Από την Κυριακή στη Λάρισα ο Αλέξης Τσίπρας.

Το σήμα πως η προετοιμασία για την ολική του επαναφορά στο πολιτικό προσκήνιο συνεχίζεται με γοργούς ρυθμούς και μάλιστα με συγκεκριμένες προτάσεις για το αύριο της χώρας, αναμένεται να στείλει σήμερα, από τη Λάρισα, ο Αλέξης Τσίπρας.

Ως βασική αιχμή της ομιλίας στη νέα παρουσίαση της «Ιθάκης», ο πρώην πρωθυπουργός αναμένεται να έχει τη νέα γενιά που δυσκολεύεται ακόμα και να φύγει από το πατρικό της σπίτι, σε συνδυασμό με την ακρίβεια που «ροκανίζει» μισθούς και συντάξεις, προς όφελος των καρτέλ.

«Πρόεδρε, δώσε το όνομα»

Στη Λάρισα, ο πρώην πρωθυπουργός βρέθηκε από την Κυριακή. Ανάμεσα στις συναντήσεις που πραγματοποίησε με θεσμικούς παράγοντες και φορείς της θεσσαλικής πόλης, βρήκε την ευκαιρία να συναντηθεί και με ορισμένους νέους ανθρώπους – κάποιοι εκ των οποίων, ήταν αγρότες που συμμετείχαν τις προηγούμενες εβδομάδες στα μπλόκα της Νίκαιας και Πλατυκάμπου

Η συζήτηση περιγράφεται από αυτήκοους μάρτυρες ως ιδιαιτέρως ενδιαφέρουσα, καθώς ο κ.Τσίπρας κυρίως άκουγε τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η νέα γενιά και λιγότερο μιλούσε. Πάντως, ορισμένοι από τους συμμετέχοντες στην κουβέντα φάνηκαν ιδιαίτερα ανυπόμονοι, ζητώντας από τον πρώην πρωθυπουργό αποκαλύψεις για το πολιτικό του μέλλον.

«Πρόεδρε, τρέλανε μας! Δώσε το όνομα», του είπαν, προσπαθώντας να βγάλουν είδηση για το πως θα ονομάζεται ο νέος φορέας που προετοιμάζει ο κ.Τσίπρας. Τη χάρη δεν τους την έκανε, ωστόσο αυτή η κουβέντα αντικατοπτρίζει και τη θετική διάθεση που υπήρχε στα τραπέζια από όπου πέρασε.

Όπως και να έχει, θεωρείται δεδομένο ότι κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, ο Αλέξης Τσίπρας θα εστιάσει ιδιαίτερα στα ζητήματα που απασχολούν τη νέα γενιά, επιχειρώντας να προσεγγίσει την ηλικιακή εκείνη κατηγορία που στις εκλογές του 2012, του 2015 και του 2019, τον είχε στηρίξει σε πολύ μεγάλο ποσοστό.

Στο «στόχαστρο» η ακρίβεια και τα καρτέλ

Σε κάθε «ταξίδι» του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα ανά την Ελλάδα, οι ομιλίες του επικεντρώνονται -εκτός των άλλων- σε ένα συγκεκριμένο ζήτημα. Στην Εξωτερική Πολιτική, στην Περιφερειακή Ανάπτυξη, στο Κράτος Δικαίου. Στη Λάρισα, ο Αλέξης Τσίπρας αναμένεται να κάνει εκτενή αναφορά στην ακρίβεια και καρτέλ που πλουτίζουν από την άνοδο των τιμών.

Από το 2021, όταν και ο ανεξέλεγκτος πληθωρισμός είχε αρχίσει να κάνει την εμφάνιση του στην καθημερινότητα των πολιτών, ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης είχε ασκήσει σκληρή κριτική στην κυβέρνηση, καθώς δεν αποδέχονταν την ερμηνεία της δήθεν «εισαγόμενης ακρίβειας».

Έκτοτε, πέρασαν σχεδόν πέντε χρόνια. Ο πληθωρισμός αντί να αποκλιμακωθεί, παγιώθηκε. Οι τιμές της ενέργειας σταθεροποιήθηκαν διεθνώς, ενώ εξέλειψαν οι συνθήκες που θα μπορούσαν για ένα μικρό χρονικό διάστημα να δικαιολογήσουν την κατάσταση.

Πλέον, για τον Αλέξη Τσίπρα δεν υπάρχει καμία δικαιολογία. Σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται να επιτεθεί στον Κυριάκο Μητσοτάκη, υποστηρίζοντας ότι η ακρίβεια είναι συνειδητή κυβερνητική επιλογή. Από τη μία για να πλουτίζουν τα καρτέλ της ενέργειας και των τροφίμων -κατά βάση- αλλά και για να γεμίζουν τα κρατικά ταμεία από τους έμμεσους φόρους, χρηματοδοτώντας το «πάρτι» που έχουν στήσει στον κρατικό μηχανισμό οι ευνοούμενοι του Μαξίμου.