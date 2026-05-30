Τι αναφέρεται σε δημοσίευμα γερμανικής εφημερίδας.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες σχεδιάζουν να επιταχύνουν την αποχώρηση των στρατιωτικών τους δυνάμεων από βάσεις στην Ευρώπη και αναμένεται να παρουσιάσουν τις νέες προτάσεις στους συμμάχους τους στο ΝΑΤΟ τον επόμενο μήνα, σύμφωνα με δημοσίευμα γερμανικής εφημερίδας.

Συγκεκριμένα, η Welt am Sonntag, η οποία επικαλείται ανώνυμη πηγή του Πενταγώνου, τονίζει ότι η Ουάσιγκτον είχε ήδη ανακοινώσει σχέδιο απόσυρσης περίπου 5.000 στρατιωτών από τη Γερμανία, εξέλιξη που αποδίδεται –σύμφωνα με το δημοσίευμα– στη ρήξη του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με τους Ευρωπαίους εταίρους με αφορμή τον πόλεμο στο Ιράν. Το υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ είχε τότε διευκρινίσει ότι η διαδικασία θα ολοκληρωνόταν μέσα σε έξι έως δώδεκα μήνες.

Η Welt am Sonntag δεν διευκρινίζει το νέο χρονοδιάγραμμα ούτε ποιες περιοχές θα επηρεαστούν από μια πιθανή επιτάχυνση της απόσυρσης. Ωστόσο, αναφέρει ότι τα αμερικανικά σχέδια αναμένεται να τεθούν επί τάπητος στην επόμενη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Το Πεντάγωνο, σύμφωνα με το δημοσίευμα, δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα για σχόλιο.

Η στρατιωτική παρουσία των ΗΠΑ στη Γερμανία

Η στρατιωτική παρουσία των ΗΠΑ στη Γερμανία έχει βαθιές ρίζες που ξεκινούν από το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου το 1945. Μετά την ήττα της ναζιστικής Γερμανίας, περίπου 1,6 εκατομμύρια Αμερικανοί στρατιώτες βρίσκονταν στη χώρα, αριθμός που μειώθηκε μέσα σε έναν χρόνο σε λιγότερους από 300.000, κυρίως στο πλαίσιο της αμερικανικής ζώνης κατοχής.

Κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου, ο ρόλος των αμερικανικών δυνάμεων μεταβλήθηκε από την κατοχή και την αποναζιστικοποίηση στην ενίσχυση της Δυτικής Γερμανίας ως προπύργιο απέναντι στη Σοβιετική Ένωση. Με την ίδρυση του ΝΑΤΟ και της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας το 1949, οι βάσεις απέκτησαν μόνιμο χαρακτήρα.

Στην κορύφωση του Ψυχρού Πολέμου, οι ΗΠΑ διατηρούσαν περίπου 50 μεγάλες βάσεις και περισσότερες από 800 στρατιωτικές εγκαταστάσεις στη Γερμανία. Από τη δεκαετία του 1960 έως και τη δεκαετία του 1980, οι Αμερικανοί στρατιώτες στη χώρα συχνά ξεπερνούσαν τις 250.000, ενώ εκατοντάδες χιλιάδες μέλη οικογενειών ζούσαν γύρω από βάσεις που λειτουργούσαν ως αυτόνομες κοινότητες.

Μετά την πτώση του Τείχους του Βερολίνου το 1989 και τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης, μεγάλο μέρος των εγκαταστάσεων έκλεισε ή αναδιαρθρώθηκε.

Η σημερινή εικόνα των αμερικανικών δυνάμεων στην Ευρώπη

Σύμφωνα με στοιχεία του Κέντρου Δεδομένων Άμυνας των ΗΠΑ, στο τέλος του περασμένου έτους περίπου 68.000 Αμερικανοί στρατιώτες υπηρετούσαν μόνιμα στην Ευρώπη, εκ των οποίων πάνω από 36.000 βρίσκονταν στη Γερμανία.

Οι δυνάμεις αυτές είναι κατανεμημένες σε περίπου 20 έως 40 βάσεις, ανάλογα με τον ορισμό, και περιλαμβάνουν κρίσιμα στρατιωτικά κέντρα. Στη Στουτγάρδη βρίσκονται τα αρχηγεία της Ευρωπαϊκής Διοίκησης και της Διοίκησης Αφρικής των ΗΠΑ, που συντονίζουν επιχειρήσεις σε δύο ηπείρους.

Σημαντικές εγκαταστάσεις περιλαμβάνουν επίσης την αεροπορική βάση Ράμσταϊν, το στρατιωτικό συγκρότημα Grafenwöhr–Vilseck–Hohenfels, το αρχηγείο στο Wiesbaden, καθώς και το ιατρικό κέντρο Landstuhl, το μεγαλύτερο αμερικανικό στρατιωτικό νοσοκομείο εκτός ΗΠΑ.

Ο ρόλος των βάσεων έχει μεταβληθεί σημαντικά από την εποχή του Ψυχρού Πολέμου, καθώς σήμερα λειτουργούν ως βασικοί κόμβοι υποστήριξης και υλικοτεχνικής υποδομής για επιχειρήσεις των ΗΠΑ σε Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Αφρική, συμπεριλαμβανομένων των πολέμων σε Ιράκ και Αφγανιστάν.