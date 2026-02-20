Ο Τραμπ υπερέβη τις εξουσίες του επιβάλλοντας δασμούς, έκρινε το Ανώτατο Δικαστήριο.

Συνέντευξη Τύπου παραχωρεί αυτή την ώρα ο Ντόναλντ Τραμπ, μετά το «μπλόκο» του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ στους δασμούς.

Με ψήφους 6-3, το Ανώτατο Δικαστήριο επέφερε σοβαρό πλήγμα στον Αμερικανό πρόεδρο, καθώς αποφάσισε ότι υπερέβη τις εξουσίες του επιβάλλοντας τους δασμούς, κρίνοντας ότι δεν μπορεί να τους δικαιολογήσει επικαλούμενος οικονομική έκτακτη ανάγκη.

Live εικόνα από τον Λευκό Οίκο

{https://www.youtube.com/watch?v=noZS1z8Kh9s}

Σημεία από τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ

- Η απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου είναι βαθιά απογοητευτική. Ντρέπομαι για συγκεκριμένα μέλη του Δικαστηρίου που δεν είχαν το θάρρος να κάνουν το σωστό για τη χώρα.

- Ξένες χώρες που μας γδέρνουν για χρόνια είναι εκστασιασμένες, είναι τόσο χαρούμενες. Χορεύουν στους δρόμους, αλλά δεν θα χορεύουν για καιρό, σας διαβεβαιώνω.

- Οι Δημοκρατικοί του δικαστηρίου είναι ενθουσιασμένοι. Είναι ενάντια σε ό,τι κάνει την Αμερική ξανά δυνατή, υγιή και σπουδαία. Ειλικρινά, είναι ντροπή για το έθνος μας αυτοί οι δικαστές.

- Συγκεκριμένα μέλη του δικαστηρίου είναι πολύ αντιπατριώτες και όχι πιστοί στο σύνταγμά μας. Το δικαστήριο επηρεάστηκε από ξένα συμφέροντα και από ένα πολιτικό κίνημα που είναι πολύ μικρότερο από ό,τι θα πίστευε ποτέ ο κόσμος.

- Ήταν σημαντική υπόθεση για εμένα, για λόγους οικονομικής και εθνικής ασφάλειας. Τόσο σημαντική για τη χώρα, γιατί τα πηγαίνουμε τόσο καλά.

- Για να δείξω πόσο γελοία είναι η απόφαση. Μπορώ να καταστρέψω το εμπόδιο. Μπορώ να καταστρέψω μια χώρα. Μου επιτρέπεται ακόμα και να επιβάλω ένα καταστροφικό εμπάργκο σε ξένη χώρα. Μπορώ να κάνω ό,τι θέλω, αλλά δεν μπορώ να χρεώσω ένα δολάριο. Αυτό λέει. Πόσο γελοίο είναι αυτό.

- Οι δασμοί έχουν χρησιμοποιηθεί και για την επίλυση 5 από των 8 πολέμων που διευθέτησα.

- Άλλες εναλλακτικές μέθοδοι θα χρησιμοποιηθούν για να αντικαταστήσουμε τους δασμούς που λανθασμένα απέρριψαν οι δικαστές. Μπορεί να πάρουμε περισσότερα χρήματα. Θα πάρουμε περισσότερα χρήματα και θα είμαστε πιο δυνατοί.

- Το δικαστήριο μου έδωσε το αδιαμφισβήτητο δικαίωμα να απαγορεύσω ό,τι έρχεται σε αυτή τη χώρα, να καταστρέψω άλλες χώρες.

- Θα πάω σε άλλη κατεύθυνση, ίσως σε αυτή που έπρεπε να πάω από την αρχή, που είναι ακόμα πιο ισχυρή από την πρώτη επιλογή μας.

- Οι δασμοί εθνικής ασφάλειας και οι ισχύοντες δασμοί υπό το Άρθρο 301 παραμένουν σε ισχύ. Σήμερα θα υπογράψω διάταγμα για την επιβολή παγκόσμιου δασμού 10% βάσει του Άρθρου 122, πέρα από τους κανονικούς δασμούς που ήδη χρεώνονται. Θα ξεκινήσουν έρευνες για την προστασία της χώρας μας από άδικες εμπορικές πρακτικές άλλων κρατών και εταιρειών.

- Τα ξένα συμφέροντα αντιπροσωπεύονται από ανθρώπους που έχουν μεγάλη επιρροή στο Ανώτατο Δικαστήριο (...) Τους ξέρω, είναι γλοιώδεις τύποι.

- Ελαττωματική απόφαση, σχεδόν σαν να μη γράφτηκε από έξυπνους ανθρώπους.

- Θα προχωρήσουμε με το 10%, έχουμε δικαίωμα να το κάνουμε. Θα έρθουν πολλά χρήματα στη χώρα. Και σε αυτή την περίοδο των πέντε μηνών θα κάνουμε έρευνες για δίκαιους δασμούς σε άλλες χώρες και στο τέλος πιστεύω ότι θα πάρουμε περισσότερα χρήματα από πριν.

- Θα πάρουμε εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια και οι χώρες που μας φέρθηκαν άσχημα θα πρέπει να πληρώσουν το τίμημα. Και οι χώρες που μας φέρθηκαν καλά, θα έχουν καλή αντιμετώπιση.

- Δεν χρειάζεται να συνεργαστώ με το Κογκρέσο, έχω το δικαίωμα να επιβάλω δασμούς.

Η στιγμή που ο Τραμπ έμαθε την απόφαση

Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε μόλις ξεκινήσει μια κεκλεισμένων των θυρών σύσκεψη με κυβερνήτες στον Λευκό Οίκο, όταν ένας από τους συμβούλους Εμπορίου του έδωσε ένα χαρτί.

«Οπότε, είναι ήττα;», τον ρώτησε ο Τραμπ, σύμφωνα με ανθρώπους που ήταν στην αίθουσα, γράφει η Wall Street Journal. Ο σύμβουλος επιβεβαίωσε ότι το Ανώτατο Δικαστήριο είχε μόλις κρίνει πως οι δασμοί του ήταν παράνομοι.

Ο Τραμπ είπε στους κυβερνήτες ότι φαινόταν ήρεμος, αλλά μέσα του έβραζε και χαρακτήρισε ντροπιαστική την απόφαση, ανέφεραν οι ίδιες πηγές.

Λίγο αφού ενημερώθηκε για την απόφαση, ολοκλήρωσε νωρίτερα τη συνάντηση με τους κυβερνήτες και αποχώρησε, λέγοντας ότι ήθελε να εργαστεί επί της απάντησής του.