Νέο πρόβλημα για την εθνική ομάδα του Ιράν δύο μέρες πριν από την έναρξη του Μουντιάλ 2026.

Μόλις δύο μέρες πριν από την έναρξη του Μουντιάλ 2026, η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία του Ιράν ανακοίνωσε ότι έχασε το δικαίωμα διάθεσης των εισιτηρίων που προορίζονταν για τους φιλάθλους της εθνικής ομάδας για τους αγώνες της φάσης των ομίλων.

Οι κανονισμοί της FIFA προβλέπουν ότι κάθε ομοσπονδία λαμβάνει το 8% των διαθέσιμων εισιτηρίων για τους αγώνες της ομάδας της, προκειμένου να τα διαθέσει στους φιλάθλους της. Ωστόσο, όπως υποστηρίζει η FFIRI, η συγκεκριμένη κατανομή ανακλήθηκε, παρά το γεγονός ότι είχε ήδη ξεκινήσει η διαδικασία πώλησης εισιτηρίων.

Η εξέλιξη αυτή έχει προκαλέσει αναστάτωση σε πολλούς Ιρανούς φιλάθλους που έχουν ήδη προχωρήσει σε κρατήσεις ταξιδιών και διαμονής ενόψει της διοργάνωσης.

Σε ανακοίνωσή της, η FFIRI τόνισε ότι η στέρηση της νόμιμης πρόσβασης των Ιρανών φιλάθλων στα εισιτήρια που τους αναλογούν αντιβαίνει στις αρχές της ισότητας και του αθλητικού πνεύματος που διέπουν τις διεθνείς διοργανώσεις. Παράλληλα, εξέφρασε ανησυχίες ότι πολιτικοί και μη αθλητικοί παράγοντες ενδέχεται να επηρεάζουν τη διαχείριση του τουρνουά.

{https://x.com/AJENews/status/2064266444871786977}

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Η ομοσπονδία κάλεσε τη FIFA να διασφαλίσει την ουδετερότητα, τη δικαιοσύνη και την εφαρμογή των κανονισμών που ισχύουν για όλες τις συμμετέχουσες χώρες.

Η συμμετοχή του Ιράν στη διοργάνωση συνοδεύεται εδώ και μήνες από αβεβαιότητα, καθώς ο πόλεμος με τις ΗΠΑ και οι γεωπολιτικές εντάσεις στη Μέση Ανατολή έχουν δημιουργήσει σημαντικά εμπόδια και ζητήματα ασφαλείας.

Στα τέλη Μαΐου, η εθνική ομάδα μετέφερε την προπονητική της βάση από την Αριζόνα στην Τιχουάνα του Μεξικού, υποστηρίζοντας ότι οι αμερικανικές αρχές δεν ήταν διατεθειμένες να φιλοξενήσουν την αποστολή. Βάσει των όρων των θεωρήσεων εισόδου που έχουν χορηγηθεί, η ομάδα θα μεταβαίνει στις Ηνωμένες Πολιτείες μόνο για τις ημέρες των αγώνων της.

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Λίγες ημέρες αργότερα, η ιρανική ομοσπονδία κατηγόρησε τις αμερικανικές αρχές ότι αρνήθηκαν την έκδοση βίζας σε μέλη του τεχνικού και διοικητικού επιτελείου της ομάδας, με συνολικά 15 μέλη να μην λαμβάνουν άδεια εισόδου.

Παράλληλα, η FFIRI είχε ζητήσει από τη FIFA συγκεκριμένες εγγυήσεις για τη συμμετοχή της στο Μουντιάλ, μεταξύ των οποίων και η δυνατότητα εισόδου σε ποδοσφαιριστές, προπονητές και αξιωματούχους που έχουν ολοκληρώσει τη στρατιωτική τους θητεία στο Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC).

Από την πλευρά του, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, έχει δηλώσει ότι οι Ιρανοί ποδοσφαιριστές είναι ευπρόσδεκτοι στη διοργάνωση, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι πρόσωπα με δεσμούς με τους Φρουρούς της Επανάστασης ενδέχεται να αντιμετωπίσουν περιορισμούς στην είσοδό τους στη χώρα.

Το Ιράν θα αντιμετωπίσει τη Νέα Ζηλανδία στις 15 Ιουνίου και το Βέλγιο στις 21 Ιουνίου στο Λος Άντζελες, ενώ θα ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις του στη φάση των ομίλων απέναντι στην Αίγυπτο στις 26 Ιουνίου στο Σιάτλ.