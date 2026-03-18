Η ταινία αναμένεται να κυκλοφορήσει στους κινηματογράφους στις 18 Δεκεμβρίου.

H Warner Bros. έδωσε στη δημοσιότητα το πρώτο τρέιλερ για την πολυαναμενόμενη συνέχεια του Dune: Part Three.

Στην τρίτη ταινία της sci-fi σειράς επιστρέφουν ξανά οι: Τιμοτέ Σαλαμέ, Ζεντάγια, Φλόρενς Πιου, Χαβιέ Μπαρδέμ, Ρεμπέκα Φέργκιουσον και Τζέισον Μομόα. Επίσης, στο καστ προστίθενται οι Ρόμπερτ Πάτινσον και Άνια Τέιλορ-Τζόι.

Το τρέιλερ της ταινίας η οποία διαδραματίζεται 17 χρόνια μετά τα γεγονότα του «Dune: Part Two», ξεκινά με τη Χάνι (Ζεντάγια) να ρωτά τον Πολ (Σαλαμέ): «Αν κάνουμε κορίτσι, πώς θα την ονομάσουμε;». Αν είναι αγόρι, λέει ότι θα πρέπει να τον ονομάσουν Λίτο — προς τιμήν του Δούκα Λίτο Ατρείδης, του πατέρα του Πολ — γιατί έτσι «θα έχει τη σοφία του παππού του».

Στη συνέχεια, εν μέσω σκηνών σφοδρής μάχης, έχουμε την ευκαιρία να δούμε τον χαρακτήρα του Πάτινσον, τον Scytale , με το πλατινέ ξυρισμένο κούρεμα.

Θυμίζουμε ότι η κινηματογραφική σειρά βασίζεται στα μυθιστορήματα του Φρανκ Χέρμπερτ και περιλαμβάνει τις δύο προηγούμενες ταινίες «Dune: Part One» του 2021 και «Dune: Part Two» του περασμένου έτους, οι οποίες συγκέντρωσαν συνολικά 1,12 δισεκατομμύρια δολάρια στα παγκόσμια ταμεία και κέρδισαν οκτώ Όσκαρ από 15 υποψηφιότητες.

Σκηνοθέτης και των τριών ταινιών είναι ο Ντενί Βιλνέβ ο οποίος φαίνεται ότι έχει κάνει σημαντικές αλλαγές στο τρίτο κεφάλαιοτο οποίο αποτελεί σημαντική απόκλιση από το έργο του Φρανκ Χέρμπερτ του 1965.

Σύμφωνα με τον σκηνοθέτη, «θα δούμε τον Πολ να αντιμετωπίζει τις συνέπειες της υπερβολικής εξουσίας». Ωστόσο, παρόλο που το τρίτο μέρος επικεντρώνεται σε όσους προσπαθούν να ανατρέψουν τον Πολ, «η καρδιά της ταινίας παραμένει η σχέση μεταξύ του Πολ και της Τσάνι».

Τη Δευτέρα το βράδυ, η Warner Bros. δημοσίευσε φωτογραφίες από εννέα χαρακτήρες της ταινίας, δίνοντας μια γεύση από το «επικό φινάλε» και παρουσιάζοντας αρκετούς νέους ηθοποιούς, μεταξύ των οποίων οι Ρόμπερτ Πάτινσον και Τζέισον Μομόα.