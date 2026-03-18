Συνεχίζει τα γυρίσματα στην Αττική ο Μπραντ Πιτ για την ταινία «The Riders»

Ένας μήνας έχει περάσει από την ημέρα που ο Μπραντ Πιτ έφτασε στην Ελλάδα για να πραγματοποιήσει τα απαραίτητα γυρίσματα της ταινίας «The Riders».

Ο Χολιγουντιανός αστέρας, έφτασε στη χώρα τις τελευταίες ημέρες του Φεβρουαρίου, με πρώτη στάση για τα γυρίσματα της ταινίας την Ύδρα. Αμέσως μετά βρέθηκε στη Χαλκίδα, ενώ στη συνέχεια το σκηνικό μεταφέρθηκε στην Νέα Μάκρη και στην Πλατεία Κοτζιά, στην Αθήνα.

Παράλληλα, την Τρίτη 17 Μαρτίου, βρέθηκε στο Μενίδι, ενώ σήμερα, Τετάρτη 18 Μαρτίου, σύμφωνα με τα ρεπορτάζ, βρίσκεται στην Πεντέλη και στον Πύργο Δουκίσσης Πλακεντίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες της εκπομπής «Buongiorno» και την ρεπόρτερ Νάσια Μανέντη, η παραγωγή έχει μεταφερθεί στο λόφο Κουφού, ενώ στον πρώτο όροφο του κτηρίου έχουν τοποθετηθεί μαύρα πανιά στα παράθυρα.

Τα γυρίσματα, αναμένεται να συνεχιστούν μέχρι και την Παρασκευή 20 Μαρτίου.

Οι πληροφορίες από το ρεπορτάζ της εκπομπής «Το πρωινό», αναφέρουν ότι ο Χολιγουντιανός αστέρας θα αναχωρήσει με τη λήξη των γυρισμάτων του την Παρασκευή.

