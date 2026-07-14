Γαλλία και Ισπανία διασταυρώνουν απόψε τα ξίφη τους για ένα εισιτήριο στον τελικό του Μουντιάλ 2026, σε μία αναμέτρηση που αναμένεται να κρατήσει αμείωτο το ενδιαφέρον.
Η Γαλλία των Ολίσε, Εμπαπέ και Ντεμπελέ έχει το απόλυτο στη διοργάνωση. 6 νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια. Η ομάδα του Ντιντιέρ Ντεσάμπς έφτασε στα ημιτελικά αποκλείοντας στα νοκ άουτ τη Σουηδία (3-0), την Παραγουάη (1-0) και το Μαρόκο (2-0). Απέναντι της θα βρει τους «Ρόχα», με τους «τρικολόρ» να θέλουν να πάρουν «εκδίκηση» για τον χαμένο ημιτελικό στο Euro του 2024.
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Από την άλλη, η Ισπανία ξεκίνησε την πορεία της στη διοργάνωση με ισοπαλία-σοκ από το Πράσινο Ακρωτήριο στην πρεμιέρα και με 2 νίκες απέναντι σε Ουρουγουάη και Σαουδική Αραβία πέρασε στα νοκ άουτ. Χωρίς να έχει πιάσει τη μέγιστη απόδοση στη φάση των 32 πέρασε με άνεση την Αυστρία (3-0). Στη φάση των «16» απέκλεισε την Πορτογαλία με γκολ του Μερίνο στις καθυστερήσεις και στα προημιτελικά πάλι με τον ίδιο παίκτη στο φινάλε πήρε την πρόκριση στα ημιτελικά.
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Η σέντρα της αναμέτρησης είναι προγραμματισμένη στις 22:00 και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ.