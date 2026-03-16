Ξέρουμε τι θα δείτε στο Νetflix την εβδομάδα 16 - 22 Μαρτίου.

Oι φαν των Peaky Blinders μετρούν αντίστροφα για την κυκλοφορία της πολυαναμενόμενης ταινίας Peaky Blinders: The Immortal Man στο Netflix, την Παρασκευή 20 Μαρτίου.

Ο Κίλιαν Μέρφι επιστρέφει ως Thomas «Tommy» Shelby, όπως και ο Στίβεν Νάιτ, δημιουργός της σειράς. Την σκηνοθεσία έχει αναλάβει ο Τομ Χάρπερ, ο οποίος είχε προηγουμένως σκηνοθετήσει επεισόδια στην πρώτη σεζόν της σειράς.

Η επίσημη σύνοψη της ταινίας αναφέρει: «Μπέρμιγχαμ, 1940. Μέσα στο χάος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, ο Tommy Shelby επιστρέφει από την αυτοεξορία του για να αντιμετωπίσει την πιο καταστροφική του αναμέτρηση μέχρι τώρα. Με το μέλλον της οικογένειας και της χώρας σε κίνδυνο, ο Tommy πρέπει να αντιμετωπίσει τους δικούς του δαίμονες και να επιλέξει αν θα αντιμετωπίσει την κληρονομιά του ή θα την κάνει στάχτη.

Την ίδια ημέρα (20/03) κυκλοφορεί επίσης το συγκινητικό ντοκιμαντέρ για την άνοδο των Red Hot Chili Peppers που αξίζει να δουν όλοι οι μουσικόφιλοι.

Σειρές του Netflix

Ραδιενεργός Κίνδυνος (Radioactive Emergency)

Κυκλοφορεί 18/03/2026



Εμπνευσμένη από πραγματικά γεγονότα, αυτή η σειρά ακολουθεί φυσικούς και γιατρούς που αγωνίζονται να περιορίσουν μια διαρροή ραδιενέργειας και να σώσουν χιλιάδες ζωές.



Το Πρώτο Κορίτσι: Σεζόν 4 (Eva Lasting: Season 4)

Κυκλοφορεί 18/03/2026



Στην Κολομβία του '80, ο Καμίλο, η Εύα κι η φυλή τους αντιμετωπίζουν το χάος, τον έρωτα και τα θέματα της ενήλικης ζωής. Θα αντέξει η άφθαρτη φιλία τους την καταιγίδα;



Ερινύες: Σεζόν 2: Ερινύες: Αντίσταση (Season 2: Furies: Resistance)

Κυκλοφορεί 18/03/2026



Καθώς μια νέα τάξη ελέγχει τον εγκληματικό υπόκοσμο του Παρισιού, οι Ερινύες παίρνουν χωριστούς δρόμους για να οργανώσουν αντίσταση και να εξοντώσουν έναν σκιώδη αρχηγό.

STEEL BALL RUN JoJo’s Bizarre Adventure: 1st STAGE

Κυκλοφορεί 19/03/2026



Ο ιδιοφυής αναβάτης Τζόνι Τζόσταρ, καθηλωμένος από τη μέση και κάτω, αντιμετωπίζει τον παράνομο Τζάιρο Ζέπελι σε έναν αδυσώπητο αγώνα αλόγων από άκρη σε άκρη της χώρας.



Beauty in Black: Season 2: Batch 2

Κυκλοφορεί 19/03/2026



Αναλαμβάνοντας τα ηνία της αυτοκρατορίας Μπέλαρι, η Κίμι ζει ένα άγριο οικογενειακό παιχνίδι εξουσίας, όπου η προδοσία, η απληστία κι ο κίνδυνος καραδοκούν σε κάθε γωνία.

Ταινίες του Netflix

Peaky Blinders: Ο Αθάνατος (Peaky Blinders: The Immortal Man)

Κυκλοφορεί 20/03/2026



Όταν ο αποξενωμένος γιος του μπλέκεται σε μια ναζιστική συνωμοσία, ο αυτοεξόριστος Τόμι Σέλμπι γυρίζει στο Μπέρμιγχαμ για να σώσει την οικογένειά του – και το έθνος του.

Ντοκιμαντέρ του Netflix

Αποτοξίνωση από τα Πλαστικά (The Plastic Detox)

Κυκλοφορεί 16/03/2026



Αυτό το διαφωτιστικό ντοκιμαντέρ ακολουθεί έξι ζευγάρια με ανεξήγητη στειρότητα που μειώνουν την έκθεσή τους σε πλαστικά με την ελπίδα να μπορέσουν να κάνουν παιδί.

Η Άνοδος των Red Hot Chili Peppers: Ο Αδερφός μας, ο Χιλέλ (The Rise of the Red Hot Chili Peppers: Our Brother, Hillel)

Κυκλοφορεί 20/03/2026



Αυτό το συγκινητικό ντοκιμαντέρ καταγράφει τα χρόνια που διαμόρφωσαν τους Red Hot Chili Peppers και τη μεγάλη επιρροή του αρχικού τους μέλους, Χιλέλ Σλόβακ.

Netflix Κ&F Series

Ακαδημία Μονόκερων: Τα Μυστικά Αποκαλύπτονται (Unicorn Academy: Secrets Revealed: Chapter 1)

Κυκλοφορεί 19/03/2026



Ακολουθήστε τη Σοφία και την παρέα της στην αποστολή τους να αποκαλύψουν τα μυστήρια του Νησιού των Μονόκερων και να εξορίσουν την Γκριμόρια και τη Ραβενζίλα για πάντα!

