Δρακόντεια τα μέτρα ασφαλείας στην Ατλάντα ενόψει του δεύτερου ημιτελικού του Μουντιάλ 2026.

Επεισόδια σημειώθηκαν τα ξημερώματα της Τετάρτης (14/07, ώρα Ελλάδος) στην Ατλάντα των ΗΠΑ, όταν οπαδοί της Αργεντινής συγκρούστηκαν μεταξύ τους, λίγες ώρες πριν από τον μεγάλο ημιτελικό του Μουντιάλ 2026 απέναντι στην Αγγλία.

Οι οπαδοί είχαν συγκεντρωθεί για την παραδοσιακή «γιορτή της σημαίας», μια μεγάλη συνάντηση που οργανώθηκε για να εκφράσουν τη στήριξή τους στην εθνική ομάδα. Ωστόσο, η ατμόσφαιρα άλλαξε γρήγορα, όταν ξέσπασαν επεισόδια ανάμεσα σε οργανωμένους οπαδούς της Σαν Λορέντσο και της Ουρακάν.

{https://x.com/CultureStacked/status/2077386720929042677}

Βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν αντικείμενα, όπως γυάλινα μπουκάλια, κάδοι απορριμμάτων, τραπέζια και παγκάκια, να εκτοξεύονται κατά τη διάρκεια της συμπλοκής.

{https://x.com/TotalFootball/status/2077404437820342455}

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Η αστυνομία της Ατλάντα επενέβη άμεσα, προχωρόντας σε συλλήψεις. Σε σχετικό οπτικό υλικό διακρίνεται ένας άνδρας να ακινητοποιείται από αστυνομικούς και να απομακρύνεται με χειροπέδες.

{https://x.com/TheSaviour/status/2077403799560339906}

Σύμφωνα με την Telegraph, στα επεισόδια ενεπλάκησαν μέλη των χούλιγκαν La Butteler της Σαν Λορέντσο και Plaza José C. Paz της Ουρακάν, δύο ιστορικών αντιπάλων του Μπουένος Άιρες. Τα επεισόδια προκάλεσαν αντιδράσεις από άλλους Αργεντινούς φιλάθλους, οι οποίοι κάλεσαν σε ενότητα ενόψει του κρίσιμου αγώνα με την Αγγλία.

{https://x.com/TeleFootball/status/2077314734546616370}

Δρακόντεια μέτρα ασφαλείας ενόψει του ημιτελικού

Η αναμέτρηση έχει χαρακτηριστεί από τις αρχές της Ατλάντα ως υψηλού κινδύνου, λόγω της ιστορικής αντιπαλότητας ανάμεσα στην Αγγλία και την Αργεντινή. Παρ' όλα αυτά, μέχρι στιγμής οι φίλαθλοι των δύο χωρών δεν έχουν έρθει σε επαφή.

Παρότι το Mercedes-Benz Stadium διαθέτει χωρητικότητα περίπου 68.000 θεατών, εκτιμάται ότι στην Ατλάντα βρίσκονται περίπου 100.000 φίλαθλοι των δύο χωρών, εκ των οποίων οι 70.000 είναι Αργεντίνοι.

Η μαζική παρουσία των Αργεντινών ήταν εμφανής στους δρόμους της πόλης, οι οποίοι γέμισαν με σημαίες και τα χρώματα της «αλμπισελέστε», δημιουργώντας γιορτινή ατμόσφαιρα πριν από τα επεισόδια.

{https://x.com/PolymarketSport/status/2077399839118172423}

Τις τελευταίες ώρες κυκλοφόρησαν επίσης βίντεο που δείχνουν Άγγλους και Αργεντινούς φιλάθλους να τραγουδούν και να διασκεδάζουν μαζί σε διάφορα σημεία της πόλης, γεγονός που δείχνει ότι οι εντάσεις περιορίστηκαν μετά τα αρχικά επεισόδια.

Μεγάλος αριθμός Άγγλων οπαδών συγκεντρώθηκε στο μπαρ The Irish Exit στο Olympic Park, όπου τραγούδησαν το «Wonderwall», τραγούδι που έχει γίνει ανεπίσημος ύμνος των «Τριών Λιονταριών» στη φετινή διοργάνωση.

Σε άλλο σημείο της πόλης, ένας φίλαθλος της Αργεντινής εμφανίστηκε κρατώντας ένα γιγαντιαίο ομοίωμα του Λιονέλ Μέσι, επιχειρώντας να πειράξει τους Άγγλους οπαδούς. Εκείνοι απάντησαν τραγουδώντας το «Hey Jude», σε αναφορά στον Τζουντ Μπέλινγχαμ, έναν από τους πρωταγωνιστές της Αγγλίας στη διοργάνωση.

Δεν έλειψαν πάντως και συνθήματα με πολιτικές αναφορές, καθώς ομάδα Άγγλων φιλάθλων τραγούδησε παραλλαγή γνωστού ποδοσφαιρικού συνθήματος, κάνοντας αναφορά στα νησιά Φόκλαντ, μια ιστορικά «ευαίσθητη» υπόθεση στις σχέσεις των δύο χωρών.