O Έλληνας ηθοποιός που θα παίξει δίπλα στον Μπραντ Πιτ στο «The Riders».

Ο γνωστός Έλληνας ηθοποιός, Κίμων Κουρής, θα παίξει δίπλα στον Μπραντ Πιτ, στη νέα ταινία «The Riders» (A24) του Έντουαρντ Μπέργκερ. Στο καστ προστίθεται επίσης η Λάρα Πάλβερ.

Αξίζει να σημειωθεί πως μέρος των γυρισμάτων της πολυσυζητημένης παραγωγής έχει ήδη πραγματοποιηθεί στην Ύδρα και τη Χαλκίδα.

Οι λεπτομέρειες για τους χαρακτήρες παραμένουν επτασφράγιστο μυστικό. Η φιλόδοξη παραγωγή βασίζεται στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Αυστραλού συγγραφέα Τιμ Γουίντον, που εκδόθηκε το 1994.

Η ιστορία ακολουθεί τον Scully, «έναν Αυστραλό που διασχίζει την Ευρώπη μαζί με τη μικρή του κόρη, Billie, αναζητώντας τη σύζυγό του που τους εγκατέλειψε».

Πρωταγωνιστεί ο βραβευμένος με Όσκαρ Μπραντ Πιτ ενώ το καστ συμπληρώνουν οι Τζούλιαν Νίκολσον, Κόκο Γκρίνστον, Μάικλ Σμάιλι, Ντάνι Χιούστον, Καμίλ Κοτέν και Ούλριχ Τόμσεν.

Ο Ντέιβιντ Κατζάνικ υπέγραψε την προσαρμογή του σεναρίου. Ο Ρίντλεϊ Σκοτ και ο Μάικλ Πρους της Scott Free έχουν αναλάβει την παραγωγή, μαζί με τον σεναριογράφο και τον Μπέργκερ για λογαριασμό της Nine Hours, καθώς και τους Πιτ, Τζέρεμι Κλάινερ και Ντέντε Γκάρντνερ για την Plan B Entertainment.

Η Scott Free, ο Μπέργκερ και ο Κατζάνικ ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους μετά τη σειρά «The Terror» του AMC. Το εγχείρημα άρχισε να παίρνει μορφή πριν από μια δεκαετία, όταν ο πολυβραβευμένος σεναριογράφος παρουσίασε το μυθιστόρημα στη Scott Free και κέντρισε το ενδιαφέρον του Μπέργκερ. Σύμφωνα με το Deadline, η A24 χρηματοδοτεί την ταινία και θα αναλάβει την διανομή της σε όλο τον κόσμο.