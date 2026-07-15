Αγγλία – Αργεντινή απόψε στον δεύτερο ημιτελικό του Μουντιάλ 2026. Η Ισπανία που επικράτησε χθες της Γαλλίας περιμένει αντίπαλο στον τελικό, με τους απανταχού ποδοσφαιρόφιλους να περιμένουν τη σπουδαία αναμέτρηση.

Αγγλία – Αργεντινή: Ώρα και μετάδοση

Η σέντρα του ματς έχει οριστεί για τις 22:00 με τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ 1.

Μικρός Τελικός

19/07 00:00 (Μαϊάμι)

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Μεγάλος Τελικός

19/07 22:00 (Νιου Τζέρσεϊ)

Πέρασε στον τελικό η Ισπανία

Η Ισπανία έγινε η πρώτη ομάδα που εξασφάλισε την παρουσία της στον τελικό του Μουντιάλ 2026, επικρατώντας της Γαλλίας με 2-0 σε έναν ημιτελικό όπου είχε τον έλεγχο της αναμέτρησης από την αρχή μέχρι το τέλος.

Η «Ρόχα» παρουσιάστηκε πιο οργανωμένη, πιο αποτελεσματική και με μεγαλύτερη συνοχή στο παιχνίδι της, αφήνοντας τη Γαλλία μακριά από τον καλό της εαυτό. Οι «τρικολόρ» δεν κατάφεραν να βρουν λύσεις απέναντι στην άμυνα της Ισπανίας, η οποία συνεχίζει την πορεία της στη διοργάνωση έχοντας δεχθεί μόλις ένα γκολ.

Το πρώτο διάστημα του αγώνα κύλησε χωρίς σημαντικές ευκαιρίες, μέχρι το 20ό λεπτό, όταν η Ισπανία κέρδισε πέναλτι.

Ο Ντίνιε προσπάθησε να απομακρύνει την μπάλα μέσα στην περιοχή, όμως η παρέμβασή του είχε ως αποτέλεσμα να βρει τον Λαμίν Γιαμάλ, ο οποίος ανατράπηκε. Ο διαιτητής έδειξε την άσπρη βούλα και ο Μικέλ Ογιαρθάμπαλ ανέλαβε την εκτέλεση.

{https://exchange.glomex.com/video/v-djyllyc13kpd?integrationId=40599y14juihe6ly}