Υλοποίησε τρεις ξεχωριστές πρωτοβουλίες με επίκεντρο τα παιδιά και την οικογένεια.

Με σταθερή προσήλωση στη στήριξη των παιδιών και της σύγχρονης οικογένειας, η εταιρεία «το Μάννα» Τσατσαρωνάκη συνεχίζει να αναπτύσσει πρωτοβουλίες Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης με ουσιαστικό κοινωνικό αποτύπωμα. Μέσα από δράσεις ενημέρωσης γύρω από τη σωστή διατροφή, συνεργασίες με ειδικούς, αλλά και συμμετοχή σε κοινωνικές διοργανώσεις με σκοπό τη στήριξη παιδιών και οικογενειών, η εταιρεία ενισχύει έμπρακτα τη φιλοσοφία της που βασίζεται στη φροντίδα, την προσφορά και την υπεύθυνη στάση απέναντι στις ανάγκες της κοινωνίας.

Στο πλαίσιο αυτό, κατά τη διάρκεια του Μαΐου, «το Μάννα» υλοποίησε τρεις ξεχωριστές πρωτοβουλίες με επίκεντρο τα παιδιά και την οικογένεια: εκπαιδευτικά σεμινάρια διατροφής για μαθητές Δημοτικού, τη στήριξη μιας νέας σειράς ενημέρωσης για τη σχέση των εφήβων με το φαγητό και τη συμμετοχή σε εκδήλωση με σκοπό την ενίσχυση του Παιδικού Χωριού SOS στο Φίλυρο.

Ξεχωριστή θέση ανάμεσα στις πρωτοβουλίες αυτές είχε η δράση «Αποστολή: Διατροφή | Μαθαίνω να τρέφομαι σωστά!», η οποία υλοποιήθηκε στα Εκπαιδευτήρια Λαμπίρη και στο δημόσιο σχολείο της Αντίπαρου, με τη συμμετοχή του κλινικού διατροφολόγου Μάνου Δημητρούλη και της ομάδας του. Μέσα από διαδραστικά σεμινάρια, περισσότεροι από 500 μαθητές είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν βασικές αρχές ισορροπημένης διατροφής και τη σημασία των καθημερινών υγιεινών επιλογών με τρόπο ευχάριστο και κατανοητό για την ηλικία τους. Η πρωτοβουλία, που ξεκίνησε την προηγούμενη χρονιά από σχολεία της Κρήτης, συνεχίζεται δυναμικά με στόχο να προσεγγίσει ακόμη περισσότερα παιδιά σε όλη την Ελλάδα.

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Παράλληλα, η εταιρεία στήριξε ως χορηγός τη νέα εκπαιδευτική σειρά του Project Parenting για τη σχέση των εφήβων με το φαγητό και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι γονείς στη συγκεκριμένη ηλικία. Με τη συμμετοχή της κλινικής διαιτολόγου Θέκλας Γκιώνη, η σειρά αναδεικνύει ζητήματα όπως οι διατροφικές επιλογές των εφήβων, η ανεξαρτησία και η σημασία της επικοινωνίας μέσα στην οικογένεια.

Επιπλέον, «το Μάννα» Τσατσαρωνάκη συμμετείχε στο Kids Fun Festival Θεσσαλονίκης, μία εκδήλωση με κοινωνικό χαρακτήρα που πραγματοποιήθηκε για τη στήριξη του Παιδικό Χωριό SOS Φιλύρου. Στο πλαίσιο της παρουσίας της, η εταιρεία υλοποίησε δράσεις για παιδιά και οικογένειες, ενώ για την προβολή της συμμετοχής συνεργάστηκε και με τη food blogger Greek Mama Chef.

Μέσα από αυτές τις ενέργειες, «το Μάννα” Τσατσαρωνάκη επιβεβαιώνει τη διαρκή του δέσμευση να βρίσκεται ουσιαστικά δίπλα στην ελληνική οικογένεια, στηρίζοντας πρωτοβουλίες που προάγουν την ενημέρωση, την εκπαίδευση και την κοινωνική προσφορά. Με επίκεντρο τον άνθρωπο και τις ανάγκες της σύγχρονης κοινωνίας, συνεχίζει να επενδύει σε δράσεις που δημιουργούν θετικό και μακροπρόθεσμο αντίκτυπο.