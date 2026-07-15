Ιδιαίτερα ισχυρή ήταν η πορεία των φόρων τον Ιούνιο, όταν οι εισπράξεις έφθασαν τα 5,888 δισ. ευρώ, ξεπερνώντας τον μηνιαίο στόχο κατά 508 εκατ. ευρώ ή 9,4%.

Θετική εικόνα παρουσιάζει η εκτέλεση του κρατικού προϋπολογισμού στο πρώτο εξάμηνο του 2026, με το πρωτογενές πλεόνασμα να διαμορφώνεται σημαντικά υψηλότερα από τον στόχο και τα φορολογικά έσοδα να κινούνται επίσης πάνω από τις προβλέψεις.

Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία για την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου, το πρωτογενές αποτέλεσμα σε τροποποιημένη ταμειακή βάση ανήλθε σε πλεόνασμα 4,48 δισ. ευρώ, έναντι στόχου για 1,953 δισ. ευρώ. Η επίδοση είναι οριακά χαμηλότερη από το πρωτογενές πλεόνασμα των 4,519 δισ. ευρώ που είχε καταγραφεί το αντίστοιχο διάστημα του 2025. Την ίδια ώρα, το συνολικό ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού εμφάνισε έλλειμμα 941 εκατ. ευρώ, αισθητά μικρότερο από τον στόχο για έλλειμμα 3,136 δισ. ευρώ.

Ωστόσο, η υπέρβαση του πρωτογενούς πλεονάσματος δεν αποτυπώνει στο σύνολό της μόνιμη δημοσιονομική υπεραπόδοση. Μετά την εξαίρεση ετεροχρονισμών πληρωμών για εξοπλιστικά προγράμματα, το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και μεταβιβάσεις προς φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, καθώς και εσόδου από την παραχώρηση άδειας καζίνο στο Ελληνικό, η υπέρβαση έναντι του στόχου περιορίζεται στα 159 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, τα στοιχεία αφορούν την Κεντρική Διοίκηση και το ταμειακό πρωτογενές αποτέλεσμα, το οποίο διαφέρει από το αποτέλεσμα της Γενικής Κυβέρνησης σε δημοσιονομικούς όρους.

Φορολογικές εισπράξεις

Θετική παραμένει η εικόνα στο μέτωπο των φορολογικών εισπράξεων. Τα έσοδα από φόρους ανήλθαν στο εξάμηνο σε 33,919 δισ. ευρώ. Στο ποσό περιλαμβάνονται 306 εκατ. ευρώ που συνδέονται με τη Σύμβαση Παραχώρησης της Εγνατίας Οδού και 135 εκατ. ευρώ από τη δεύτερη δόση του τιμήματος για την παραχώρηση άδειας λειτουργίας καζίνο στο Ελληνικό. Εάν εξαιρεθούν αυτά τα ποσά, τα φορολογικά έσοδα διαμορφώνονται σε 33,478 δισ. ευρώ, υπερβαίνοντας τον στόχο κατά 679 εκατ. ευρώ ή 2,1%.

Τα καθαρά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού έφθασαν συνολικά τα 35,995 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 1,063 δισ. ευρώ έναντι του στόχου. Εξαιρουμένων των χρονικών διαφορών που σχετίζονται με εισπράξεις από το Ταμείο Ανάκαμψης, η υπέρβαση των καθαρών εσόδων διευρύνεται στα 1,437 δισ. ευρώ.

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Ιδιαίτερα ισχυρή ήταν η πορεία των φόρων τον Ιούνιο, όταν οι εισπράξεις έφθασαν τα 5,888 δισ. ευρώ, ξεπερνώντας τον μηνιαίο στόχο κατά 508 εκατ. ευρώ ή 9,4%.