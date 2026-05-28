Έδωσαν και προσχέδια για χαρτονόμισμα των 250 δολαρίων με το πορτρέτο του Τραμπ.

Αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ έχουν ασκήσει πιέσεις στο γραφείο που είναι υπεύθυνο για την εκτύπωση χρήματος, ώστε να σχεδιάσει ένα χαρτονόμισμα 250 δολαρίων με το πορτρέτο του προέδρου.

Αυτό ανέφεραν στην Washington Post τέσσερις νυν και πρώην εργαζόμενους στο αρμόδιο γραφείο. Αν συμβεί κάτι τέτοιο, θα είναι η πρώτη φορά που εν ζωή άνθρωπος εμφανίζεται σε αμερικανικό δολάριο εδώ και πάνω από 150 χρόνια και προς το παρόν η νομοθεσία δεν το επιτρέπει.

Από πέρυσι, ο ταμίας των ΗΠΑ, Μπράντον Μπιτς και ο σύμβουλός του, Μάικ Μπράουν ζήτησαν επανειλημμένα από το προσωπικό του Γραφείου Χάραξης και Εκτύπωσης χρήματος να ετοιμάσουν τα πρωτότυπα του χαρτονομίσματος, σύμφωνα με εργαζόμενους. Οι ίδιες πηγές επεσήμαναν πως η κίνηση αυτή δημιούργησε ανησυχίες, επειδή η ομοσπονδιακή νομοθεσία επιτρέπει να εμφανίζονται σε χαρτονομίσματα μόνο άτομα που έχουν πεθάνει.

Στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας, τον περασμένο Αύγουστο και Σεπτέμβριο ο Μπιτς έδωσε στο προσωπικό του Γραφείου προσχέδια για το χαρτονόμισμα. Ανάμεσά τους ένα με το πρόσωπο του Τραμπ στο κέντρο ενός χαρτονομίσματος 250 δολαρίων, ανάμεσα στις υπογραφές του προέδρου και του υπουργού Οικονομικών, Σκοτ Μπέσεντ, σύμφωνα με έναν από τους εργαζόμενους και αρχεία που εξέτασε η Washington Post.

Ο καλλιτέχνης που λέει ότι έκανε το προσχέδιο δήλωσε στην εφημερίδα ότι έχει μιλήσει με τον Τραμπ για αυτό το θέμα. Πρόκειται για τον Βρετανό ζωγράφο Ίαν Αλεξάντερ, ο οποίος ανέφερε ότι ο Τραμπ ενέκρινε τις αλλαγές στο αρχικό του σχέδιο, όπως η προσθήκη των χρωμάτων της αμερικανικής σημαίας και του λογότυπου για τη συμπλήρωση 250 ετών από την ίδρυση του έθνους.

Κανένας εν ζωή άνθρωπος δεν έχει εμφανιστεί σε αμερικανικό δολάριο από το 1866, όταν τέθηκε εκτός νόμου αυτή η πρακτική, μετά την εμφάνιση ενός γραφειοκράτη του υπουργείου Οικονομικών σε χαρτονόμισμα των 5 σεντς. Πέρυσι κατατέθηκε στο Κογκρέσο νομοσχέδιο που θα επέτρεπε στον Τραμπ να εμφανιστεί σε χαρτονόμισμα 250 δολαρίων, για τα 250 χρόνια από την ίδρυση του έθνους, αλλά δεν προχώρησε.

Η επικεφαλής του γραφείου, Πατρίσια Σόλιμιν και άλλα μέλη του προσωπικού επανειλημμένα εξήγησαν στον Μπιτς και τον Μπράουν ότι υπήρχαν εμπόδια- νομικά και διαδικαστικά- για τη δημιουργία του χαρτονομίσματος και ότι θα χρειάζονταν χρόνια για αυτό. Συνήθως απαιτούνται 6-8 χρόνια για την παραγωγή νέου χαρτονομίσματος, ιδιαίτερα τόσο μεγάλης αξίας. Στις 27 Απριλίου, με email προς τους εργαζόμενους, η Σόλιμιν τους ενημέρωσε ότι η ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών τη μετέθεσε, τονίζοντας πως η αποχώρηση από το πόστο της δεν ήταν επιλογή της.

Το υπουργείο Οικονομικών ανέφερε σε ανακοίνωση ότι ο Μπιτς δεν ζήτησε ποτέ από το προσωπικό του Γραφείου να τυπώσουν το χαρτονόμισμα προτού εγκριθεί η νομοθεσία. Πάντως, το Γραφείο συμφώνησε με άλλο αίτημα της κυβέρνησης, να τυπώσουν χαρτονομίσματα των 100 δολαρίων με την υπογραφή του Τραμπ. Τα πρώτα χαρτονομίσματα με την υπογραφή προέδρου- κάτι που δεν απαγορεύει ο νόμος- τυπώνονται αυτή την περίοδο στην Ουάσινγκτον.