Στη σύλληψη ενός κλέφτη προχώρησαν οι αστυνομικοί της ομάδας «Αριάδνη» μέσα στον σταθμό του μετρό, μπροστά στα μάτια των επιβατών.

Κινηματογραφική καταδίωξη σημειώθηκε στον σταθμό της Γραμμής 2 του Μετρό «Ελληνικό», με αστυνομικούς της ομάδας «Αριάδνη» να περνούν χειροπέδες σε έναν αλλοδαπό, ο οποίος είχε κλέψει ηλικιωμένο.

Όπως φαίνεται στα βίντεο-ντοκουμέντα, οι αστυνομικοί κυνήγησαν τον κλέφτη μέσα στον σταθμό, με το περιστατικό να εκτυλίσσετα μπροστά στα μάτια των επιβατών. Μάλιστα, ο δράστης επιχείρησε να διαφύγει ανεβαίνοντας ανάποδα της κυλιώμενες σκάλες. Παρά τις προσπάθεις του να διαφύγει, συνελήφθη.

Σύμφωνα με το STAR, ο συλληφθέντας δεν είχε άδεια παραμονής στη χώρα, ενώ κατά τη διάρκεια της σύλληψής του προέβαλε αντίσταση.

13 συλλήψεις την ημέρα στα ΜΜΜ

Κατά τη διάρκεια του πρώτου τριμήνου του 2026, οι αστυνομικοί της επιχείρησης «Αριάδνη» έχουν διενεργήσει 66.945 ελέγχους στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, προχορώντας σε 647 προσαγωγές και 1.180 συλλήψεις.

Από τα παραπάνω στοιχεία, ο ημερήσιος μέσος όρος συλλήψεων στα ΜΜΜ ανέρχεται στις 13.

Πέρα από τους ένστολους, επιχειρούν και αστυνομικοί με πολιτικά, ώστε να μην αναγνωρίζονται από τους επίδοξους παραβάτες.