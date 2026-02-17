Ο Αρ. Μανωλάκος υπηρέτησε τα ιδανικά του με πίστη και γενναιότητα, εξορίστηκε και φυλακίστηκε αλλά δεν λύγισε ποτέ.

Σε κλίμα συγκίνησης πραγματοποιήθηκε σήμερα Τρίτη στο Α' Νεκροταφείο Αθηνών η πολιτική κηδεία του πρώην προέδρου της ΕΣΗΕΑ Αριστείδη Μανωλάκου.

«Αποχαιρετούμε σήμερα έναν αγωνιστή της Αριστεράς και της Δημοκρατίας. Έναν λειτουργό της ακηδεμόνευτης δημοσιογραφίας, που τον διέκρινε το ήθος, η μόρφωση, η καλλιέργεια, η ευρυμάθεια», ανέφερε στον επικήδειο που εκφώνησε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος, υπογραμμίζοντας ότι «Η Αριστερά για εκείνον δεν ήταν ταμπέλα, ήταν στάση ζωής».

Ο Αρ. Μανωλάκος υπηρέτησε τα ιδανικά του με πίστη και γενναιότητα, εξορίστηκε και φυλακίστηκε αλλά δεν λύγισε ποτέ.

Διετέλεσε δύο φορές Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΣΗΕΑ και μέλος τριών ακόμη Διοικητικών Συμβουλίων, πάντοτε με εύστοχες παρεμβάσεις και καίριες αποφάσεις, οι οποίες συνετέλεσαν καθοριστικά στην προάσπιση και την κατοχύρωση των δικαιωμάτων των δημοσιογράφων.

Αναλυτικά ο επικήδειος που εκφώνησε ο Σωκράτης Φάμελλος:

Με μεγάλη συγκίνηση και βαθύτατη θλίψη αποχαιρετούμε σήμερα τον Αριστείδη της Αριστεράς, αλλά και της ΕΦΕΕ, της Νεολαίας Λαμπράκη και του αντιδικτατορικού αγώνα, τον Αριστείδη της δημοσιογραφίας, της ΑΥΓΗΣ, της ΕΣΗΕΑ, τον δικό μας Αριστείδη Μανωλάκο.

Και με βαθύ σεβασμό μεταφέρω εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, πολλών συντρόφων και συναγωνιστών του Αριστείδη, τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένειά του, στη σύζυγό του και σύντροφο ζωής Μαρία, στα παιδιά του Κατερίνα και Κυριάκο και σε όλη την οικογένειά τους.

Τους ευχαριστούμε γιατί μοιράστηκαν μαζί του αυτή την πορεία, γιατί μία επιλογή προσφοράς και αγώνα έχει ανάγκη την οικογένεια αλλά και αποτύπωμα στην οικογένεια.

Μία πορεία συνέπειας, αγώνα και προσφοράς 70 χρόνων, από την ένταξή του το 1956 στην ΕΠΟΝ.

Αποχαιρετούμε σήμερα έναν αγωνιστή της Αριστεράς και της Δημοκρατίας. Έναν λειτουργό της ακηδεμόνευτης δημοσιογραφίας, που τον διέκρινε το ήθος, η μόρφωση, η καλλιέργεια, η ευρυμάθεια.

Έναν εξαίρετο δημοσιογράφο με αιχμηρή σκέψη και στέρεες απόψεις, έναν ακούραστο μαχητή του συνδικαλιστικού κινήματος που διετέλεσε δύο φορές Πρόεδρος της ΕΣΗΕΑ.

Άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά του στην ελληνική δημοσιογραφία και στην ΕΣΗΕΑ, στο φοιτητικό κίνημα, στη συγκρότηση της ΕΦΕΕ.

Ήταν πάντα δίπλα στους νέους, ήταν πάντα παρών στους αγώνες και στις προκλήσεις της εποχής, είχε επιλέξει τον δρόμο της προσφοράς.

Η Αριστερά για εκείνον δεν ήταν ταμπέλα, ήταν στάση ζωής.

Στην ΕΠΟΝ και στη Δημοκρατική Νεολαία Λαμπράκη ήταν πάντα καθαρά τοποθετημένος με τις σοσιαλιστικές ιδέες. Με ανοιχτό βλέμμα στον ορίζοντα, στο νέο, στο καινούργιο.

Συμμετείχε ενεργά και οργανωμένα στους δημοκρατικούς αγώνες, και στη συνέχεια με γενναιότητα στην πάλη κατά της χούντας. Συνελήφθη το 1967, Μπουμπουλίνας, εξορία στη Λέρο για 2,5 χρόνια. Δεν λύγισε, δυνάμωσε.

Υπερασπίστηκε με σθένος και βαρύ προσωπικό κόστος την Δημοκρατία. Δεν εκμεταλλεύτηκε ποτέ την πολιτική και συνδικαλιστική του δράση για καριέρα, θέσεις και προσωπικό όφελος. Ακριβώς το αντίθετο.

Η ζωή του μάς διδάσκει την ηθική της Αριστεράς, την αξία της πολιτικής ένταξης και της συλλογικής δράσης. Αλλά και την στρατηγική επιλογή της Ενότητας και της Διαλεκτικής, που σηματοδότησε όλες τις επιλογές του και την πολιτική του πορεία:

Με τη συγκρότηση της Νεολαίας της ΕΔΑ και της Δημοκρατικής Νεολαίας Λαμπράκη

Με τη συγκρότηση της ενωτικής προοδευτικής αριστερής παράταξης της ΕΣΗΕΑ «Συσπείρωση Δημοσιογράφων Δούρειος Τύπος», που σηματοδότησε την αναβάθμιση πολλών δράσεων της Ένωσης.

Με τη στήριξή του στο ενωτικό εγχείρημα του ΣΥΡΙΖΑ, που σηματοδοτήθηκε με την ενεργό και ουσιαστική συμμετοχή του στην πρώτη Επιτροπή Δεοντολογίας την περίοδο 2017 - 2022 και στο τιμητικό προεδρείο του Συνεδρίου μας το 2022.

Αυτή είναι και η πολιτική του κληρονομιά, η ενότητα του προοδευτικού χώρου.

Για όλους εμάς στον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, η ζωή του αποτελεί παρακαταθήκη ευθύνης και συνέχειας.

Με την σκέψη μας στην οικογένειά του, τον αποχαιρετούμε με ένα μεγάλο Ευχαριστώ. Τον ευχαριστούμε επίσης και για την μεγάλη συμμετοχή και συμβολή του στην πορεία της «Αυγής» από όλες τις θέσεις ευθύνης.

Μας λυπεί ο αποχωρισμός και τα λόγια δεν αρκούν, μόνο η υπόσχεση πως το παράδειγμά του, οι αξίες του, οι ιδέες του θα συνεχίσουν να μας εμπνέουν και θα τις φυλάξουμε μέσα μας στον αγώνα για μία Δίκαιη Κοινωνία Προόδου.

Ευχαριστούμε σύντροφε Αριστείδη, σε αποχαιρετούμε με σεβασμό.