Τι λέει σε συνομιλίες του ο Διοικητής της Τραπέζης της Ελλάδος.

«Τρικυμία στο ποτήρι» φέρεται να θεωρεί ο Γιάννης Στουρνάρας τις επιθέσεις εναντίον του με αφορμή τα όσα είπε για τον Αλέξη Τσίπρα και την κυβέρνησή του το 2015.

Ο Διοικητής της Τραπέζης της Ελλάδος επιμένει ότι «και λίγα είπα» για το πρώτο εξάμηνο της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛΛ, όπως και για τον έλεγχο που δέχθηκε η σύζυγός του από τον ΣΔΟΕ αμέσως μετά τις διοικήσεις των τραπεζών, έλεγχο που έγινε, όπως υποστηρίζει, για εκδικητικούς λόγους.

Για την κριτική που δέχεται για το γεγονός ότι έδωσε συνέντευξη στην «Ομάδα Αλήθειας», που από σύσσωμη την αντιπολίτευση χαρακτηρίζεται «τρολ», ο Γ. Στουρνάρας αναφέρει στους συνομιλητές του ότι το θεώρησε φυσιολογικό αφού γνωρίζει τους επικεφαλής της από την συγκυβέρνηση Σαμαρά-Βενιζέλου, καθώς τότε «υπηρετούσαν» στο επικοινωνιακό επιτελείο της με επικεφαλής τον Γιώργο Μουρούτη.

Ο Διοικητής της Τραπέζης της Ελλάδος, που σε σύντομο χρονικό διάστημα θα ανακοινωθεί η ανανέωση της θητείας του ως κεντρικού τραπεζίτη της χώρας, διευκρινίζει πως η κριτική του στην κυβέρνηση Τσίπρα ήταν για το πρώτο εξάμηνο της θητείας της, ενώ επιμένει πως όσα είπε είναι «αλήθειες που δεν μπορούσε να μην πει», καθώς στο συγκεκριμένο θέμα «ο ίδιος μιλάει με την ιστορία».

Η ανανέωση της θητείας του Γιάννη Στουρνάρα στη θέση του Διοικητή της Τραπέζης της Ελλάδος ίσως προκαλέσει νέο γύρο αντιπαραθέσεων του κεντρικού τραπεζίτη με τον Αλέξη Τσίπρα, καθώς ο πρώην πρωθυπουργός θεωρεί τις εναντίον του δηλώσεις από τον Διοικητή της Τραπέζης της Ελλάδος ως «αντάλλαγμα» και για την εξασφάλιση της τρίτης του θητείας.