πάντα ήξεραν να επικαλούνται τη Χάρη των Αγίων Λειψάνων υποστηρικτικά στη κάθε δυσκολία της ζωής τους.