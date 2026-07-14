Αν η Αργεντινή κατακτήσει το Μουντιάλ 2026, θα είναι η γηραιότερη που παίρνει το τρόπαιο.

Το Μουντιάλ 2026 κορυφώνεται και μέχρι την ώρα της δράσης τα στατιστικά είναι πάντα ένας καλός τρόπος να… ξεχαστεί κανείς. Ή να επιχειρήσει προβλέψεις.

Σε αυτό το πλαίσιο, το ΒΒC έριξε μια «ματιά» στον μέσο όρο ηλικίας των παγκόσμιων πρωταθλητών, βάζοντας στο «μικροσκόπιο» και τις τέσσερις ομάδες που διεκδικούν ακόμα το τρόπαιο: Ισπανία, Γαλλία, Αργεντινή και Αγγλία.

Από τις 22 ομάδες που έχουν κατακτήσει Μουντιάλ, οι 19 είχαν μέσο όρο ηλικίας από 26 έως 28 χρόνια. Αυτά είναι… καλά νέα για την Αγγλία, τη Γαλλία και την Ισπανία, αφού ο μέσος όρος των βασικών παικτών τους στο Μουντιάλ 2026 «πληρούν» αυτή την «προϋπόθεση». Ο μέσος όρος των βασικών παικτών των παγκόσμιων πρωταθλητών του παρελθόντος είναι 27 χρόνια και 57 ημέρες.

Μουντιάλ 2026: Αργεντινή, η γηραιότερη

Αν η Αργεντινή κατακτήσει το Μουντιάλ 2026, θα είναι μία από τις γηραιότερες ομάδες που αναδεικνύεται παγκόσμια πρωταθλήτρια. Ο μέσος όρος της βασικής 11άδας της απέναντι στην Ελβετία ήταν 30,5 χρόνια, ενώ η ομάδα είχε πέντε παίκτες άνω των 32 ετών. Ο 39χρονος Λιονέλ Μέσι ήταν ένας από αυτούς.

Σε όλο το Μουντιάλ 2026, ο μέσος όρος ηλικίας της βασικής 11άδας της Αργεντινής ήταν 29 έτη και 302 ημέρες, αλλά στα δύο τελευταία ματς ήταν πάνω από 30 χρόνια.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Μόνο μία ομάδα έχει κατακτήσει το Μουντιάλ με μέσο όρο ηλικίας 29 ετών και πάνω. Ήταν η Βραζιλία του 1962, που η βασική εντεκάδα της σε όλο το τουρνουά είχε μέσο όρο ηλικίας 30 χρόνια και 204 ημέρες.

Επίσης, δύο χώρες έχουν αναδειχθεί παγκόσμιες πρωταθλήτριες με μέσο όρο 11άδας στο τουρνουά κάτω των 26 ετών: η Αργεντινή του 1978 (25 χρόνια και 195 ημέρες) και η Γαλλία του 2018 (25 χρόνια και 326 ημέρες).

Μουντιάλ 2026: Η ώρα των ημιτελικών

Η ώρα των ημιτελικών του Μουντιάλ 2026 έφτασε και απόψε γίνεται η αρχή. Στις 22:00 (ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ) η Γαλλία αντιμετωπίζει την Ισπανία, με τους «τρικολόρ» να θέλουν να πάρουν «εκδίκηση» για τον χαμένο ημιτελικό στο Euro 2024.

Αύριο, Τετάρτη, η Αγγλία αντιμετωπίζει την Αργεντινή (22:00, ΕΡΤ1), σε ένα ματς που ξυπνάει μνήμες από τον προημιτελικό του Μουντιάλ 1986 και το ιστορικό «χέρι του Θεού», του Ντιέγκο Μαραντόνα.