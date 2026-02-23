Τι αναφέρει σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social.

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε νέα σφοδρή επίθεση κατά του Ανωτάτου Δικαστηρίου των ΗΠΑ, με αφορμή την επικείμενη εξέταση της συνταγματικότητας εκτελεστικού διατάγματος που περιορίζει την υπηκοότητα βάσει γέννησης.

Όπως αναφέρει ο independent, η παρέμβασή του, μέσω ανάρτησης στην πλατφόρμα Truth Social, έρχεται λίγες ημέρες αφότου το Ανώτατο Δικαστήριο απέρριψε την επίκληση έκτακτων εξουσιών για την επιβολή δασμών — μια απόφαση που ο Τραμπ χαρακτήρισε «γελοία, επικίνδυνη και διεθνώς διχαστική».

Αναλυτικά όσα αναφέρει:

«Το επόμενο πράγμα που θα γίνει είναι ότι (οι δικαστές του Ανωτάτου Δικαστηρίου) θα βγάλουν απόφαση υπέρ της Κίνας και άλλων χωρών», έγραψε ο Τραμπ στο Truth Social.

«Το ανώτατο δικαστήριο (θα χρησιμοποιήσω πεζά τώρα, ελλείψει κάθε σεβασμού!) των Ηνωμένων Πολιτειών μου έδωσε κατά τύχη και ασυνειδήτως, εμένα, του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, πολύ περισσότερες εξουσίες και δύναμη απ' αυτές που είχα πριν τη γελοία, ηλίθια και πολύ πολωτική σε διεθνές επίπεδο απόφασή τους», έγραψε καταγγέλλοντας την απόφαση του δικαστηρίου να περικόψει μεγάλο μέρος των δικαιωμάτων του επί της δασμολογικής πολιτικής.

«Το ανώτατο δικαστήριο θα βρει ένα μέσο για να πάρει τη λάθος απόφαση, μια απόφαση που θα κάνει την Κίνα και άλλες χώρες χαρούμενες και πλούσιες», συνέχισε.

Παρά την απόφαση του Δικαστηρίου «μπορώ να συνεχίσω να κάνω χρήση των εξουσιών για να κάνω τελείως "τρομερά" πράγματα σε ξένες χώρες, κυρίως σ' εκείνες που μας ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΟΝΤΑΙ εδώ και πολλές δεκαετίες».

Ηδη την Παρασκευή ο Τραμπ είχε χαρακτηρίσει την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου «γελοία», «ελαττωματική», «επικίνδυνη».

«Το ανίκανο ανώτατο δικαστήριό μας έκανε εξαιρετική δουλειά για τους λάθος ανθρώπους, και γι' αυτό πρέπει να ντρέπεται», ξαναέγραψε σήμερα εξαιρώντας τους τρεις δικαστές που μειοψήφησαν, «τους Τρεις Μεγάλους».

«Ας αφήσουμε το ανώτατο δικαστήριό μας να παίρνει αποφάσεις που είναι κακές και βλαβερές για το μέλλον της Χώρας μας, εγώ έχω δουλειά».

Ο Τραμπ άφησε αιχμές ότι το δικαστήριο ενδέχεται να λάβει αποφάσεις που «θα κάνουν την Κίνα και άλλα έθνη ευτυχισμένα και πλούσια», ενώ δήλωσε πως η επιλογή του να μη γράφει με κεφαλαία τον τίτλο του δικαστηρίου αντανακλά την «πλήρη έλλειψη σεβασμού» του προς το σώμα.

Το επίμαχο εκτελεστικό διάταγμα

Η υπόθεση αφορά εκτελεστικό διάταγμα που υπεγράφη στις 20 Ιανουαρίου 2025, λίγες ώρες μετά την ορκωμοσία του Τραμπ για δεύτερη θητεία. Το διάταγμα προβλέπει ότι παιδιά που γεννιούνται στις Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα αποκτούν αυτόματα υπηκοότητα εάν οι γονείς τους βρίσκονται στη χώρα χωρίς νόμιμο καθεστώς ή με προσωρινή βίζα, εκτός αν τουλάχιστον ένας γονέας είναι πολίτης ή νόμιμος μόνιμος κάτοικος.

Πολλαπλά ομοσπονδιακά εφετεία έχουν ήδη κρίνει το μέτρο «κατάφωρα αντισυνταγματικό», υποστηρίζοντας ότι έρχεται σε αντίθεση με τη Ρήτρα Ιθαγένειας της 14ης Τροπολογίας, η οποία αναγνωρίζει ως πολίτες «όλα τα άτομα που γεννήθηκαν ή πολιτογραφήθηκαν στις Ηνωμένες Πολιτείες» και υπάγονται στη δικαιοδοσία τους — με μοναδική εξαίρεση περιπτώσεις όπως τα παιδιά ξένων διπλωματών.

Η καθοριστική ερμηνεία της διάταξης είχε δοθεί ήδη από το 1898 στην υπόθεση United States v. Wong Kim Ark, όπου το Ανώτατο Δικαστήριο έκρινε ότι η υπηκοότητα βάσει γέννησης ισχύει και για τα παιδιά αλλοδαπών υπηκόων που γεννιούνται στις ΗΠΑ. Η απόφαση αυτή αποτελεί για περισσότερο από έναν αιώνα βασικό προηγούμενο για την εφαρμογή της αρχής του jus soli.