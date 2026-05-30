Με μέριμνα του Κέντρου Επιχειρήσεων του Λιμενικού πραγματοποιήθηκαν διακομιδές ασθενών από τη Σκιάθο, την Πάρο, τη Σκύρο και τη Λέρο προς μεγαλύτερα νοσοκομεία, για την παροχή άμεσης ιατρικής φροντίδας.

Σε σειρά συντονισμένων επιχειρήσεων προχώρησαν οι λιμενικές αρχές σε διαφορετικά σημεία της χώρας, με το Λιμενικό Σώμα να διαχειρίζεται περιστατικά διάσωσης μεταναστών, συλλήψεις φερόμενων διακινητών, αλλά και επείγουσες υγειονομικές διακομιδές.

Στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γαύδου, εντοπίστηκαν και διασώθηκαν 69 αλλοδαποί, με τις αρχές να προχωρούν στη σύλληψη 19χρονου υπηκόου Νότιου Σουδάν, ο οποίος φέρεται να αναγνωρίστηκε από τους υπόλοιπους ως ο διακινητής της ομάδας από το Τομπρούκ της Λιβύης προς την Ελλάδα, έναντι χρηματικής αμοιβής. Σε βάρος του σχηματίστηκαν κατηγορίες για παράνομη είσοδο, διευκόλυνση και έκθεση, ενώ η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χανίων.

Αντίστοιχη επιχείρηση σημειώθηκε και στους Καλούς Λιμένες, όπου διασώθηκαν 38 αλλοδαποί. Εκεί συνελήφθη 16χρονος, επίσης υπήκοος Νότιου Σουδάν, ο οποίος φέρεται να αναγνωρίστηκε ως ο διακινητής του σκάφους που τους μετέφερε από τη Λιβύη στην Ελλάδα. Οι διασωθέντες είχαν καταβάλει σημαντικά χρηματικά ποσά για τη μεταφορά τους, σύμφωνα με τις καταθέσεις τους.

Παράλληλα, στην παραλία «Μαγαζιά» της Σκύρου, μια 91χρονη ημεδαπή ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της και διαπιστώθηκε ο θάνατός της στο τοπικό ιατρείο, με τις αρχές να παραγγέλνουν νεκροψία–νεκροτομή για τα ακριβή αίτια.

Σε ξεχωριστό περιστατικό στη Γαύδο, εντοπίστηκαν 57 αλλοδαποί στην παραλία Τρυπητή και μεταφέρθηκαν σε χώρο φιλοξενίας στα Χανιά, ενώ συνελήφθη ακόμη ένας 19χρονος ως φερόμενος διακινητής.