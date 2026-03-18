Η αναφορά στον γάμο του ανηψιού της.

Για τη Μαρία Σάκκαρη και τον επικείμενο γάμο του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, μίλησε η Ντόρα Μπακογιάννη σε κανάλι της Κρήτης,

«Η Μαρία Σάκκαρη είναι ένας πολύ καλός άνθρωπος. Ένα πολύ καλό κορίτσι. Δεν ξέρω αν έχει χωριό η νύφη αλλά νομίζω ότι αγαπάει κι αυτή τα Χανιά πάρα πολύ. Τους βλέπω συνεχώς στα Χανιά δηλαδή. Κι επειδή τους βλέπω πολύ στα Χανιά, νομίζω ότι τα αγαπούν πολύ», είπε η βουλευτής Χανίων.

Παράλληλα τόνισε τις ομοιότητες που έχει η τενίστρια με την Μαρίκα Μητσοτάκη:«Έχουν το ίδιο γέλιο, αυτό το πηγαίο γέλιο».

Η πρώην υπουργός, αναφέρθηκε και στα εγγόνια της, περιγράφοντας ότι δεν είναι «καθόλου σοβαρή γιαγιά», αλλά και πως έχει βάλει βάλει τους δικούς της κανόνες όταν την επισκέπτονται στο σπίτι.

Τέλος, φανερά ενοχλημένη, σχολίασε την προβολή του ντοκιμαντέρ του Αλέξη Παπαχελά για τη 17 Νοέμβρη. «Ένιωσα πολύ άσχημα όταν είδα τον Κουφοντίνα στο ντοκιμαντέρ, δεν κοιμήθηκα όλο το βράδυ», ξεκαθαρίζοντας ότι «δεν συγχωρεί» για τη δολοφονία του Παύλου Μπακογιάννη.

Ανέφερε επίσης οτι έχει εκμυστηρευτεί στον αδελφό της Κυριάκο Μητσοτάκη πως «είσαι καλύτερος πρωθυπουργός από τον πατέρα μας».

