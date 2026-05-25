Κατέκτησε το μεγαλύτερο ποσό του Deal της φετινής σεζόν.

Η Αναστασία, ήταν εκείνη που κατάφερε σήμερα, Δευτέρα 25 Μαΐου, να σταθεί απέναντι στον τραπεζίτη και να διεκδικήσει το μεγαλύτερο δυνατό Deal της φετινής σεζόν.

Από τα πρώτα λεπτά του παιχνιδιού, έδειξε ιδιαίτερα αποφασισμένη να φτάσει στην κορυφή, κάτι που κατάφερε, αποσπώντας τελικά το ποσό των 42.000 ευρώ.

Λίγο πριν από τη λήξη του παιχνιδιού και έχοντας κρατήσει στον πίνα τα 750, 20.000 και 70.000 ευρώ, ο τραπεζίτης της έδωσε την προσφορά των 20.000 ευρώ, κάτι που αρνήθηκε.

Η επιλογή της αποδείχτηκε σωστή, καθώς αμέσως μετά έβγαλε από το παιχνίδι τα 750 ευρώ.

Σε αυτό το σημείο, ο τραπεζίτης, επέστρεψε με την προσφορά των 42.000 ευρώ με την Αναστασία, εμφανώς συγκινημένη να τη δέχεται, χτυπώντας δύο φορές το κουτί της με τον αριθμό «6».

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας.

Η ανατροπή ωστόσο δεν άργησε να έρθει, καθώς αποδείχθηκε ότι το δικό τους κουτί είχε τις 70.000 ευρώ.

Παρ’ όλα αυτά, η ίδια δήλωσε ικανοποιημένη, καθώς το ποσό που απέσπασε από τον τραπεζίτη αποτελεί ρεκόρ της φετινής σεζόν.