H βιογραφική ταινία για τον Μάικλ Τζάκσον κατέκτησε και το ελληνικό box office, κόβοντας τα μισά από τα συνολικά εισιτήρια του τετραημέρου 23 - 26 Απριλίου.



Όπως συμβαίνει και στο παγκόσμιο box office, το «Michael» είναι ο απόλυτος «βασιλιάς» του ελληνικού Top 10 με 52.835 -ένα από τα καλύτερα ανοίγματα της χρονιάς- και επίσης είναι η ταινία που ανέβασε τα συνολικά εισιτήρια του τετραημέρου σε 91.903 από τα 79.170 εισιτήρια της προηγούμενης εβδομάδας.

Οι υπόλοιπες ταινίες της λίστας ακολουθούν πολύ πιο πίσω σημειώνοντας μέτρια πορεία. Στη δεύτερη θέση συναντάμε τον Super Mario, ενώ την τριάδα συμπληρώνει Η Μούμια από τον Λιν Κρόνιν.

Αξίζει να σημειωθεί ότι την Πέμπτη 30 Απριλίου κυκλοφορεί το πολυαναμενόμενο σίκουελ του «Ο Διάβολος Φοράει Prada» που σε συνδυασμό με το άνοιγμα αρκετών θερινών σινεμά, αναμένεται να αυξήσει την κίνηση στις αίθουσες.

Δείτε το Top 10 των ταινιών για το τετραήμερο 23 έως 26 Απριλίου 2026