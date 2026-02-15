Τι θέλει να ξεχάσει το Μαξίμου. Γιατί η κυβέρνηση θέλει «να ξεχαστεί» το θέμα!

Είναι η μέρα που η κυβέρνηση θέλει να ξεχάσει. Κυρίως να την ξεχάσει όλη η εν δυνάμει κοινωνική της βάση.

Σαν σήμερα, 15 Φεβρουαρίου, δυο χρόνια πριν, ψηφίστηκε ο νόμος για το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών, υπερψήφιση που γιορτάστηκε το βράδυ από μερίδα βουλευτών και στελεχών της ΝΔ υπό την «αρχηγία» του υπουργού Επικρατείας Άκη Σκέρτσου και παρουσία της Κατερίνας Σακελλαροπούλου! Η τότε πρόεδρος της Δημοκρατίας, στην προσπάθειά της να επανεκλεγεί, παραμέρισε κάθε «φύλλο συκής», ευτελίζοντας τον θεσμικό της ρόλο προκειμένου να κερδίσει την εύνοια του Μαξίμου και να κερδίσει μια δεύτερη θητεία!

Η ψήφιση του νομοσχεδίου για το γάμο των ομοφύλων υπήρξε ένα θετικό μέτρο. Κάτω από την επίθεση που δέχτηκε από την ακροδεξιά και δεξιά βάση της η κυβέρνηση σταμάτησε κάθε περαιτέρω εξειδίκευση του νομοσχεδίου για την ολοκλήρωση του νομοσχεδίου. Το Μαξίμου, μάλιστα, ευσχήμως ή όχι ευσχήμως, απομάκρυνε όλα τα πρόσωπα που αποτέλεσαν κόκκινα παιδί για τους αντιδρούντες στο νομοσχέδιο.

Παρόλα αυτά της κόστισε και θα συνεχίσει να της κοστίζει εκλογικά!

Β.Σκ.