Σημαντική επιρροή στο Μουντιάλ 2026 φαίνεται να έχει η μεταναστευτική πολιτική του Ντόναλντ Τραμπ.

Δεν έχουν τέλος τα «παράδοξα» στο φετινό Μουντιάλ, καθώς οι αρχές των ΗΠΑ αρνήθηκαν την είσοδο στη χώρα στον Σομαλό διαιτητή Ομάρ Αρτάν 3 μέρες πριν την έναρξη, παρά το γεγονός ότι έχει επιλεγεί από τη FIFA για να διευθύνει αγώνες της διοργάνωσης.

Ο Αρτάν επρόκειτο να γράψει ιστορία ως ο πρώτος διαιτητής από τη Σομαλία που θα λάμβανε μέρος σε τελική φάση Μουντιάλ. Ωστόσο,σύμφωνα με τους Times, όταν έφτασε στο Μαϊάμι δεν του επετράπη η είσοδος στις Ηνωμένες Πολιτείες και υποχρεώθηκε να επιστρέψει στην Τουρκία, παρότι ταξίδευε με διπλωματικό διαβατήριο.

Η υπόθεση αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς η Σομαλία βρίσκεται μεταξύ των χωρών που αντιμετωπίζουν περιορισμούς εισόδου βάσει της μεταναστευτικής πολιτικής της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ. Παρά ταύτα, ο Αρτάν είχε φροντίσει να εξασφαλίσει όλα τα απαραίτητα ταξιδιωτικά έγγραφα.

{https://x.com/Chrisdarlingz/status/2064058318918754805}

«Ο Ομάρ Αρτάν συγκαταλέγεται στους πλέον καταξιωμένους διαιτητές της Αφρικής και αξίζει τη στήριξη ολόκληρης της ποδοσφαιρικής κοινότητας», δήλωσε στο γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων AFP ο Σίισε Άντεν Άμπσιρ, ανώτερος σύμβουλος του Υπουργείου Νεολαίας και Αθλητισμού της Σομαλίας και πρώην αρχηγός της εθνικής ομάδας.

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Όπως ανέφερε ο ίδιος, ο Αρτάν διέθετε κανονικά έγκυρη αμερικανική βίζα, ωστόσο αναγκάστηκε να επιστρέψει στην Κωνσταντινούπολη χωρίς να του επιτραπεί η είσοδος στις ΗΠΑ.

«Η άρνηση εισόδου του στις Ηνωμένες Πολιτείες και ο αποκλεισμός του από τη διαιτησία των προγραμματισμένων αγώνων δεν τον πλήττουν μόνο σε προσωπικό επίπεδο, αλλά υπονομεύουν επίσης τη δέσμευση του ποδοσφαίρου στις αρχές της δικαιοσύνης, της αξιοκρατίας και του ευ αγωνίζεσθαι», πρόσθεσε ο Άμπσιρ, σχολιάζοντας το περιστατικό.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Ομάρ Αρτάν είχε τιμηθεί πρόσφατα από την Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Αφρικής (CAF), η οποία τον είχε αναδείξει κορυφαίο Αφρικανό διαιτητή για το 2025.