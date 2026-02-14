Νέα υπουργική απόφαση αναθεωρεί βασικά σημεία της ΚΥΑ του 2022.

Έρχονται αλλαγές στο στεγαστικό επίδομα στεγαστικό επίδομα και τη χορήγησή του.

Οι αρκετές αλλαγές στη διαδικασία και στις προϋποθέσεις χορήγησης του στεγαστικού επιδόματος αφορούν τους καταρτιζόμενους των Δημοσίων Σχολών Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΑΕΚ)- πρώην ΙΕΚ.

Μάλιστα, δημοσιεύθηκε η τροποποιημένη Κοινή Υπουργική Απόφαση για τις προϋποθέσεις χορήγησης του στεγαστικού επιδόματος σε σπουδαστές ΣΑΕΚ (πρώην ΙΕΚ) αλλά και τη διαδικασία.

Το επίδομα αφορά στους καταρτιζόμενους των Δημοσίων Σχολών Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης και τα ποσά που λαμβάνουν οι δικαιούχοι είναι τα παρακάτω. Αναλυτικά:

το ποσό των 1.500 ευρώ χορηγείται για διαμονή χωρίς συγκατοίκηση

το ποσό 2.000 ευρώ των δίνεται σε περίπτωση συγκατοίκησης με άλλον σπουδαστή

Κάτι αντίστοιχο αφορά και τους φοιτητές των Πανεπιστημίων.

Οι αλλαγές

Αναλυτικά με την νέα ΚΥΑ γίνονται οι εξής αλλαγές:

Ο ορισμός της «πόλης φοίτησης»

Ως πόλη φοίτησης θεωρείται:

είτε η Περιφερειακή Ενότητα στην οποία έχει την έδρα της η δημόσια ΣΑΕΚ

είτε το παράρτημα στο οποίο φοιτά ο καταρτιζόμενος.

Εάν αλλάξει ο σπουδαστής εντός του ίδιου έτους ΣΑΕΚ

Ως πόλη φοίτησης υπολογίζεται εκείνη της τελευταίας ΣΑΕΚ.

Οι βασικές προϋποθέσεις

Για να λάβει το επίδομα ο σπουδαστής θα πρέπει να πληροί τις παρακάτω προϋποθέσεις:

Να διαμένει σε μισθωμένη κατοικία σε διαφορετική πόλη από την κύρια κατοικία του

Να μην έχει ο ίδιος ή οι γονείς του την πλήρη κυριότητα ή την επικαρπία κατοικίας στην πόλη φοίτησης

Ωστόσο διευκρινίζεται πως για μεγάλες αστικές περιοχές στην Αττική και στην Θεσσαλονίκη εφαρμόζεται ειδικό καθεστώς. Ειδικότερα:

Στη Θεσσαλονίκη: Ως μία πόλη θεωρείται το πολεοδομικό συγκρότημα και περιοχές έως 20 χλμ. από το κέντρο.

Στην Αττική: Ως μία πόλη θεωρείται το σύνολο της Περιφέρειας Αττικής, εκτός της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων και περιοχών που απέχουν άνω των 40 χλμ. από το κέντρο της Αθήνας.

Η υποχρεωτική μίσθωση

1)Σύμφωνα με την νέα απόφαση, η διάρκεια της μίσθωσης θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 6 μήνες εντός του έτους κατάρτισης.

2)Αναγνωρίζεται και διαμονή σε πανσιόν ή ξενοδοχείο εάν υπάρχουν:

Βεβαίωση για τη παραμονή

Απόδειξη για την παροχή υπηρεσιών διάρκειας τουλάχιστον 6 μηνών

Η χορήγηση του επιδόματος

Το στεγαστικό επίδομα καταβάλλεται για το προβλεπόμενο διάστημα φοίτησης και μπορεί να ληφθεί έως 3 φορές συνολικά. Αυτό ισχύει μόνο για μία ειδικότητα

Μόνο με τη χορήγηση της Βεβαίωσης Φοίτησης από τη διοίκηση της δημόσιας ΣΑΕΚ αποδεικνύεται η φοίτηση.

Ποιοι μένουν εκτός του επιδόματος

Εκτός επιδόματος μένουν:

Όσοι έχουν υπερβεί τον αριθμό εξαμήνων φοίτησης που προβλέπει η νομοθεσία.

Όσοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις μίσθωσης

Όσοι διαθέτουν (οι ίδιοι ή οι γονείς τους) κατοικία στην πόλη φοίτησης

Μέσω της ΑΑΔΕ ο αυτόματος έλεγχος μισθωτηρίων

Τα μισθωτήρια θα ελέγχονται ηλεκτρονικά μέσω διαλειτουργικότητας με την ΑΑΔΕ.

Εάν δεν μπορεί να διενεργηθεί ο αυτόματος έλεγχος, τότε θα πρέπει:

Να εκτυπωθεί η ηλεκτρονική δήλωση μίσθωσης από την ΑΑΔΕ

Να χορηγηθούν βεβαίωση και αποδείξεις εξάμηνης διάρκειας σε περίπτωση πανσιόν/ξενοδοχείου.

Το μισθωτήριο που είναι σε όνομα συγγενή

Αν το μισθωτήριο είναι στο όνομα αδελφού ή αδελφής, γονέα που δεν βαρύνει φορολογικά τον καταρτιζόμενο και δεν υπάρχει ηλεκτρονική επαλήθευση, τότε θα πρέπει να προσκομισθούν τα εξής:

Υπεύθυνη δήλωση συναίνεσης του μισθωτή

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

Η συγκατοίκηση

Στη δήλωση μίσθωσης της ΑΑΔΕ θα πρέπει να εμφανίζεται ο καταρτιζόμενος ή ο δικαιούχος γονέας προκειμένου ννα εγκριθεί το επίδομα.

Συνεπώς οι σπουδαστές ΣΑΕΚ θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στα εξής:

Να έχει γίνει εγκαίρως η υποβολή μίσθωσης στην ΑΑΔΕ

Η ελάχιστη διάρκεια θα πρέπει να είναι 6 μήνες.

Η δήλωση συγκατοίκησης θα πρέπει να είναι ορθή.

Δεν θα πρέπει να υπάρξει υπέρβαση των εξαμήνων φοίτησης

Με τις παραπάνω αλλαγές, ενισχύεται ο έλεγχος, αυστηροποιείται περαιτέρω η διαδικασία, αλλά ταυτόχρονα διασφαλίζεται η διαφάνεια στην καταβολή του επιδόματος.