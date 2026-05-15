Τα πρωτογενή πλεονάσματα του κρατικού προϋπολογισμού διατηρούνται σε υψηλά επίπεδα και κατά το πρώτο τετράμηνο του 2026, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού που δημοσιοποίησε το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Ειδικότερα, το πρωτογενές αποτέλεσμα σε τροποποιημένη ταμειακή βάση διαμορφώθηκε σε πλεόνασμα 5,175 δισ. ευρώ την περίοδο Ιανουαρίου – Απριλίου 2026, υπερβαίνοντας σημαντικά τον στόχο για πλεόνασμα 2,298 δισ. ευρώ. Παράλληλα, το συνολικό ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού κατέγραψε πλεόνασμα 1,878 δισ. ευρώ, όταν ο στόχος προέβλεπε έλλειμμα 909 εκατ. ευρώ. Το αντίστοιχο διάστημα του 2025 το πλεόνασμα είχε διαμορφωθεί σε 1,850 δισ. ευρώ.

Ωστόσο, το υπουργείο επισημαίνει ότι σημαντικό μέρος της υπέρβασης οφείλεται σε χρονικές μετατοπίσεις πληρωμών και εσόδων. Εξαιρώντας ειδικούς παράγοντες, όπως πρόωρες εισροές από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ), μεταθέσεις επενδυτικών δαπανών και κεφαλαιακών μεταβιβάσεων, η πραγματική υπέρβαση έναντι των στόχων περιορίζεται στα 358 εκατ. ευρώ.

Καθοριστική συμβολή στα αυξημένα έσοδα είχε η είσπραξη της έβδομης δόσης από το ΤΑΑ, ύψους 884 εκατ. ευρώ, η οποία είχε αρχικά προγραμματιστεί για τον Ιούνιο του 2026 αλλά εισπράχθηκε στις 23 Απριλίου. Παράλληλα, αυξημένα κατά 461 εκατ. ευρώ εμφανίζονται και τα έσοδα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ).

Συνολικά, τα καθαρά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 25,165 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 2,1 δισ. ευρώ έναντι του στόχου. Τα φορολογικά έσοδα διαμορφώθηκαν σε 22,743 δισ. ευρώ και ενισχύθηκαν μεταξύ άλλων από ποσό 306 εκατ. ευρώ που συνδέεται με τη σύμβαση παραχώρησης της Εγνατίας Οδού, καθώς και από 135 εκατ. ευρώ που αφορούν τη δεύτερη δόση του τιμήματος για την άδεια καζίνο στο Ελληνικό. Εάν αφαιρεθούν τα συγκεκριμένα ποσά, τα φορολογικά έσοδα εμφανίζονται οριακά μειωμένα κατά 39 εκατ. ευρώ ή 0,2% έναντι του στόχου.

Στο μέτωπο των δαπανών, οι πληρωμές του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 23,287 δισ. ευρώ, χαμηλότερα κατά 686 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον στόχο, αν και αυξημένες κατά 2,078 δισ. ευρώ σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025. Οι επενδυτικές δαπάνες διαμορφώθηκαν σε 2,938 δισ. ευρώ, καταγράφοντας υστέρηση 593 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

Μεταξύ των σημαντικότερων κρατικών μεταβιβάσεων περιλαμβάνονται η επιχορήγηση 825 εκατ. ευρώ προς τον ΕΟΠΥΥ, 869 εκατ. ευρώ προς τον ΟΠΕΚΑ και 424 εκατ. ευρώ προς την ΕΚΑΠΥ για προμήθειες φαρμάκων και υπηρεσιών υγείας.