Συνέντευξη στην εφημερίδα «Το Καρφί» και τον δημοσιογράφο Ανδρέα Παπαδόπουλο έδωσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος.

«Μόνο μια πλατιά συνεργασία όλων των προοδευτικών δυνάμεων μπορεί να διώξει τη Δεξιά» τόνισε μεταξύ άλλων.

Ακολουθεί η συνέντευξη:

Έχει πολιτικό χρώμα το σκάνδαλο με τα κονδύλια προς την ΓΣΕΕ; Σκέφτεστε να κινήσετε κάποιες κοινοβουλευτικές διαδικασίες;

Ένα κρίσιμο θέμα για άνεργους και εργαζόμενους, αυτό της κατάρτισης, γίνεται πεδίο διαπλοκής και διασπάθισης χρήματος. Σαφέστατα υπάρχει πολιτική ευθύνη και εμπλοκή κυβερνητικών προσώπων. Δεν θα μπορούσε να προχωρήσει σκάνδαλο χωρίς «πλάτες» στα Υπουργεία. Ποιος μπορεί να ξεχάσει τη σκανδαλώδη αρπαχτή με το «σκόιλ ελικίκου»; Ο κοινοβουλευτικός έλεγχος και η έρευνα της δικαιοσύνης θα δώσουν στοιχεία, ώστε να ληφθεί η απόφαση για επιπλέον κοινοβουλευτικές διαδικασίες. Αλλά η κυβέρνηση θα κληθεί σίγουρα στη Βουλή να απολογηθεί. Έχουμε πει από την πρώτη στιγμή πως πρέπει να διαλευκανθεί η εμπλοκή του κ. Παναγόπουλου και να παραιτηθεί από την ηγεσία της ΓΣΕΕ. Και να αποκαλυφθούν όσοι εμπλέκονται, όσο ψηλά και αν βρίσκονται. Αλλά μην ξεχνάτε ότι μιλάμε για την κυβέρνηση που όταν φτάνει η έρευνα στους υπουργούς της, τους καλύπτει με το άρθρο 86 και μετά υποκριτικά μιλά για την αναθεώρησή του. Όλα τα γαλάζια σκάνδαλα αρχίζουν και τελειώνουν στο Μαξίμου. Γι' αυτό απαιτείται πολιτική αλλαγή ώστε μια προοδευτική κυβέρνηση να φέρει διαφάνεια, ελπίδα και οξυγόνο στην κοινωνία.

Δεδομένου ότι ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ αλλά ούτε και κανένα άλλο κόμμα της αντιπολίτευσης έχει τις 50 ψήφους για να καταθέσει δική του πρόταση για την συνταγματική αναθεώρηση, τι σκοπεύετε να πράξετε;

