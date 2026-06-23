Ένα πανηγύρι της συνύπαρξης και της διαφορετικότητας, του αγώνα και της πολιτικής, της κουλτούρας και του πολιτισμού της καθημερινότητας, της χαράς και της δημιουργικότητας του «μαζί».

Το Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ κάθε χρόνο δίνει τον δικό του τόνο στη ζωή της πόλης,δημιουργώντας ένα ανατρεπτικό παράδειγμα για το πώς μπορούμε να κάνουμε πολιτική,

να διασκεδάζουμε, να επικοινωνούμε, να ζούμε. Και αν μπορούσαμε να πούμε τι είναι εκείνο που κάνει το Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ τόσο ξεχωριστό, είναι ότι αποτελεί ταυτόχρονα μέσο και σκοπό. Από τη μια μεριά, είναι μια μορφή αγώνα για μια κοινωνία χωρίς ρατσισμό, σεξισμό, εκμετάλλευση και καταπίεση.

Δεν υπάρχει δρόμος για την ειρήνη, η ειρήνη είναι ο δρόμος

Από την άλλη, τόσο η προετοιμασία του Φεστιβάλ όσο και οι τρεις μέρες διεξαγωγής του στηρίζονται στην εθελοντική προσφορά, τη συμμετοχική δημοκρατία, την αλληλεγγύη, μια αντίληψη για την πολιτική που έχει ως πυλώνες την ενσυναίσθηση και την αγάπη. Από τη Γάζα έως το Ιράν και από τη Χίο έως την Πύλο, η πολιτική του θανάτου προσπαθεί να επιβληθεί, συντρίβοντας τη διάθεση για ζωή κι ελευθερία. Είναι σκοτεινές αυτές οι μέρες και ακούγεται όλο και πιο δυνατά η προτροπή να συμβιβαστούμε με το σκοτάδι, να αποδεχτούμε ότι δεν υπάρχει άλλος δρόμος.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Εμείς λέμε λοιπόν ότι δεν πρόκειται ούτε να αποδεχτούμε ούτε να συμβιβαστούμε με την πολιτική του θανάτου και το καθεστώς του πολέμου. Ανοίγουμε τον δρόμο της ειρήνης, γιατί η ειρήνη είναι ο δικός μας δρόμος. Να νικήσει η ζωή! Τρεις ημέρες με live, συζητήσεις, εκθέσεις, δρώμενα, πολυεθνικές κουζίνες.

Ανάμεσα στις/ους καλλιτέχνες που εμφανίζονται είναι οι:

Rationalistas • ΔΥΟ_ΜΗΔΕΝ ΔΥΟ_ΜΗΔΕΝ + dj Unwound • SIBA • ΧΑΡΑ x SODA • SAVINA • Social Waste • Banda Entopica • Βασίλης Ράλλης • Bianco Rosas • Μάρθα Φριντζήλα • Φωτεινή Βελεσιώτου • Μαρία Παπαγεωργίου • Νεφέλη Φασουλή • Μαριάνα Κατσιμίχα • Ghawgha – غوغا με τον Jonas Cambien και την Sanskriti Shrestha.

Δείτε το πρόγραμμα του Φεστιβάλ εδώ

Το πρόγραμμα των συναυλιών