Το κάλεσμα του Υπουργείου Παιδείας στα σχολεία για συμμετοχή σε αθλητικές δράσεις με επίκεντρο το ποδήλατο στο πλαίσιο του Διεθνούς Ποδηλατικού Γύρου Ελλάδος, όλες οι λεπτομέρειες συμμετοχής.

Χωρίς μαθήματα εντός τάξης θα κυλήσει ένα πενθήμερο για χιλιάδες μαθητές την δεύτερη εβδομάδα του Μαίου (5-10/5), καθώς το Υπουργείο Παιδείας προσκαλεί την μαθητική κοινότητα να συμμετάσχει ενεργά στις προγραμματισμένες εκπαιδευτικές δράσεις σε όλη τη χώρα, στο πλαίσιο του Διεθνούς Ποδηλατικού Γύρου Ελλάδας.

Οι δράσεις θα πραγματοποιηθούν από τις 6 έως τις 10 Μαΐου και απευθύνονται σε μαθητές όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης, υπό την προϋπόθεση ότι το σχολείο τους θα δηλώσει συμμετοχή. Κατά τη διάρκεια αυτών των ημερών, το πρόγραμμα μαθημάτων διαφοροποιείται, καθώς οι μαθητές συμμετέχουν σε βιωματικές δραστηριότητες εκτός τάξης, με επίκεντρο το ποδήλατο, την άσκηση και την οδική ασφάλεια. Οι μαθητές δεν θα είναι απλοί θεατές της διοργάνωσης, αλλά θα συμμετάσχουν ενεργά σε ποδηλατικές δραστηριότητες, παιχνίδια, δράσεις ενημέρωσης για την υγιεινή ζωή, καθώς και σε ομαδικά και δημιουργικά projects. Στόχος είναι η σύνδεση της εκπαίδευσης με τον αθλητισμό και η ενίσχυση δεξιοτήτων όπως η συνεργασία, η υπευθυνότητα και η κοινωνική συμμετοχή.

Οι εκδηλώσεις θα φιλοξενηθούν σε πόλεις από τις οποίες θα περάσει ο ποδηλατικός γύρος, όπως τα Ιωάννινα, το Αγρίνιο, το Καρπενήσι, η Λάρισα, ο Βόλος, η Λαμία, η Αταλάντη, η Πάρνηθα και ο Πειραιάς, με τελικό προορισμό το Σύνταγμα στην Αθήνα.

Η συμμετοχή των μαθητών είναι προαιρετική και προϋποθέτει τη συγκατάθεση των γονέων, ενώ προβλέπονται αυστηρά μέτρα ασφάλειας. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η παρουσία εκπαιδευτικών και γιατρού, η ύπαρξη σε ισχύ Ατομικού Δελτίου Υγείας Μαθητή, καθώς και η τήρηση των κανόνων για τη μετακίνηση και την προστασία των προσωπικών δεδομένων των μαθητών.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό από πλευράς ΥΠΑΙΘΑ οι περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στις οποίες θα πραγματοποιηθούν εκπαιδευτικές επισκέψεις σε σχολικές μονάδες των πόλεων (ενδεικτικά αναφέρονται οι παρακάτω), όπου θα εκκινήσει, θα διέλθει και θα τερματίσει ο ποδηλατικός γύρος Ηπείρου (Ιωάννινα, Αμφιλοχία, Άρτα) Δυτικής Ελλάδας (Αγρίνιο) Θεσσαλίας (Καρδίτσα, Λάρισα, Βόλος, Αλμυρός) Στερεάς Ελλάδας (Λαμία, Αταλάντη, Αλίαρτος, Θήβα) Αττικής (Φυλή, Αχαρνές, Πειραιάς, Γλυφάδα, Ηλιούπολη, Αθήνα).

