Ο Τραμπ θα χρησιμοποιήσει «εναλλακτικές μεθόδους» για τους δασμούς που «λανθασμένα απέρριψε» το Ανώτατο Δικαστήριο.

Ένας παγκόσμιος δασμός 10%- επιπλέον αυτών που έχει επιβάλει ήδη- ήταν η απάντηση του Ντόναλντ Τραμπ στην απόφαση «χαστούκι» του Ανώτατου Δικαστηρίου.

Λίγη ώρα αφού ανακοινώθηκε ότι το δικαστήριο έκρινε παράνομους τους δασμούς, με ψήφους 6-3, ο Αμερικανός πρόεδρος παραχώρησε συνέντευξη Τύπου. Όπως αναμενόταν, επιτέθηκε σφοδρά στους δικαστές, ενώ ανακοίνωσε ότι δασμοί παραμένουν σε ισχύ και πως θα υπογράψει προεδρικό διάταγμα με το οποίο επιβάλει επιπλέον παγκόσμιο δασμό 10% με βάση το Άρθρο 122.

«Η απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου είναι βαθιά απογοητευτική. Ντρέπομαι για συγκεκριμένα μέλη του Δικαστηρίου που δεν είχαν το θάρρος να κάνουν το σωστό για τη χώρα», ήταν τα πρώτα λόγια του Ντόναλντ Τραμπ, για την απόφαση που χαρακτήρισε «γελοία».

«Ξένες χώρες που μας γδέρνουν για χρόνια είναι εκστασιασμένες, είναι τόσο χαρούμενες. Χορεύουν στους δρόμους, αλλά δεν θα χορεύουν για καιρό, σας διαβεβαιώνω», συμπλήρωσε.

«Οι Δημοκρατικοί του δικαστηρίου είναι ενθουσιασμένοι. Είναι ενάντια σε ό,τι κάνει την Αμερική ξανά δυνατή, υγιή και σπουδαία. Ειλικρινά, είναι ντροπή για το έθνος μας αυτοί οι δικαστές», τόνισε και επανειλημμένα δήλωσε ότι το δικαστήριο επηρεάστηκε από ξένα συμφέροντα. «Είτε είναι λόγω φόβου, σεβασμού ή φιλιών, ξέρω κάποιους από τους ανθρώπους που ενεπλάκησαν από την άλλη πλευρά και δεν μου αρέσουν. Πιστεύω ότι είναι γλοιώδεις τύποι», ανέφερε μεταξύ άλλων για αυτά τα «ξένα συμφέροντα». Όταν ρωτήθηκε αν έχει αποδείξεις για αυτό, περιορίστηκε να πει: «Θα το ανακαλύψετε».

«Συγκεκριμένα μέλη του δικαστηρίου είναι πολύ αντιπατριώτες και όχι πιστοί στο σύνταγμά μας», δήλωσε. «Είναι μια ελαττωματική απόφαση, σχεδόν σαν να μη γράφτηκε από έξυπνους ανθρώπους», σχολίασε σε άλλο σημείο.

Ο παγκόσμιος δασμός 10%

«Οι δασμοί εθνικής ασφάλειας και οι ισχύοντες δασμοί υπό το Άρθρο 301 παραμένουν σε ισχύ. Σήμερα θα υπογράψω διάταγμα για την επιβολή παγκόσμιου δασμού 10% βάσει του Άρθρου 122, πέρα από τους κανονικούς δασμούς που ήδη χρεώνονται. Θα ξεκινήσουν έρευνες για την προστασία της χώρας μας από άδικες εμπορικές πρακτικές άλλων κρατών και εταιρειών», ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Το Άρθρο 122 του εμπορικού νόμου του 1974 επιτρέπει στον Αμερικανό πρόεδρο να επιβάλει δασμούς έως 15% για μέχρι 150 ημέρες. Για την παράταση αυτών των δασμών απαιτείται η έγκριση του Κογκρέσου.

Όταν ρωτήθηκε αν σκοπεύει να παρατείνει επ’ αόριστον αυτούς τους επιπλέον παγκόσμιους δασμούς 10%, απάντησε: «Έχουμε λίγο- πολύ το δικαίωμα να κάνουμε ό,τι θέλουμε».

Στις δηλώσεις του, ο Τραμπ επανέλαβε αρκετές φορές ότι η κυβέρνησή του θα χρησιμοποιήσει εναλλακτικές μεθόδους. «Θα χρησιμοποιηθούν άλλες εναλλακτικές για να αντικαταστήσουμε τους δασμούς που λανθασμένα απέρριψαν» οι δικαστές.

«Θα προχωρήσουμε με το 10%, έχουμε δικαίωμα να το κάνουμε. Θα έρθουν πολλά χρήματα στη χώρα. Και σε αυτή την περίοδο των πέντε μηνών θα κάνουμε έρευνες για δίκαιους δασμούς σε άλλες χώρες και στο τέλος πιστεύω ότι θα πάρουμε περισσότερα χρήματα από πριν», ανέφερε σε άλλο σημείο.

{https://x.com/RapidResponse47/status/2024917503118299454}

Τι θα συμβεί με τις υπάρχουσες συμφωνίες

Όταν ρωτήθηκε τι θα συμβεί με τις εμπορικές συμφωνίες που έχει ήδη κάνει, ο Τραμπ απάντησε: «Κάποιες από αυτές ισχύουν, άλλες όχι και θα αντικατασταθούν με άλλους δασμούς».

Ο Αμερικανός πρόεδρος εκτίμησε ότι η απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου θα προκαλέσει εκτεταμένη νομική διαμάχη, για το αν η κυβέρνηση θα πρέπει να επιστρέψει δισεκατομμύρια δολάρια σε εταιρείες. Η απόφαση δεν έκανε αναφορά σε αυτό το ζήτημα και εταιρείες αναμένεται τώρα να προσφύγουν στη δικαιοσύνη προκειμένου να διεκδικήσουν τα χρήματα.

«Δεν θα περιμένατε να είχαν γράψει μία πρόταση που να λέει κρατήστε ή μην κρατήσετε τα χρήματα; Δεν συζητείται. Θα καταλήξουμε στο δικαστήριο για τα επόμενα πέντε χρόνια», σχολίασε.

Οι ανακοινώσεις του Ντόναλντ Τραμπ

{https://www.youtube.com/watch?v=Hr4ql_ejTns}