Η Συνταγματική αναθεώρηση και ο διάλογος γι' αυτή δίνει τη δυνατότητα συγκλίσεων του προοδευτικού κόσμου, αναζωογονητικών για τη Δημοκρατία. Και όχι φυσικά διάλογος με τον κ. Μητσοτάκη που έχει καταπατήσει -επανειλημμένα και βάναυσα- το Σύνταγμα. Οφείλουμε να μην δώσουμε καμία ευκαιρία να χρησιμοποιήσει ο απονομιμοποιημένος πρωθυπουργός τη συνταγματική αναθεώρηση ως επικοινωνιακό όπλο. Και να μην του επιτρέψουμε να κατοχυρώσει συνταγματικά τις σκληρά νεοφιλελεύθερες θέσεις του, όπως η απαξίωση της δημόσιας και δωρεάν Παιδείας, η άρση της μονιμότητας στο Δημόσιο, ή η λιτότητα διαρκείας... Η πρώτη πρωτοβουλία των προοδευτικών δυνάμεων πρέπει να είναι να μην ανοίξουνε κερκόπορτες με 180 ψήφους στην προτείνουσα Βουλή. Ώστε στην αναθεωρητική Βουλή, μια προοδευτική κυβέρνηση με νωπή λαϊκή εντολή να υλοποιήσει συναινετικά μία προοδευτική συνταγματική αναθεώρηση. Έχουμε ανοίξει τη συζήτηση με προτάσεις για την αναθεώρηση του άρθρου 86 για την ευθύνη Υπουργών, την ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης, την κατοχύρωση αξιοπρεπούς επιπέδου διαβίωσης, του ΕΣΥ, του δικαιώματος στέγης, την προστασία σε ευάλωτους, την προστασία ατομικών ελευθεριών, το απαραβίαστο του ιδιωτικού βίου, την προστασία δημόσιας περιουσίας και αγαθών, την κατοχύρωση συλλογικών συμβάσεων, τον συναινετικό τρόπο εκλογής ΠτΔ, τη στήριξη της λαϊκής κυριαρχίας, την ενίσχυση Αυτοδιοίκησης και αποκέντρωσης, τη θωράκιση των Συνταγματικών Ανεξάρτητων Αρχών, την προστασία του περιβάλλοντος. Σε αυτό το πλαίσιο θα συζητήσουμε με τα υπόλοιπα προοδευτικά κόμματα την δυνατότητα κοινής πρότασης.

Πώς αποτιμάτε το ταξίδι του πρωθυπουργού στην Άγκυρα και τη συνάντησή του με τον πρόεδρο Ερντογάν;

Σαφώς πρέπει να υπάρχουν ανοιχτοί δίαυλοι επικοινωνίας και διάλογος. Αλλά χρειάζεται και επίλυση των προβλημάτων, γιατί η αδράνεια δεν είναι στρατηγική και η καθυστέρηση δημιουργεί τετελεσμένα. Όμως απαιτείται ουσιαστική προετοιμασία και στρατηγική με βάθος, κάτι που η κυβέρνηση αποδεικνύει συνεχώς ότι δεν έχει. Απαιτείται ενεργητική πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική, αλλά δεν ασκείται από την κυβέρνηση. Δεν είδαμε καμία στρατηγική και πρόοδο για προσφυγή στη Χάγη για υφαλοκρηπίδα/ ΑΟΖ. Δεν ακούσαμε τίποτα για το πάγωμα του καλωδίου Ελλάδας - Κύπρου. Ο κ. Μητσοτάκης δεν απαίτησε την εφαρμογή της Κοινής Δήλωσης ΕΕ - Τουρκίας του 2016 για το Μεταναστευτικό, που η Τουρκία έχει θέσει υπό αναστολή. Και δεν είπε τίποτα για την πρότασή του για Σύνοδο κρατών για το θέμα των θαλάσσιων ζωνών. Συνεπώς στα μεγάλα θέματα δεν φαίνεται να έχει υπάρξει κάποια πρόοδος ή να έχει αλλάξει κάτι.

Σας καλύπτει η τοποθέτηση του κ. Μητσοτάκη πως για το τραγικό ναυάγιο στην Χίο θα περιμένει την σχετική έρευνα της Δικαιοσύνης; Ή τον τόνο δίνουν οι δηλώσεις Πλεύρη, Γεωργιάδη κ.λπ.;

