Ο Γενικός Δείκτης Τιμών του Χρηματιστηρίου Αθηνών έκλεισε στις 2.273,73 μονάδες με απώλειες 0,09%.

Σταθεροποιητικά ολοκληρώθηκε η τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδας στο Χρηματιστήριο Αθηνών, καθώς οι αρχικές απώλειες περιορίστηκαν σχεδόν πλήρως μετά την ανακοίνωση της απόφασης του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ, με την οποία έκρινε αντισυνταγματικούς τους δασμούς Τραμπ. Σε επίπεδο εβδομάδας ο Γενικός Δείκτη σημείωσε απώλειες 0,66%.

Στη σημερινή συνεδρίαση ο Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.273,73 μονάδες με απώλειες 0,09%. Ο τζίρος διατηρήθηκε σε χαμηλά επίπεδα και σήμερα, διαμορφούμενος στα 239,4 εκατ. ευρώ, έναντι 246 εκατ. ευρώ στη χθεσινή συνεδρίαση. Από το σύνολο των συναλλαγών, τα 31,3 εκατ. ευρώ αφορούσαν 33 πακέτα, ενώ ο όγκος των συναλλαγών ανήλθε σε 39,3 εκατ. τεμάχια. Συνολικά, 63 μετοχές έκλεισαν με άνοδο, 67 υποχώρησαν, ενώ 82 παρέμειναν αμετάβλητες.

Ο FTSE της υψηλής κεφαλαιοποίησης υποχώρησε κατά 0,1% στις 5.791,71 μονάδες, ενώ ο δείκτης μεσαίας κεφαλαιοποίησης FTSEM διαφοροποιήθηκε θετικά με άνοδο 0,11% στις 2.753,64 μονάδες.

Ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε στις 2.597,56 μονάδες με πτώση 0,57%. Alpha Bank, με τον υψηλότερο τζίρο της ημέρας στα 43 εκατ. ευρώ, διαφοροποιήθηκε θετικά, κλείνοντας με άνοδο 0,59% στα 3,74 ευρώ, έπειτα από ισχυρή κίνηση στις δημοπρασίες. Η Εθνική Τράπεζα υποχώρησε κατά 0,69% στα 14,29 ευρώ, η Eurobank έκλεισε στα 3,94 ευρώ με απώλειες 0,98% και η Πειραιώς στα 8,09 ευρώ με πτώση 1%. Αμετάβλητη ολοκλήρωσε η Τράπεζα Κύπρου, ενώ η Optima σημείωσε μικρή υποχώρηση 0,3%.

Εκτός τραπεζών, ξεχώρισε η Βιοχάλκο, η οποία βρέθηκε στην κορυφή του FTSE 25 με άνοδο 2,2% στα 13,96 ευρώ. Θετική εικόνα κατέγραψαν επίσης η ΔΕΗ, η Jumbo, η Τιτάν και ο ΟΠΑΠ, με κέρδη που κυμάνθηκαν από 1,2% έως 1,6%.

Αντίθετα, ο Σαράντης διόρθωσε έντονα με πτώση 4,2%, η Motor Oil υποχώρησε κατά 2,78%, ενώ απώλειες κατέγραψαν και οι Cenergy και ΕΛΧΑ. Στη μεσαία κεφαλαιοποίηση, θετικά ξεχώρισαν η Ελλάκτωρ, η Austriacard, η Alter Ego και η Intralot, ενώ πιέσεις δέχθηκαν η Qualco, η Dimand και η Autohellas.