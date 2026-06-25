Το ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού εμφάνισε πλεόνασμα 103 εκατ. ευρώ, έναντι στόχου για έλλειμμα 2,176 δισ. ευρώ, ενώ την αντίστοιχη περίοδο του 2025 είχε καταγραφεί πλεόνασμα 1,875 δισ. ευρώ.

Πρωτογενές πλεόνασμα ύψους 3,65 δισ. ευρώ κατέγραψε ο κρατικός προϋπολογισμός την περίοδο Ιανουαρίου - Μαΐου 2026, υπερβαίνοντας σημαντικά τον στόχο για πλεόνασμα 1,243 δισ. ευρώ, σύμφωνα με τα οριστικά στοιχεία του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Παράλληλα, τα φορολογικά έσοδα κινήθηκαν πάνω από τις προβλέψεις, με αιχμή τις εισπράξεις από τον ΦΠΑ.

Ειδικότερα, το πρωτογενές αποτέλεσμα σε τροποποιημένη ταμειακή βάση διαμορφώθηκε στα 3,65 δισ. ευρώ, έναντι 5,343 δισ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2025. Το υπουργείο επισημαίνει ότι, μετά την αφαίρεση ποσών που αφορούν ετεροχρονισμό πληρωμών, πρόωρες εισροές από το Ταμείο Ανάκαμψης και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, καθώς και τη δεύτερη δόση του τιμήματος για την άδεια καζίνο στο Ελληνικό, η πραγματική υπέρβαση του πρωτογενούς αποτελέσματος έναντι του στόχου διαμορφώνεται στα 246 εκατ. ευρώ.

Το ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού εμφάνισε πλεόνασμα 103 εκατ. ευρώ, έναντι στόχου για έλλειμμα 2,176 δισ. ευρώ, ενώ την αντίστοιχη περίοδο του 2025 είχε καταγραφεί πλεόνασμα 1,875 δισ. ευρώ.

Τα καθαρά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν στα 30,216 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 2,528 δισ. ευρώ έναντι του στόχου. Η υπεραπόδοση αποδίδεται κυρίως στην πρόωρη είσπραξη της έβδομης δόσης από το Ταμείο Ανάκαμψης, ύψους 884 εκατ. ευρώ, καθώς και στα αυξημένα έσοδα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων κατά 574 εκατ. ευρώ.

Ισχυρή η επίδοση του ΦΠΑ

Τα συνολικά φορολογικά έσοδα διαμορφώθηκαν στα 28,031 δισ. ευρώ. Εξαιρουμένων των έκτακτων εσόδων από τη σύμβαση παραχώρησης της Εγνατίας Οδού και της δεύτερης δόσης του τιμήματος για την άδεια καζίνο στο Ελληνικό, ανήλθαν σε 27,59 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 171 εκατ. ευρώ ή 0,6% σε σχέση με τον στόχο.

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Ιδιαίτερα ισχυρή ήταν η επίδοση του ΦΠΑ, με έσοδα 12,34 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 650 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου. Ακόμη και χωρίς την επίδραση της παραχώρησης της Εγνατίας Οδού, τα έσοδα από ΦΠΑ ήταν υψηλότερα κατά 344 εκατ. ευρώ. Αντίθετα, οι εισπράξεις από τους Ειδικούς Φόρους Κατανάλωσης υπολείπονται του στόχου κατά 224 εκατ. ευρώ, ενώ τα έσοδα από τους φόρους ακίνητης περιουσίας ήταν αυξημένα κατά 31 εκατ. ευρώ. Οι φόροι εισοδήματος διαμορφώθηκαν στα 8,849 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας οριακή υπέρβαση κατά 7 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

Στο σκέλος των δαπανών, οι συνολικές πληρωμές του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν στα 30,112 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 250 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου και κατά 3,019 δισ. ευρώ σε σχέση με το αντίστοιχο πεντάμηνο του 2025. Οι επενδυτικές δαπάνες διαμορφώθηκαν στα 4,185 δισ. ευρώ, υπολειπόμενες του στόχου κατά 473 εκατ. ευρώ, αλλά αυξημένες κατά 456 εκατ. ευρώ σε ετήσια βάση.