Επιμένουμε πως πρέπει να γίνει ανεξάρτητη και διαφανής έρευνα των συνθηκών της τραγωδίας. Σε ένα τραγικό περιστατικό που θρηνήσαμε 15 νεκρούς, η κυβέρνηση επιτίθεται στην αντιπολίτευση και στους μετανάστες. Αυτό ξέρει, αυτό κάνει. Αρμόδιος υπουργός για το μεταναστευτικό είναι ο κ. Πλεύρης. Αυτό είναι το πραγματικό πρόσωπο του κ. Μητσοτάκη, το άλλο, το δήθεν εκσυγχρονιστικό, είναι προσωπείο. Ο κ. Μητσοτάκης επέλεξε για υπουργό Μετανάστευσης έναν ακροδεξιό, εκπρόσωπο του τραμπισμού, που απείλησε τους πρόσφυγες ότι θα τους μειώσει το φαγητό και εισηγήθηκε να μην τηρήσουμε το Διεθνές Δίκαιο για το άσυλο. Ο κ. Πλεύρης δεν βιάστηκε να βγάλει πόρισμα την ημέρα που ξεκίνησε η έρευνα; Και δεν ξεχνάμε ότι ο κ. Γεωργιάδης υποστήριξε δημόσια τα παράνομα pushbacks, και τάχθηκε κατά της Διεθνούς Αμνηστίας και του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου. Παράλληλα όμως με την ακροδεξιά ρητορεία, η κυβέρνηση της ΝΔ συμφώνησε να γίνει η Ελλάδα φυλακή ψυχών, αντί να διεκδικήσει να έχουν υποχρεωτικά όλες οι ευρωπαϊκές χώρες μερίδιο στην υποδοχή και στη μετεγκατάσταση. Και δεν διεκδίκησε τις νόμιμες ασφαλείς διόδους μετανάστευσης, ώστε να «χτυπήσει» ουσιαστικά τους διακινητές.

Εδώ και αρκετό καιρό και μάλιστα με αρκετά γενναίο τρόπο έχετε καταθέσει την πρότασή σας για προεκλογική συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων. Έχετε βρει κάποια ανταπόκριση; Και εν προκειμένω αποδέκτες είναι το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Αριστερά;

Ανταπόκριση στην πρόσκληση προεκλογικής συνεργασίας, δυστυχώς δεν έχουμε ακόμα. Τα προοδευτικά κόμματα έχουν καθυστερήσει πολύ. Είμαστε πλέον όλοι προ των ευθυνών μας. Γιατί η κοινωνία υποφέρει. Και αναζητά διέξοδο. Εμείς είμαστε αποφασισμένοι να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν ώστε να φύγει η Δεξιά και να έχουμε προοδευτική κυβέρνηση. Με συνέπεια έχουμε καταθέσει εδώ και έναν χρόνο πρόταση για συνεργασία των προοδευτικών πολιτικών και κοινωνικών δυνάμεων. Για να έχουμε ένα δυνατό προοδευτικό ψηφοδέλτιο πριν τις εκλογές και προοδευτική κυβέρνηση μετά. «Πρέπει να τα βρείτε, για να σωθούμε», μας λένε οι πολίτες. Είναι σημαντική η πρόσφατη κοινή επεξεργασία και κατάθεση νομοσχεδίου για Συμβούλιο και Στρατηγική Αγροτικής Πολιτικής μαζί με ΠΑΣΟΚ και Νέα Αριστερά. Σημαντική είναι και η παρουσία προοδευτικών κομμάτων και κινήσεων σε δημόσιες εκδηλώσεις. Αλλά πρέπει να προχωρήσουμε πιο δυναμικά. Αποδέκτες της πρότασής μας είναι το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Αριστερά, αλλά και όλες οι προοδευτικές κινήσεις και κόμματα όπως το Πράττω και ο Νίκος Κοτζιάς, ο Κόσμος και ο Πέτρος Κόκκαλης, προσωπικότητες όπως η Λουκά Κατσέλη, στελέχη της αυτοδιοίκησης, της επιστήμης, του πολιτισμού, της παραγωγής και όλοι οι προοδευτικοί πολίτες. Και έχω τονίσει ότι είναι πολύ σημαντικός και ο ρόλος του Αλέξη Τσίπρα. Δεν έχουμε πλέον πολυτέλεια χρόνου. Επείγει να τοποθετηθούν καθαρά οι πολιτικές δυνάμεις. Ο κατακερματισμός του προοδευτικού χώρου ευνοεί μόνο τη διεφθαρμένη κυβέρνηση Μητσοτάκη. Μόνο μία πλατιά συνεργασία όλων των προοδευτικών δυνάμεων μπορεί να διώξει τη Δεξιά.

