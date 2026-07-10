Το εκτιμά πλέον και η Αθήνα!

Όλο και πιο πολύ η Αθήνα αρχίζει να εκτιμά πως η Τουρκία μπορεί να λάβει τελικά τα F-35. Δεν αποκλείει πλέον καθόλου να ανοίξει ο δρόμος έως τον Νοέμβριο, πριν δηλαδή τις ενδιάμεσες εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Το έγραψαν την Πέμπτη στην Καθημερινή οι Βασίλης Νέδος και Σταύρος Παπαντωνίου αλλά και η Αλεξάνδρα Φωτάκη στο in.gr. Και η αλήθεια είναι πως η κυβέρνηση Μητσοτάκη δείχνει αιφνιδιασμένη και χωρίς στρατηγική απέναντι στις εξελίξεις.

Η στρατηγική του «δεδομένου συμμάχου αρχίζει και ...τρίζει ακόμα και για τους φανατικότερους υποστηρικτές της!

Β.Σκ.