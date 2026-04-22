Πρωτογενές πλεόνασμα4,9% του ΑΕΠ ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ για το 2025, το οποίο μεταφράζεται σε ποσό 12,13 δισ. ευρώ, επιβεβαιώνοντας τη σημαντική βελτίωση των δημοσιονομικών επιδόσεων της χώρας σε σχέση με τα προηγούμενα έτη. Τα στοιχεία περιλαμβάνονται στην πρώτη κοινοποίηση της Διαδικασίας Υπερβολικού Ελλείμματος για το 2026 και αποτυπώνουν μια εικόνα δημοσιονομικής σταθεροποίησης, με ενίσχυση των εσόδων και συγκράτηση των δαπανών ως ποσοστό του ΑΕΠ.

Σύμφωνα με τα επίσημα δεδομένα, το συνολικό αποτέλεσμα της Γενικής Κυβέρνησης για το 2025 διαμορφώθηκε σε πλεόνασμα 4,29 δισ. ευρώ, που αντιστοιχεί στο 1,7% του ΑΕΠ, έναντι πλεονάσματος 1,3% το 2024 και ελλειμμάτων τα προηγούμενα χρόνια. Η εξέλιξη αυτή καταδεικνύει τη σαφή δημοσιονομική προσαρμογή που έχει επιτευχθεί από το 2022 έως σήμερα, με τη σταδιακή μετάβαση από αρνητικά ισοζύγια σε θετικά αποτελέσματα.

Το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν συνέχισε την ανοδική του πορεία, φτάνοντας τα 248,35 δισ. ευρώ το 2025, από 236,7 δισ. ευρώ το 2024 και 224,6 δισ. ευρώ το 2023, γεγονός που συνέβαλε καθοριστικά στη βελτίωση των σχετικών δεικτών. Παράλληλα, τα έσοδα της Γενικής Κυβέρνησης ανήλθαν στα 124,16 δισ. ευρώ, αντιστοιχώντας στο 50% του ΑΕΠ, ενώ οι δαπάνες διαμορφώθηκαν στα 119,87 δισ. ευρώ ή 48,27% του ΑΕΠ, διατηρώντας μια ισορροπία που επέτρεψε την επίτευξη πλεονασματικού αποτελέσματος.

Ιδιαίτερη σημασία έχει η πορεία του δημόσιου χρέους, το οποίο παρουσίασε περαιτέρω αποκλιμάκωση ως ποσοστό του ΑΕΠ. Συγκεκριμένα, το χρέος της Γενικής Κυβέρνησης ανήλθε σε 362,9 δισ. ευρώ στο τέλος του 2025, αντιστοιχώντας στο 146,1% του ΑΕΠ, έναντι 154,2% το 2024 και 164,3% το 2023. Η μείωση αυτή αποδίδεται τόσο στην αύξηση του ονομαστικού ΑΕΠ όσο και στη συγκράτηση του απόλυτου ύψους του χρέους, το οποίο εμφανίζει σταδιακή πτωτική τάση από το 2022.

Σε επίπεδο επιμέρους τομέων της Γενικής Κυβέρνησης, η Κεντρική Κυβέρνηση κατέγραψε πλεόνασμα 2,3 δισ. ευρώ το 2025, ενώ θετική ήταν και η συμβολή των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης με πλεόνασμα 1,75 δισ. ευρώ. Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης εμφάνισαν επίσης μικρό πλεόνασμα, γεγονός που συνέβαλε στη συνολική βελτίωση του δημοσιονομικού αποτελέσματος.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ωστόσο, η επίπτωση της κρατικής υποστήριξης προς τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα εξακολουθεί να επιβαρύνει τα δημοσιονομικά μεγέθη. Για το 2025, η σχετική επίδραση εκτιμάται σε περίπου -667 εκατ. ευρώ, υποδηλώνοντας ότι οι σχετικές δαπάνες παραμένουν υψηλότερες από τα αντίστοιχα έσοδα, αν και μειωμένες σε σχέση με τα προηγούμενα έτη.

Τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ επιβεβαιώνουν, τέλος, ότι η βελτίωση των δημοσιονομικών μεγεθών συνοδεύεται από αυξημένες επενδύσεις, με τον ακαθάριστο σχηματισμό παγίου κεφαλαίου να ανέρχεται σε 11,85 δισ. ευρώ το 2025, έναντι 10,06 δισ. ευρώ το 2024. Την ίδια στιγμή, οι δαπάνες για τόκους διαμορφώθηκαν στα 7,84 δισ. ευρώ, υπογραμμίζοντας τη συνεχιζόμενη ανάγκη διαχείρισης του κόστους εξυπηρέτησης του χρέους.