Πώς διαβάζετε ως τώρα τις δημόσιες τοποθετήσεις της κυρίας Καρυστιανού;

Όσον αφορά τις πολιτικές απόψεις της κας Καρυστιανού, θεωρώ άκρως συντηρητικές τις απόψεις της για τις αμβλώσεις. Διαφωνώ κάθετα με τις απόψεις της για τα ελληνοτουρκικά, για τη Συμφωνία των Πρεσπών, και για το ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έφερε το «χειρότερο μνημόνιο». Και προφανώς, διαφωνώ κάθετα στο ότι δεν υπάρχει διαφορά μεταξύ Αριστεράς και Δεξιάς. Δεν είμαστε όλοι ίδιοι! Δεν είναι ίδια η ευθύνη του κ. Μητσοτάκη, που «μπάζωσε» την αλήθεια στα Τέμπη και η ευθύνη του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ που δίνει μάχη για την αλήθεια. Δεν είναι ίδια η ευθύνη μας για το μνημόνια. Ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν αυτός που έβγαλε τη χώρα από το αδιέξοδο που μας έβαλαν οι προηγούμενοι.

Στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ, αλλά και στα προγραμματικά τραπέζια που ετοιμάζονται, προτίθεστε να πάτε εσείς, αλλά και στελέχη σας;

Εφόσον προσκληθούμε για χαιρετισμό θα ανταποκριθούμε και θα καταθέσουμε την πρόταση για τη μεγάλη και αναγκαία συμπόρευση των κομμάτων του προοδευτικού χώρου. Δεν έχουμε λάβει ακόμα πρόσκληση, οπότε δεν θέλω να μιλάω με υποθέσεις. Έχω πει ξεκάθαρα πως είμαστε ανοιχτοί και επιδιώκουμε τον διάλογο και τις κοινές δράσεις των προοδευτικών κομμάτων, ώστε να καταλήξουμε στον μεγάλο μας στόχο. Σε προγραμματικά τραπέζια και συζητήσεις διαλόγου συμμετέχουμε συνεχώς, όπως στη Λέσβο. Και θα συμμετέχουμε σε προγραμματικό διάλογο με πρόσκληση οποιουδήποτε προοδευτικού κόμματος, αλλά αυτό δεν μπορεί να γίνει στον χώρο και στον χρόνο ενός Συνεδρίου. Το μήνυμα πρέπει να είναι σαφές, άλλο διεύρυνση, άλλο συμπαράταξη. Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έχει συγκροτημένη και ξεκάθαρη πρόταση για την προοδευτική διέξοδο της χώρας. Αυτή είναι η μόνη διέξοδος, και όχι η διεύρυνση των κομμάτων ή ο κατακερματισμός και ο ανταγωνισμός των προοδευτικών κομμάτων.

Είναι πλέον κοινός τόπος πως ο κ. Τσίπρας μέσα στους επόμενους μήνες θα κάνει το δικό του κόμμα. Είναι ρεαλιστικό στις εκλογές να υπάρχει και ψηφοδέλτιο Τσίπρα και ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ;

Από την πρώτη στιγμή της αποχώρησης του Αλέξη Τσίπρα από τη Βουλή τόνισα πως, παρά τη διαφορετική οπτική που έχουμε, δεν είμαστε αντίπαλοι. Το επαναλαμβάνω: Στην προσπάθεια που κάνουμε για συνεννόηση του προοδευτικού κόσμου, ο Αλέξης Τσίπρας έχει πολύ σημαντικό ρόλο. Ο κόσμος της Αριστεράς και του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ δεν θέλει άλλη εσωστρέφεια. Απαιτεί να συνεννοηθούμε, και όπως έχουμε αποφασίσει και συλλογικά, να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να συγκλίνουν οι πορείες μας στο πλαίσιο ενός ισχυρού προοδευτικού πόλου.