Οι μαθητικές δράσεις που εντάσσονται στον Διεθνή Ποδηλατικό Γύρο Ελλάδος

Στις παράλληλες εκδηλώσεις / δράσεις θα δοθεί η δυνατότητα στους/στις μαθητές/τριες να γνωρίσουν το άθλημα της ποδηλασίας, συμμετέχοντας σε ποικίλες εκδηλώσεις και 30λεπτες δράσεις όπως: «Ποδηλατώ με ασφάλεια στην πόλη μου» από διακεκριμένους/ες αθλητές/τριες και προπονητές/τριες ποδηλασίας, «Αθλητισμός με αξίες, χωρίς ουσίες» από εκπαιδευτές του Εθνικού Οργανισμού Καταπολέμησης του Ντόπινγκ (Ε.Ο.ΚΑ.Ν.), το Ποδηλατικό Κυνήγι Θησαυρού «Το σεντούκι του χαμένου πελοτόν», «Μαθαίνω για τις πρώτες βοήθειες» από διασώστες/στριες του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, «Συντηρώ σωστά το ποδήλατό μου» από εκπαιδευτές/τριες της Οργανωτικής Επιτροπής Διοργανώσεων Ποδηλασίας - Cycling Greece, τη Ζώνη καλλιτεχνικής δημιουργίας «Ζωγραφίζω το ποδήλατο και την πόλη μου», «Ρόδα είναι και γυρίζει», «Όλοι μοναδικοί - Όλοι ίσοι - Όλοι μαζί».

Επιπρόσθετα, έχουν προγραμματιστεί πρόδρομες εκδηλώσεις / δράσεις, όπου οι μαθητές/τριες μπορούν να συμμετάσχουν και να γνωρίσουν το άθλημα της ποδηλασίας και την αστική βιώσιμη κινητικότητα. Οι εν λόγω δράσεις πραγματοποιούνται σε συνεργασία με τους κατά τόπους Δήμους, την Ελληνική Ομοσπονδία Ποδηλασίας και τον Σύνδεσμο Ελλήνων Προπονητών Ποδηλασίας. Επιπλέον, με τη συνδρομή του Συνδέσμου Ελλήνων Προπονητών Ποδηλασίας, θα πραγματοποιηθούν μια σειρά από εκπαιδευτικές επισκέψεις σε σχολικές μονάδες των πόλεων όπου θα εκκινήσει, θα διέλθει και θα τερματίσει ο ποδηλατικός γύρος (σχετική αναφορά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ), με στόχο την ενημέρωση των μαθητών/τριών σχετικά με ό,τι αφορά σε έναν Διεθνή Ποδηλατικό Αγώνα (π.χ. παρουσίαση των ομάδων, προθέρμανση των αθλητών/τριών, έναρξη, τακτικές, sprint, απρόβλεπτες συνθήκες, τερματισμός, απονομές), την ενημέρωση για τη σωστή επιλογή και χρήση του ποδηλάτου ως μέσου μεταφοράς και ψυχαγωγίας, καθώς και για θέματα που αφορούν στην οδική ασφάλεια και στην αποφυγή πιθανών κινδύνων

Δείτε τις δράσεις εδώ

Το συγκεκριμένο πενθήμερο αποτελεί μια πρωτοβουλία που μετατρέπει το σχολείο σε ανοιχτό χώρο εμπειρίας και μάθησης, δίνοντας στους μαθητές την ευκαιρία να ζήσουν από κοντά ένα διεθνές αθλητικό γεγονός και να συνδέσουν τη γνώση με την πράξη, έξω από τα όρια της παραδοσιακής σχολικής αίθουσας.

Τι πρέπει να κάνουν οι σχολικές μονάδες για να ενταχθούν στις δράσεις

Οι σχολικές μονάδες που επιθυμούν να συμμετάσχουν μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ή στα τηλέφωνα 210-6818339 και 6974024059 και για περισσότερες πληροφορίες να ενημερωθούν από την επίσημη ιστοσελίδα του Ποδηλατικού Γύρου Ελλάδας https://www.hellas-tour.gr/portal/el/.