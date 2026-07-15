Το φετινό καλοκαίρι, η ΑΑΔΕ ενισχύει τους επιτόπιους ελέγχους, επιχειρώντας να περιορίσει τον αδήλωτο τζίρο και τη φοροδιαφυγή.

Σε εντατικοποίηση των αιφνιδιαστικών ελέγχων προχωρά η ΑΑΔΕ, στρέφοντας το ενδιαφέρον της στις περιοχές όπου καταγράφονται οι ισχυρότερες ενδείξεις φοροδιαφυγής. Με την οικονομική δραστηριότητα να κορυφώνεται κατά τη θερινή περίοδο, εκατοντάδες ελεγκτές αναμένεται να βρεθούν στο πεδίο, πραγματοποιώντας επιτόπιους ελέγχους σε τουριστικούς προορισμούς και μεγάλα αστικά κέντρα.

Στην κορυφή της λίστας βρίσκονται περιοχές της Πελοποννήσου, με την Κορινθία και την Αρκαδία να εμφανίζουν αυξημένες ενδείξεις παραβατικότητας. Ακολουθούν η Εύβοια, η Ηλεία, η Αχαΐα, τα Χανιά, το Λασίθι, η Λακωνία και η Αιτωλοακαρνανία. Αυξημένη επιτήρηση προβλέπεται επίσης σε περιοχές της Αττικής και της Βοιωτίας, καθώς και σε δημοφιλείς προορισμούς των Κυκλάδων και της Δωδεκανήσου. Στο στόχαστρο βρίσκονται, μεταξύ άλλων, η Πάρος, η Μύκονος, η Σαντορίνη, η Ρόδος και η Κως.

Οι έλεγχοι θα επικεντρωθούν κυρίως σε επιχειρήσεις που συνδέονται με τον τουρισμό, όπως εστιατόρια, καφέ, ξενοδοχεία και τουριστικά καταλύματα, αλλά και σε επιχειρήσεις εκμίσθωσης ομπρελών στις παραλίες. Στο μικροσκόπιο μπαίνουν επίσης κομμωτήρια και κέντρα αισθητικής, με τους ελεγκτές να αναζητούν περιπτώσεις μη έκδοσης αποδείξεων, αδήλωτων POS και παραβάσεων στη διαβίβαση των συναλλαγών.

Ταξί και POS

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στη χρήση POS του εξωτερικού που δεν έχουν δηλωθεί ή δεν διαβιβάζουν τις συναλλαγές στο myDATA, με αποτέλεσμα εισπράξεις να παραμένουν «αόρατες» για τη φορολογική διοίκηση. Σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν ήδη εντοπιστεί χιλιάδες αδήλωτα τερματικά συνδεδεμένα με παρόχους του εξωτερικού. Η χρήση τους δεν είναι παράνομη, εφόσον έχουν δηλωθεί στο Μητρώο POS και οι συναλλαγές διαβιβάζονται κανονικά.

Στο στόχαστρο μπαίνει και ο κλάδος των ταξί, με ελέγχους για μη έκδοση αποδείξεων, απενεργοποιημένα POS και μη χρήση ταξιμέτρου.

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Οι κυρώσεις παραμένουν αυστηρές. Για μη εγκατάσταση ή χρήση POS προβλέπεται πρόστιμο 1.500 ευρώ, ενώ για μη διασύνδεση με τις ταμειακές μηχανές τα πρόστιμα φτάνουν τις 10.000 ευρώ για επιχειρήσεις με απλογραφικά βιβλία και τις 20.000 ευρώ για όσες τηρούν διπλογραφικά. Το φετινό καλοκαίρι, η ΑΑΔΕ ενισχύει τους επιτόπιους ελέγχους, επιχειρώντας να περιορίσει τον αδήλωτο τζίρο και τη φοροδιαφυγή.