Έχουν ξεκινήσει οι αιτήσεις για το επίδομα αεροθεραπείας - λουτροθεραπείας του ΕΟΠΥΥ, ύψους 200 ευρώ.

Ο ΕΟΠΥΥ δίνει τη δυνατότητα σε ασθενείς με χρόνιες παθήσεις των πνευμόνων να λάβουν επίδομα ύψους 200 ευρώ για αεροθεραπεία, χωρίς να απαιτείται φυσική παρουσία στις υπηρεσίες του οργανισμού.

Η διαδικασία πραγματοποιείται εξ ολοκλήρου ψηφιακά μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΟΠΥΥ, διασφαλίζοντας ευκολία, διαφάνεια και ταχύτητα για τους δικαιούχους. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτηση τους μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 2026, χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς κωδικούς TAXISnet.

Ποιοι το δικαιούνται

Το επίδομα αφορά ασφαλισμένους που πάσχουν από χρόνιες πνευμονοπάθειες, όπως:

Παλαιά φυματίωση

Καρκίνος πνεύμονα

Πνευμονοκονίωση

Κυστική ίνωση

Ιδιοπαθής πνευμονική υπέρταση

Δικαιούχοι είναι επίσης οι νεφροπαθείς τελικού σταδίου,

οι μεταμοσχευμένοι (νεφρού, ήπατος, πνεύμονα ή καρδιάς),

καθώς και οι ασθενείς σε αιμοκάθαρση ή περιτοναϊκή διήθηση.

Προϋπόθεση αποτελεί η πιστοποιημένη αναπηρία 67% και άνω, βάσει γνωμάτευσης ΚΕΠΑ ή άλλης αρμόδιας επιτροπής. Η αποζημίωση καλύπτει το διάστημα 1 Ιουνίου έως 31 Αυγούστου κάθε έτους.

Πώς υποβάλλεται η αίτηση ηλεκτρονικά

Η υποβολή της αίτησης είναι απλή και εξ αποστάσεως. Οι δικαιούχοι:

Συνδέονται στην πλατφόρμα του ΕΟΠΥΥ με κωδικούς TAXISnet. Επιλέγουν την ενότητα «Ατομικά αιτήματα παροχών». Κάνουν κλικ στο «Υποβολή». Επιλέγουν «Αεροθεραπεία» και ακολουθούν τις οδηγίες της εφαρμογής.

Με αυτό τον τρόπο, οι πολίτες αποφεύγουν την ταλαιπωρία στις ουρές και ολοκληρώνουν τη διαδικασία με ασφάλεια και ταχύτητα.

Απαραίτητα δικαιολογητικά

Για την καταβολή του επιδόματος, απαιτούνται τα εξής:

Υπεύθυνη δήλωση ότι ο αιτών δεν έχει λάβει παρόμοια παροχή από άλλον φορέα και δεν νοσηλεύτηκε πάνω από 46 ημέρες την περίοδο 1/6–31/8.

Ιατρική γνωμάτευση από δημόσιο νοσοκομείο, Κέντρο Υγείας ή θεράποντα ιατρό, που επιβεβαιώνει τη νόσο και τη συνέχιση της θεραπείας.

Απόφαση ΚΕΠΑ ή άλλης επιτροπής που πιστοποιεί ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%.

Για μεταμοσχευμένους ασθενείς, αρκεί η απόφαση ΚΕΠΑ, εφόσον αναγράφεται ρητά το ποσοστό αναπηρίας και η πραγματοποίηση μεταμόσχευσης.

Καταβολή επιδόματος και προθεσμίες

Οι αιτήσεις γίνονται δεκτές έως 28 Φεβρουαρίου 2026, είτε ηλεκτρονικά είτε με φυσική παρουσία στα Περιφερειακά Τμήματα (ΠΕΔΙ) του ΕΟΠΥΥ.

Το ποσό των 200 ευρώ καταβάλλεται απευθείας στον τραπεζικό λογαριασμό του ασφαλισμένου, ο οποίος δηλώνεται κατά τη διάρκεια της αίτησης. Δεν απαιτείται χρήση προπληρωμένων καρτών.