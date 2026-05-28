Δεκάδες χιλιάδες θαυμαστές της Τέιλορ Σουίφτ είχαν ταξιδέψει στην Αυστρία για τις τρεις συναυλίες, που είχαν προγραμματιστεί στο πλαίσιο της περιοδείας της «Eras Tour» τον Αύγουστο του 2024.

Σε 15 χρόνια κάθειρξη καταδικάστηκε ένας άνδρας, που κατηγορήθηκε ότι σχεδίαζε επίθεση στη συναυλία της Τέιλορ Σουίφτ στη Βιέννη το 2024.

Ο 21χρονος, Αυστριακός πολίτης γνωστός μόνο ως Beran A. κρίθηκε ένοχος για τον σχεδιασμό τζιχαντιστικής επίθεσης. Λίγο πριν διακοπεί η συνεδρίαση του δικαστηρίου για να εκδοθεί η ετυμηγορία, ο ίδιος δήλωσε μετανιωμένος και σύμφωνα με το AP είπε: «Θα ήθελα απλώς να πω ότι λυπάμαι».

Τον Απρίλιο, ο 21χρονος κατά την έναρξη της δίκης του δήλωσε ένοχος. Αντιμετώπιζε κατηγορίες, ανάμεσά τους τρομοκρατικά αδικήματα και συμμετοχή σε τρομοκρατική οργάνωση, καθώς κατηγορήθηκε ότι ορκίστηκε πίστη στο Ισλαμικό Κράτος. Σύμφωνα με πληροφορίες, σχεδίαζε να επιτεθεί σε οπαδούς της Τέιλορ Σουίφτ με μαχαίρια ή αυτοσχέδια εκρηκτικά στο στάδιο Ernst Happel. Βρίσκεται υπό κράτηση από τον Αύγουστο του 2024.

«Φυσικά, μετανιώνει βαθιά για όλα», δήλωσε η δικηγόρος του, Anna Mair, έξω από την αίθουσα του δικαστηρίου στην έναρξη της δίκης. «Λέει ότι ήταν το μεγαλύτερο λάθος της ζωής του».

Σύμφωνα με το AP, ο Beran A. ήταν κατηγορούμενος μαζί με τον Arda K. Οι δύο άνδρες φέρονται να σχεδίαζαν να πραγματοποιήσουν ταυτόχρονες επιθέσεις μαζί με έναν τρίτο άνδρα στη Σαουδική Αραβία, την Τουρκία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα κατά τη διάρκεια του Ραμαζανιού. Μόνο ο Beran A. κατηγορήθηκε για εμπλοκή στο σχέδιο της συναυλίας της Τέιλορ Σουίφτ. Ωστόσο, δήλωσε αθώος για τις κατηγορίες που σχετίζονται με το σχέδιο για ταυτόχρονες επιθέσεις.

Δεκάδες χιλιάδες θαυμαστές της Τέιλορ Σουίφτ είχαν ταξιδέψει στην Αυστρία για τις τρεις συναυλίες που είχαν προγραμματιστεί στο πλαίσιο της περιοδείας της «Eras Tour» τον Αύγουστο του 2024. Οι συναυλίες ακυρώθηκαν μετά την αποκάλυψη του τρομοκρατικού σχεδίου, προκαλώντας διαμαρτυρίες από τους φανς της Σουίφτ.

«Το να περπατάω στη σκηνή στο Λονδίνο ήταν σαν ένα roller coster συναισθημάτων», έγραψε η Τέιλορ Σουίφτ στα social media τότε. «Η ακύρωση των συναυλιών μας στη Βιέννη ήταν καταστροφική. Ο λόγος για τις ακυρώσεις με γέμισε με ένα νέο αίσθημα φόβου και μια τεράστια ενοχή επειδή τόσοι πολλοί άνθρωποι είχαν σχεδιάσει να έρθουν σε αυτές τις συναυλίες. Αλλά ήμουν επίσης τόσο ευγνώμων στις αρχές επειδή χάρη σε αυτές, θρηνούσαμε συναυλίες και όχι ζωές».

Με πληροφορίες του Variety/BBC/AP