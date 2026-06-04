H δημοσίευση της απόφασης καθυστέρησε τέσσερις μήνες, με αποτέλεσμα τράπεζες και εισπρακτικές εταιρείες να την παραβλέπουν επιδεικτικά.

Σχεδόν τέσσερις μήνες χρειάστηκε η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου για την καθαρογραφή της ιστορικής απόφασης που δίνει ανάσα σε χιλιάδες δανειολήπτες οι οποίοι έχουν υπαχθεί στο νόμο Κατσέλη.

Αν και η Ολομέλεια του Ανωτάτου Δικαστηρίου, σύμφωνα με πληροφορίες, από τη διάσκεψη, είχε αποφασίσει από τον περασμένο Φεβρουάριο πως οι τόκοι θα πρέπει να υπολογίζονται επί της μηνιαίας δόσης και όχι επί του συνολικού κεφαλαίου του χρέους, όπως καταχρηστικά έπρατταν οι τράπεζες και οι servicers, φέρνοντας σημαντική ελάφρυνση στους οφειλέτες, η δημοσίευση της απόφασης καθυστέρησε τέσσερις μήνες, με αποτέλεσμα τράπεζες και εισπρακτικές εταιρείες να την παραβλέπουν επιδεικτικά, κρυπτόμενοι πίσω από τη μη καθαρογραφή της όλο αυτό το διάστημα, χωρίς να προχωρούν , στην αποστολή διορθωμένων δοσολογίων με τους νέους υπολογισμούς τόκων. Έτσι, οι δανειολήπτες συνέχισαν να καταβάλλουν υπέρογκες δόσεις, χωρίς να έχουν πραγματοποιηθεί οι προβλεπόμενοι συμψηφισμοί για τα επιπλέον ποσά που έχουν καταβληθεί. Δεν ήταν άλλωστε λίγοι οι οφειλέτες που προσέφυγαν στα δικαστήρια, με αιτήσεις ερμηνείας, επιτυγχάνοντας θετικές αποφάσεις στις περισσότερες περιπτώσεις.

Με τη δημοσίευση της απόφασης πάντως μπαίνει τέλος στα «τερτίπια» των τραπεζών και των funds που κάνουν ότι αγνοούν το αποτέλεσμα της πιλοτικής δίκης στον Άρειο Πάγο και για πρώτη φορά ,μετά από χρόνια, οι δανειολήπτες βλέπουν μια πραγματική προοπτική ανακούφισης.

Η απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου που ελήφθη κατά πλειοψηφία 35-12, βάζει «φρένο» στην οικονομική ασφυξία χιλιάδων οφειλετών που αδυνατούν αποδεδειγμένα να αποπληρώσουν τα δάνειά τους, καταλαμβάνοντας τους δανειολήπτες οι οποίοι έχουν ενταχθεί στις δικαστικές ρυθμίσεις του νόμου 3869/2010 (νόμος Κατσέλη). Οι αρεοπαγίτες, υιοθετώντας την πρότασης της πρώην εισαγγελέως του Αρείου Πάγου Γεωργίας Αδειλίνη, με την απόφασή τους, αλλάζουν τον τρόπο υπολογισμού του επιτοκίου των δανείων, διασφαλίζοντας ότι η ρύθμιση των χρεών τους θα παραμείνει βιώσιμη μέχρι την ολοκλήρωσή της.

Σύμφωνα με την αρεοπαγητική απόφαση, ο υπολογισμός του τόκου στα «κόκκινα δάνεια» του νόμου Κατσέλη, θα πρέπει να γίνεται επί της μηνιαίας δόσης, όπως ζητούσαν οι δανειολήπτες, και όχι επί του κεφαλαίου της οφειλής που ζητούσαν τράπεζες και funds.

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Νομικοί εκτιμούν πως η απόφαση αυτή του Ανώτατου Δικαστηρίου ανοίγει το δρόμο να διεκδικήσουν χρήματα οι δανειολήπτες με αγωγές για αθέμιτο πλουτισμό προς τράπεζες και

funds.

Η υπόθεση, που είχε συζητηθεί τον Φεβρουάριο του 2025, έφτασε στην Ολομέλεια του Αρείου Πάγου μετά από προδικαστικό ερώτημα, που απηύθυνε το Ειρηνοδικείο Ιωαννίνων σχετικά με το αν το επιτόκιο των μηνιαίων δόσεων υπολογίζεται επί του συνόλου της οφειλής ή επί κάθε μηνιαίας δόσης.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, η πρόταση της τότε εισαγγελέως του Αρείου Πάγου Γεωργίας Αδειλίνη ήταν θετική προς τους δανειολήπτες. Σύμφωνα με την κ. Αδειλίνη, ο τρόπος υπολογισμού των τόκων επί της μηνιαίας δόσης εναρμονίζεται με τον πρωταρχικό σκοπό νόμου, δηλαδή την αντιμετώπιση των σοβαρών οικονομικών και κοινωνικών προβλημάτων στα οποία οδήγησε η υπερχρέωση των φυσικών προσώπων και την απαλλαγή των χρεών των υπερχρεωμένων δανειοληπτών.