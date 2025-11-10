Όλα ξεκίνησαν όταν γραμματέας αρνήθηκε να εκδώσει πιστοποιητικό γάμου σε ομόφυλο ζευγάρι.

Το Ανώτατο Δικαστήριο δεν θα εξετάσει υπόθεση που ζητά από τους δικαστές να ανατρέψουν την απόφασή τους, για τη νομιμοποίηση του γάμου ομόφυλων ζευγαριών.

Η απόφαση αυτή είναι ιδιαίτερα καθησυχαστική για τους υπερασπιστές των δικαιωμάτων της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας, οι οποίοι θεώρησαν το αίτημα ως πιθανό σημάδι ότι το δικαστήριο ήταν πρόθυμο να ανατρέψει το ιστορικό προηγούμενο.

Το Ανώτατο Δικαστήριο απέρριψε αίτηση που ζητούσε να εξετάσει την υπόθεση Davis Vs Ermold. Η αίτηση αυτή καλούσε το δικαστήριο να ανατρέψει προηγούμενη απόφαση στην υπόθεση Obergefell Vs Hodges που νομιμοποίησε τον γάμο ομοφυλόφιλων σε εθνικό επίπεδο.

Όλα ξεκίνησαν από την πρώην γραμματέα της κομητείας Ρόουαν του Κεντάκι Κιμ Ντέιβις. Η Ντέιβις έγινε γνωστή μετά την απόφαση Obergefell του 2015 για την άρνησή της να εκδώσει πιστοποιητικά γάμου ομόφυλων ζευγαριών. Τώρα ίδια άσκησε έφεση, ζητώντας από το δικαστήριο να ανατρέψει την προηγούμενη απόφαση, στο πλαίσιο μιας μακροχρόνιας νομικής διαμάχης με ένα ομόφυλο ζευγάρι, στο οποίο αρνήθηκε να παντρέψει.

Η υπόθεση είχε προσελκύσει ευρεία προσοχή, δεδομένων των φόβων των υποστηρικτών της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας ότι το συντηρητικό δικαστήριο με ψήφους 6-3, το οποίο έχει εκδώσει μια σειρά πρόσφατων αποφάσεων κατά των δικαιωμάτων της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας, θα αναλάμβανε την υπόθεση και θα ανέτρεπε το δεδικασμένο του 2015.

Όμως το δικαστήριο απέρριψε την υπόθεση Ντέιβις κάτι ωστόσο που δεν διασφαλίζει πως οι δικαστές στο μέλλον δεν θα αναλάβουν άλλη υπόθεση που αμφισβητεί την απόφαση. Οι συντηρητικοί δικαστές Κλάρενς Τόμας και Σάμιουελ Αλίτο έχουν προτείνει ότι θέλουν το Ανώτατο Δικαστήριο να επανεξετάσει την απόφαση Obergefell, με τον Τόμας να γράφει το 2022 ότι το δικαστήριο έχει «καθήκον να «διορθώσει το σφάλμα» που διαπιστώθηκε» στην ιστορική υπόθεση. Αυτό που δεν είνα σαφές, είναι το αν κάποιοι άλλοι δικαστές συμφωνούν μαζί τους ή αν θα υπήρχαν αρκετές ψήφοι για να ανατραπεί η απόφαση για τη νομιμότητα του γάμου των ομόφυλων ζευγαριών.

Αυτό που έχει σημασία, κατά το Forbes, είναι ότι αυτή είναι η δεύτερη φορά που το Ανώτατο Δικαστήριο απέρριψε αίτηση της Ντέιβις. Το είχε κάνει και το 2020.Οι Τόμας και Αλίτο, οι οποίοι δεν σχολίασαν τη Δευτέρα την απόρριψη της υπόθεσης από το δικαστήριο, εξέδωσαν προηγουμένως δήλωση σχετικά με την απόφαση του δικαστηρίου του 2020, η οποία αναγνώρισε ότι η υπόθεση της Ντέιβις δεν ήταν ένα καλό μέσο για την εκ νέου εκδίκαση του ζητήματος του γάμου ομόφυλων ζευγαριών. Η υπόθεση «αφήνει υπονοούμενα για σημαντικά ερωτήματα σχετικά με το πεδίο εφαρμογής της απόφασής μας στην υπόθεση Obergefell, αλλά δεν τα παρουσιάζει με σαφήνεια», σημείωσαν οι δικαστές.

Ποια είναι η Κιμ Ντέιβις

Η Ντέιβις ήταν γραμματέας στην κομητεία Ρόουαν του Κεντάκι το 2015, όταν το Ανώτατο Δικαστήριο εξέδωσε την απόφασή του Obergefell για τη νομιμοποίηση του γάμου μεταξύ ατόμων του ίδιου φύλου. Τότε εκείνη αρνήθηκε να εκδώσει πιστοποιητικά γάμου σε ζευγάρια του ίδιου φύλου στην κομητεία παρά την απόφαση του δικαστηρίου. Ακολούθησαν πρωτοσέλιδα και εκείνη οδηγήθηκε στη φυλακή επειδή αρνήθηκε να συμμορφωθεί με αυτό που είχε γίνει εθνική πολιτική. Αφέθηκε ελεύθερη με την προϋπόθεση ότι δεν θα παρενέβαινε στους βοηθούς της που εκδίδουν πιστοποιητικά γάμου σε ομόφυλα ζευγάρια αλλά τελικά δεν κατάφερε να επανεκλέγει γραμματέας της κομητείας το 2018.

Ο Ντέιβιντ Έρμολντ και ο Ντέιβιντ Μουρ, ένα ομόφυλο ζευγάρι, στο οποίο η Ντέιβις αρνήθηκε να εκδώσει πιστοποιητικό γάμου, κινήθηκαν νομικά εναντίον της για την άρνησή της. Το δικαστήριο καταδίκασε τη Ντέβις και την υποχρέωσε να καταβάλει στο ζευγάρι 100.000 δολάρια για αποζημίωση και 260.000 δολάρια για έξοδα και δικηγορικές αμοιβές. Τα ποσά αυτά, τα οποία η Ντέιβις διατάχθηκε να καταβάλει το 2024, την οδήγησαν να φτάσει μέχρι το Ανώτατο Δικαστήριο.

Με πληροφορίες του Forbes