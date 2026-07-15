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Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα κατανομής μαθητών στα Γενικά Λύκεια.

Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα κατανομής των μαθητών και μαθητριών στις σχολικές μονάδες των Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ) για το σχολικό έτος 2026-2027, σηματοδοτώντας την ολοκλήρωση ενός ακόμη σημαντικού σταδίου της διαδικασίας των ηλεκτρονικών εγγραφών.

Οι μαθητές μπορούν πλέον να ενημερωθούν για το σχολείο στο οποίο έχουν κατανεμηθεί μέσω της πλατφόρμας e-Εγγραφές, χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς τους κωδικούς TaxisNet.

Οι προθεσμίες για την υποβολή δικαιολογητικών

Για τους μαθητές των Γενικών Λυκείων, η ηλεκτρονική υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών είναι διαθέσιμη από τις 15 Ιουλίου 2026 και θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι την έναρξη των μαθημάτων.

Παράλληλα, ειδικές προθεσμίες ισχύουν για ορισμένες κατηγορίες μαθητών.

Συγκεκριμένα, από τις 15 έως και τις 21 Ιουλίου μπορούν να υποβάλουν δικαιολογητικά:

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μαθητές που προέρχονται από ξένα σχολεία του εξωτερικού,

μαθητές από ελληνικά σχολεία του εξωτερικού,

μαθητές Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ),

μαθητές που είχαν υποβάλει αίτηση με ελλιπή δικαιολογητικά,

μαθητές των οποίων το τελευταίο έτος φοίτησης ήταν πριν από το σχολικό έτος 2013-2014.

Για να πληροφορηθείτε την ημέρα εφημερίας του σχολείου που σας ενδιαφέρει, πατήστε εδώ και αναζητήστε τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΔΕ) στην οποία ανήκει.

Θα υπάρξει Β΄ φάση υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων (κατ’ εξαίρεση εγγραφές) τον Σεπτέμβριο, πριν την έναρξη των μαθημάτων.