Η Ουάσινγκτον αυξάνει- τις τελευταίες ημέρες- την στρατιωτική πίεση επί της Τεχεράνης.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Ινδίας ζήτησε από τους ινδούς πολίτες να εγκαταλείψουν το Ιράν την ώρα που η Ουάσινγκτον αυξάνει την στρατιωτική πίεση επί της Τεχεράνης.

«Δεδομένης της εξέλιξης της κατάστασης στο Ιράν, οι ινδοί πολίτες που βρίσκονται αυτήν την στιγμή στο Ιράν (...) καλούνται να εγκαταλείψουν την χώρα με όλα τα διαθέσιμα μέσα μεταφοράς, περιλαμβανομένων των αεροπορικών μέσων», αναφέρεται σε μήνυμα της πρεσβείας της Ινδίας στην Τεχεράνη που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Ινδίας εκτιμά ότι περί 10.000 ινδοί πολίτες ζουν στο Ιράν.

Πάντως, χθες το βράδυ, το υπουργείο Εξωτερικών του Ομάν επιβεβαίωσε ότι οι συνομιλίες μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν θα συνεχιστούν στη Γενεύη την προσεχή Πέμπτη.

{https://www.youtube.com/watch?v=tZOQJoueDmc}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ομάν, Μπαντρ αλ Μπουσάιντι, η χώρα του οποίου μεσολάβησε για την έναρξη διαπραγματεύσεων μεταξύ της Ουάσινγκτον και της Τεχεράνης, είπε ότι οι συνομιλίες έχουν προγραμματιστεί «με μια θετική ώθηση ώστε να γίνει μια επιπλέον προσπάθεια για την οριστικοποίηση της συμφωνίας».

Λίγο νωρίτερα, ο Ιρανός ομόλογός του Αμπάς Αραγτσί ανέφερε ότι είναι «πιθανόν» να συναντηθεί με τον Αμερικανό απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ στη Γενεύη την Πέμπτη, σημειώνοντας ότι υπάρχει ακόμη μια «καλή πιθανότητα» να εξευρεθεί μια διπλωματική λύση για τις πυρηνικές φιλοδοξίες της Τεχεράνης.

Ο Αραγτσί έκανε αυτή τη δήλωση σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή “Face the Nation” του τηλεοπτικού δικτύου CBS News, την ώρα που ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο να εξαπολύσει πλήγματα στο Ιράν.

Ο Ιρανός υπουργός είπε ότι «εργάζεται πάνω στα στοιχεία» μιας συμφωνίας με τις ΗΠΑ. «Συνεχίζουμε τις διαπραγματεύσεις», τόνισε. «Πιστεύω ότι υπάρχουν ακόμη καλές πιθανότητες να καταλήξουμε σε μια διπλωματική λύση, επωφελή για όλους», επιμένοντας ότι το Ιράν, «ως κυρίαρχο κράτος, διατηρεί πλήρως το δικαίωμα να αποφασίζει» για το αν θα συνεχίσει τον εμπλουτισμό ουρανίου.

Ο Αραγτσί επανέλαβε επίσης ότι η Τεχεράνη έχει το δικαίωμα να απαντήσει σε οποιαδήποτε αμερικανική επίθεση. «Αν οι ΗΠΑ μας επιτεθούν, έχουμε ασφαλώς το δικαίωμα να αμυνθούμε», είπε, προσθέτοντας ότι απέναντι σε μια «επιθετική ενέργεια» κάθε απάντηση «είναι δικαιολογημένη και νόμιμη».

«Οι πύραυλοί μας δεν μπορούν να φτάσουν στο αμερικανικό έδαφος. Πρέπει επομένως, προφανώς, να βρούμε μια άλλη λύση (…) και να χτυπήσουμε τις αμερικανικές βάσεις στην περιοχή» είπε, χωρίς να δώσει άλλες διευκρινίσεις.

{https://www.youtube.com/watch?v=DcsGIQIO8Xw}

Νέα προειδοποίηση Ιράν σε ΗΠΑ

Το Ιράν προειδοποίησε σήμερα ότι θα θεωρήσει οποιαδήποτε επίθεση στο έδαφός του, συμπεριλαμβανομένων περιορισμένων επιθέσεων, «πράξη επιθετικότητας», σε μια περίοδο που η Ουάσινγκτον αυξάνει την στρατιωτική της πίεση κατά της Τεχεράνης.

Την Παρασκευή, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι εξετάζει το ενδεχόμενο μιας περιορισμένης στρατιωτικής επίθεσης κατά του Ιράν, αν η Τεχεράνη δεν καταλήξει γρήγορα σε συμφωνία με τις ΗΠΑ.

Απαντώντας σήμερα σε αυτή τη δήλωση ο Εσμαΐλ Μπαγαΐ, σε συνέντευξη Τύπου στην Τεχεράνη, τόνισε: «Όσον αφορά το πρώτο ερώτημα σχετικά με ένα περιορισμένο πλήγμα, δεν υπάρχει περιορισμένο πλήγμα». Μια πράξη επιθετικότητας θα θεωρηθεί πράξη επιθετικότητας. Τελεία και παύλα».