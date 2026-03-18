Στον αέρα της εκπομπής ολοκλήρωσε την προετοιμασία της η Κατερίνα Καινούργιου.

Με διαφορετικό τρόπο ξεκίνησε σήμερα, Τετάρτη 18 Μαρτίου, η εκπομπή «Super Κατερίνα», με την Κατερίνα Καινούργιου να ολοκληρώνει την προετοιμασία της On air.

Η παρουσιάστρια, εμφανίστηκε στον αέρα με τους συνεργάτες της να την ετοιμάζουν, να τις φορούν τα μικρόφωνα και τα ακουστικά που απαιτούνται για τη σωστή ροή της εκπομπής.

Παράλληλα, υποδέχτηκε τους συνεργάτες της στο πλατό και τους τηλεθεατές της, αποκαλύπτοντας ότι καθυστέρησε, καθώς είχε μία συζήτηση με την Σταματίνα Τσιμτσιλή στους διαδρόμους:

«Σιγά σιγά. Καλημέρα σε όλους. Δε θα αγχωθώ! Τα έλεγα λίγο με τη Σταματίνα. Την είδα τόσο αδύνατη, μου άρεσε πάρα πολύ. Ωραία αδύνατη όμως».

Μάλιστα, δεν δίστασε να αποκαλύψει ότι μέσα στις επόμενες ημέρες θα μπει στον 9ο μήνα της εγκυμοσύνης, γεγονός που την κάνει να κουράζεται περισσότερο.

Παράλληλα, αναφέρθηκε και στη συμβουλή που της έδωσε ο γιατρός της για τον τελευταίο μήνα της κύησης, τονίζοντας ότι το περπάτημα έχει καθοριστικό ρόλο:

«Ξέρεις εγώ τώρα που έχω πάρει και τα κιλά της εγκυμοσύνης, όπου βλέπω αδύνατες μ’ αρέσουν πολύ… Εδώ είμαστε, 18 Μαρτίου. Καλημέρα σε όλους. Έβαλα και επιστροφή, έβαλα τα πάντα. Είστε καλά; Α... να κάτσω καλέ κουράστηκα. Πια ξέρετε… εν τω μεταξύ μου λέει ο γιατρός περπάτα τώρα, τις μέρες που έχουν μείνει λίγο. Και λέω δεν περπατάω; Από το καμαρίνι μέχρι το πλατό; Από το πλατό μέχρι το καμαρίνι; Την άλλη βδομάδα μπαίνω στον ένατο».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dh5rsr6e0w9d?integrationId=40599y14juihe6ly}