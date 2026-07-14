Η ώρα του πρώτου ημιτελικού του Μουντιάλ 2026 έφτασε!

Γαλλία και Ισπανία διασταυρώνουν απόψε τα ξίφη τους για ένα εισιτήριο στον τελικό του Μουντιάλ 2026, σε μία αναμέτρηση που αναμένεται να κρατήσει αμείωτο το ενδιαφέρον.

Η Γαλλία των Ολίσε, Εμπαπέ και Ντεμπελέ έχει το απόλυτο στη διοργάνωση. 6 νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια. Η ομάδα του Ντιντιέρ Ντεσάμπς έφτασε στα ημιτελικά αποκλείοντας στα νοκ άουτ τη Σουηδία (3-0), την Παραγουάη (1-0) και το Μαρόκο (2-0). Απέναντι της θα βρει τους «Ρόχα», με τους «τρικολόρ» να θέλουν να πάρουν «εκδίκηση» για τον χαμένο ημιτελικό στο Euro του 2024.

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Από την άλλη, η Ισπανία ξεκίνησε την πορεία της στη διοργάνωση με ισοπαλία-σοκ από το Πράσινο Ακρωτήριο στην πρεμιέρα και με 2 νίκες απέναντι σε Ουρουγουάη και Σαουδική Αραβία πέρασε στα νοκ άουτ. Χωρίς να έχει πιάσει τη μέγιστη απόδοση στη φάση των 32 πέρασε με άνεση την Αυστρία (3-0). Στη φάση των «16» απέκλεισε την Πορτογαλία με γκολ του Μερίνο στις καθυστερήσεις και στα προημιτελικά πάλι με τον ίδιο παίκτη στο φινάλε πήρε την πρόκριση στα ημιτελικά.

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Η σέντρα της αναμέτρησης είναι προγραμματισμένη στις 22:00 και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ.