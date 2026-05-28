Ο Μπραντ Πιτ πέτυχε μια μεγάλη νίκη στη συνεχιζόμενη διαμάχη του με την πρώην σύζυγό του Αντζελίνα Τζολί για το Château Miraval, το οινοποιείο που είχαν αγοράσει στη Γαλλία, όταν ήταν παντρεμένοι.

Σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα που επικαλείται σε αποκλειστικό του ρεπορτάζ το Page Six, δικαστής του Μίσιγκαν αποφάσισε την Τετάρτη 20 Μαΐου ότι οι δικηγόροι της πλευράς της Stoli, θυγατρική της οποίας πούλησε η Τζολί το μερίδιό της, μπλόκαραν την κατάθεση κατά τη διάρκεια μιας βασικής εξέτασης μαρτύρων που σχετίζεται με την υπόθεση.

Το δικαστήριο διαπίστωσε ότι ο πρώην Γενικός Σύμβουλος της Stoli, Τοντ Κουλίμπα, έλαβε οδηγίες να μην απαντήσει σε 33 ερωτήσεις κατά τη διάρκεια μιας κατάθεσης του Δεκεμβρίου σχετικά με την πώληση του μεριδίου της Τζολί στην γαλλική επιχείρηση οινοποιείων το 2021. Το μπλοκάρισμα αφορούσε σε ερωτήσεις σχετικά με την εμπλοκή του Γιούρι Σέλφερ, του τελικού δικαιούχου της Stoli, στην πώληση του έμμεσου μεριδίου της Τζολί στο Château Miraval.

Ο δικαστής έκρινε ότι το απόρρητο δικηγόρου-πελάτη δεν επεκτείνεται στις «επιχειρηματικές πτυχές» της συμφωνίας, τις οποίες το δικαστήριο χαρακτήρισε ως εύλογες για ανάκριση. Ως αποτέλεσμα, ο Κουλίμπα διατάχθηκε να δώσει μια ακόμη κατάθεση και να απαντήσει στις προηγουμένως μπλοκαρισμένες ερωτήσεις, μαζί με άλλες σχετικές (ερωτήσεις), παρά τις αντιρρήσεις της πλευράς της Stoli.

Η τελευταία απόφαση σηματοδοτεί μια ακόμη στροφή στη νομική διαμάχη μεταξύ του 62χρονου Πιτ και της 50χρονης Τζολί για το Château Miraval. Ο Πιτ υπέβαλε για πρώτη φορά αγωγή το 2022, ισχυριζόμενος ότι η πρώην σύζυγός του είχε πουλήσει το μερίδιό της στο Château Miraval στην Tenute del Mondo, το οινοποιείο του ομίλου Stoli, παρά την προηγούμενη συμφωνία τους ότι κανένας από τους δύο δεν θα το έκανε, αν δεν το ενέκρινε πρώτα ο άλλος.

Η Τζολί αρνήθηκε αυτή τη συμφωνία και απάντησε καταθέτοντας ανταγωγή, ισχυριζόμενη ότι ο Πιτ «διεξήγαγε έναν εκδικητικό πόλεμο εναντίον» της.

Η απόφαση έρχεται επίσης λίγες εβδομάδες αφότου η Τζολί πέτυχε αντίστοιχη νίκη στα δικαστήρια, όταν ένας δικαστής του Ανώτατου Δικαστηρίου του Λος Άντζελες απέρριψε την προσπάθεια του Πιτ να την αναγκάσει να παραδώσει μια σειρά από ιδιωτικά email που σχετίζονται με τη διαμάχη του οινοποιείου. Ο δικαστής έκρινε ότι δεν είχε ανταποκριθεί σε όσα απαιτούσαν οι αξιώσεις του απορρήτου δικηγόρου-πελάτη.

Η πρόταση «απορρίφθηκε χωρίς προκατάληψη», που σημαίνει ότι ο Μπραντ Πιτ θα μπορούσε να θέσει ξανά το ζήτημα αργότερα. Τότε, μια πηγή δήλωσε αποκλειστικά στο Page Six πως «είναι αξιοσημείωτο το πώς η Τζολί έχει αποκρύψει τόσα πολλά έγγραφα ως εμπιστευτικά. Αυτά τα email είναι μόνο μερικά από τα αποδεικτικά στοιχεία στην υπόθεση».

Ο Πιτ είχε προηγουμένως εξασφαλίσει μια ξεχωριστή νίκη στην υπόθεση τον Δεκέμβριο του 2025, όταν δικαστής διέταξε την Τζολί να παραδώσει ορισμένες μη επεξεργασμένες επικοινωνίες που δεν αφορούσαν δικηγόρους και σχετίζονταν με τη διαμάχη για το οινοποιείο. Η Τζολί έχει κατηγορήσει στο παρελθόν τον Πιτ ότι διεξάγει έναν «εκδικητικό πόλεμο» εναντίον της μέσω δικαστικών διαφορών, ενώ η πλευρά του Πιτ υποστήριξε ότι οι αποκρυπτόμενες επικοινωνίες είναι κεντρικής σημασίας για την κατανόηση της πώλησης.

Το διαζύγιο των Πιτ - Τζολί οριστικοποιήθηκε τον Δεκέμβριο του 2024, βάζοντας τέλος σε μία μακροχρόνια δικαστική διαμάχη 8 ετών.

Με πληροφορίες του Page Six